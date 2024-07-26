"Для багатьох людей важливо, щоб бізнес був прозорим": як сталий розвиток допомагає компаніям розвиватися

Сталий розвиток впливає на фінансове становище компанії, допомагає залучати інвесторів і новий персонал, а також утримувати його. Сталий розвиток допомагає працювати в тій громаді, яка буде пишатися тим, що бізнес знаходиться саме там. Про досвід впливу сталого розвитку на бізнес на заході HRWS розповіли учасники дискусійної панелі “Сталий бізнес під час війни — про цінності, які захищають”.

Модераторка дискусійної панелі, генеральна директорка Глобального договору ООН в Україні, голова Ради мереж у Східній Європі та Центральній Азії Тетяна Сахарук спитала учасників дискусії щодо сталого розвитку та як він впливає на компанії, чи допомагає отримувати фінансові вигоди та працювати в тих громадах, де вони наразі функціонують.

Генеральна директорка Глобального договору ООН в Україні, голова Ради мереж у Східній Європі та Центральній Азії Тетяна Сахарук. Фото: Delo.ua

Яскравим прикладом впливу сталого розвитку на організації є компанія Kormotech, яка минулого року займала 55 місце серед виробників кормів для домашніх тварин, а нещодавно піднялася на 49 місце в цьому рейтингу. В рейтингу також є європейські конкуренти, котрі не стикаються з такими проблемами, як бізнес в Україні: війна, руйнування, відключення електроенергії. А Kormotech, який щодня стикається з новими викликами, зміг підвищити свої позиції на ринку кормів для домашніх тварин.

Директорка з управління репутацією та КСВ Kormotech Аліна Смишляк-Борода розповіла, як програми сталого розвитку допомагають компанії розвиватися. За її словами, проєкти сталого розвитку, які запускає компанія, спрямовані на допомогу тваринам, що в цілому змінює ставлення до них, зокрема культуру поводження з ними не як з власністю, а як з компаньйонами.

Якщо ми змінюємо культуру, це означає, що люди починають своїх тварин краще годувати, ретельніше лікувати, доглядати за ними, а це створює ринкові можливості для зростання, збільшення оборотів і підвищення нашого місця в зазначеному рейтингу. Аліна Смишляк-Борода директорка з управління репутацією та КСВ Kormotech

Для прикладу, коли компанія почала працювати, проникнення на ринок було приблизно 20%. Проте за час великої війни в країні проникнення інколи досягає 80%, адже все більше людей почали годувати тварин фабричним кормом, зокрема жителі сільської місцевості.

Директорка з управління персоналом Групи ДТЕК Олена Семич поділилася досвідом бізнесу, як стратегія сталого розвитку позитивно впливає на взаємодію з партнерами, наводячи в приклад розвиток компанією "зеленої" енергетики та будівництво під час війни Тилігульської ВЕС.

Це приклад сталого розвитку, коли компанія, незважючи ні на що, будує проєкти "зеленої" енергетики. Олена Семич директорка з управління персоналом Групи ДТЕК

Під час панельної дискусії вона зазначила, що дотримання принципів сталого розвитку під час повномасштабної війни – є важливим пріоритетом бізнесу, бо базуючись на ньому компанії підтримують країну, українців, своїх співробітників.

Для Контінентал Фармерз Груп важлива не тільки власна репутація, а й репутація партнерів. За словами директорки департаменту по роботі з персоналом Ірини Романенко, в компанії визначили вектори, які найбільше впливають на бізнес. Це – інвестори, персонал і клієнти. На цих векторах бізнес і почав фокусуватися.

Ірина розповіла, що для співробітництва з компанією потрібно дотримуватися певних правил, як-от протидія корупції, шахрайству, декларування конфлікту інтересів, відповідальність перед державою з точки зору дотримання законодавства, сплата податків тощо.

Ці практики постійно розширюються і, відповідно, впливають не тільки на нас як компанію, але й на партнерів. Ірина Романенко директорка департаменту по роботі з персоналом в Контінентал Фармерз Груп

Ірина додала, що, незважаючи на дефіцит кадрів у країні, до компанії йдуть нові фахівці, адже для багатьох людей важливо, щоб бізнес був прозорим. Водночас працівники розуміють, чому компанія приймає ті чи інші рішення, як поведе себе у різних ситуаціях. Тому прозорість і передбачуваність допомагають розвиватися і забезпечувати низький рівень плинності кадрів, який наразі менше 3%.

Директорка Департаменту Підтримки людей і організаційної культури Кока‑Кола Беверіджиз Україна Лімітед Марія Стеценко поділилася думкою, що сталий розвиток — це будування майбутнього. Вона розповіла, що компанія спирається на три напрямки: бізнес, орієнтований на людей, суспільство та клієнта.

Наші клієнти для нас — це не тільки люди, з якими ми заробляємо гроші. Однією з наших цінностей є те, що ми прагнемо бути найкращими партнерами для наших замовників. Марія Стеценко директорка Департаменту Підтримки людей і організаційної культури Кока‑Кола Беверіджиз Україна Лімітед

Марія розповіла історію, коли почалася повномасштабна війна, і один із партнерів, офіс якого знаходився в Донецькій області, звернувся до Кока-Кола з проханням продовжити співпрацю. Партнер мав заборгованість перед Кока-Кола, але це не зупинило компанію допомогти йому з релокацією та списала частину боргів.

Важливо те, що Кока-Кола хотіла продовжити партнерство, незважаючи на заборгованість і власні труднощі через війну. Марія нагадала, що від початку великої війни Кока-Коли також зіштовхнулася з труднощами, через які не могла виробляти продукцію, продаючи залишки зі складів. Але найважчі часи минули, і Кока-Кола відновила своє виробництво та продовжує працювати з партнерами, зокрема й з тим, хто просив про допомогу.

HRD NOVUS Катерина Цибур розповіла, як ритейлер залучає до роботи людей в умовах дефіциту кадрів. Вона підкреслила, що компанія NOVUS — це висока якість сервісу і стандартів, а також соціальна орієнтованість.

Ці стандарти існують і розвиваються в комплексі, починаючи з того, як будується маркет, з яких матеріалів, наскільки зручна інфраструктура зовнішня та внутрішня, яка енергосистема і технології, безпека. Далі йдуть стандарти роботи наших працівників і сервісу. Катерина Цибур HRD NOVUS

Також компанія є людиноорієнтованою і людиноцентричною. Якщо працівник не буде мати хороших умов для роботи, то людина кожної хвилини буде відчувати дискомфорт, а в такому разі про високі стандарти обслуговування не може йти мова, додала Катерина.

Вона зазначила, що на сьогодні структура ринку праці дуже змінилася. Є відтік персоналу, є внутрішньо переміщені особи, і до ритейлу приходять люди, які вже мають досвід роботи в інших галузях, тому їм потрібно адаптуватися не тільки до нових умов життя, а й до нових обов’язків на роботі. Тому в компанії таким працівникам пропонують програму адаптації, щоб вони почували себе комфортно в цьому середовищі.

Загалом ритейлер має програми з адаптації для співробітників різних ланок. Перед тим як створити їх, представники NOVUS опитують працівників щодо бажаних бенефітів. Потім робиться співвідношення згідно з цінностями та цілями бізнесу.