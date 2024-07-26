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"Для багатьох людей важливо, щоб бізнес був прозорим": як сталий розвиток допомагає компаніям розвиватися

КСВ, сталий розвиток, бізнес
Як сталий розвиток допомагає компаніям розвиватися. Фото: Delo.ua

Сталий розвиток впливає на фінансове становище компанії, допомагає залучати інвесторів і новий персонал, а також утримувати його. Сталий розвиток допомагає працювати в тій громаді, яка буде пишатися тим, що бізнес знаходиться саме там. Про досвід впливу сталого розвитку на бізнес на заході HRWS розповіли учасники дискусійної панелі “Сталий бізнес під час війни — про цінності, які захищають”. 

Модераторка дискусійної панелі, генеральна директорка Глобального договору ООН в Україні, голова Ради мереж у Східній Європі та Центральній Азії Тетяна Сахарук спитала учасників дискусії щодо сталого розвитку та як він впливає на компанії, чи допомагає отримувати фінансові вигоди та працювати в тих громадах, де вони наразі функціонують.

Фото 2 — "Для багатьох людей важливо, щоб бізнес був прозорим": як сталий розвиток допомагає компаніям розвиватися
Генеральна директорка Глобального договору ООН в Україні, голова Ради мереж у Східній Європі та Центральній Азії Тетяна Сахарук. Фото: Delo.ua

Яскравим прикладом впливу сталого розвитку на організації є компанія Kormotech, яка минулого року займала 55 місце серед виробників кормів для домашніх тварин, а нещодавно піднялася на 49 місце в цьому рейтингу. В рейтингу також є європейські конкуренти, котрі не стикаються з такими проблемами, як бізнес в Україні: війна, руйнування, відключення електроенергії. А Kormotech, який щодня стикається з новими викликами, зміг підвищити свої позиції на ринку кормів для домашніх тварин.

Директорка з управління репутацією та КСВ Kormotech Аліна Смишляк-Борода розповіла, як програми сталого розвитку допомагають компанії розвиватися. За її словами, проєкти сталого розвитку, які запускає компанія, спрямовані на допомогу тваринам, що в цілому змінює ставлення до них, зокрема культуру поводження з ними не як з власністю, а як з компаньйонами.

Якщо ми змінюємо культуру, це означає, що люди починають своїх тварин краще годувати, ретельніше лікувати, доглядати за ними, а це створює ринкові можливості для зростання, збільшення оборотів і підвищення нашого місця в зазначеному рейтингу.

Аліна Смишляк-Борода
Аліна Смишляк-Борода директорка з управління репутацією та КСВ Kormotech

Для прикладу, коли компанія почала працювати, проникнення на ринок було приблизно 20%. Проте за час великої війни в країні проникнення інколи досягає 80%, адже все більше людей почали годувати тварин фабричним кормом, зокрема жителі сільської місцевості.

Директорка з управління персоналом Групи ДТЕК Олена Семич поділилася досвідом бізнесу, як стратегія сталого розвитку позитивно впливає на взаємодію з партнерами, наводячи в приклад розвиток компанією "зеленої" енергетики та будівництво під час війни Тилігульської ВЕС. 

Це приклад сталого розвитку, коли компанія, незважючи ні на що, будує проєкти "зеленої" енергетики. 

Олена Семич
Олена Семич директорка з управління персоналом Групи ДТЕК

Під час панельної дискусії вона зазначила, що дотримання принципів сталого розвитку під час повномасштабної війни – є важливим пріоритетом бізнесу, бо базуючись на ньому компанії підтримують країну, українців, своїх співробітників.

Для Контінентал Фармерз Груп важлива не тільки власна репутація, а й репутація партнерів. За словами директорки департаменту по роботі з персоналом Ірини Романенко, в компанії визначили вектори, які найбільше впливають на бізнес. Це – інвестори, персонал і клієнти. На цих векторах бізнес і почав фокусуватися.

Ірина розповіла, що для співробітництва з компанією потрібно дотримуватися певних правил, як-от протидія корупції, шахрайству, декларування конфлікту інтересів, відповідальність перед державою з точки зору дотримання законодавства, сплата податків тощо. 

Ці практики постійно розширюються і, відповідно, впливають не тільки на нас як компанію, але й на партнерів.

Ірина Романенко
Ірина Романенко директорка департаменту по роботі з персоналом в Контінентал Фармерз Груп

Ірина додала, що, незважаючи на дефіцит кадрів у країні, до компанії йдуть нові фахівці, адже для багатьох людей важливо, щоб бізнес був прозорим. Водночас працівники розуміють, чому компанія приймає ті чи інші рішення, як поведе себе у різних ситуаціях. Тому прозорість і передбачуваність допомагають розвиватися і забезпечувати низький рівень плинності кадрів, який наразі менше 3%.

Директорка Департаменту Підтримки людей і організаційної культури Кока‑Кола Беверіджиз Україна Лімітед Марія Стеценко поділилася думкою, що сталий розвиток — це будування майбутнього. Вона розповіла, що компанія спирається на три напрямки: бізнес, орієнтований на людей, суспільство та клієнта.

Наші клієнти для нас — це не тільки люди, з якими ми заробляємо гроші. Однією з наших цінностей є те, що ми прагнемо бути найкращими партнерами для наших замовників.

Марія Стеценко
Марія Стеценко директорка Департаменту Підтримки людей і організаційної культури Кока‑Кола Беверіджиз Україна Лімітед

Марія розповіла історію, коли почалася повномасштабна війна, і один із партнерів, офіс якого знаходився в Донецькій області, звернувся до Кока-Кола з проханням продовжити співпрацю. Партнер мав заборгованість перед Кока-Кола, але це не зупинило компанію допомогти йому з релокацією та списала частину боргів. 

Важливо те, що Кока-Кола хотіла продовжити партнерство, незважаючи на заборгованість і власні труднощі через війну. Марія нагадала, що від початку великої війни Кока-Коли також зіштовхнулася з труднощами, через які не могла виробляти продукцію, продаючи залишки зі складів. Але найважчі часи минули, і Кока-Кола відновила своє виробництво та продовжує працювати з партнерами, зокрема й з тим, хто просив про допомогу.

HRD NOVUS Катерина Цибур розповіла, як ритейлер залучає до роботи людей в умовах дефіциту кадрів. Вона підкреслила, що компанія NOVUS — це висока якість сервісу і стандартів, а також соціальна орієнтованість.

Ці стандарти існують і розвиваються в комплексі, починаючи з того, як будується маркет, з яких матеріалів, наскільки зручна інфраструктура зовнішня та внутрішня, яка енергосистема і технології, безпека. Далі йдуть стандарти роботи наших працівників і сервісу.

Катерина Цибур
Катерина Цибур HRD NOVUS

Також компанія є людиноорієнтованою і людиноцентричною. Якщо працівник не буде мати хороших умов для роботи, то людина кожної хвилини буде відчувати дискомфорт, а в такому разі про високі стандарти обслуговування не може йти мова, додала Катерина.

Вона зазначила, що на сьогодні структура ринку праці дуже змінилася. Є відтік персоналу, є внутрішньо переміщені особи, і до ритейлу приходять люди, які вже мають досвід роботи в інших галузях, тому їм потрібно адаптуватися не тільки до нових умов життя, а й до нових обов’язків на роботі. Тому в компанії таким працівникам пропонують програму адаптації, щоб вони почували себе комфортно в цьому середовищі.

Загалом ритейлер має програми з адаптації для співробітників різних ланок. Перед тим як створити їх, представники NOVUS опитують працівників щодо бажаних бенефітів. Потім робиться співвідношення згідно з цінностями та цілями бізнесу.