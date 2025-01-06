"Киевский КБК: собственник делает ставку на развитие", – Нина Колодий, финансовый директор

Киевский картонно-бумажный комбинат – одно из крупнейших предприятий Киевской области: здесь работает 2,5 тысячи сотрудников, а суммы налогов, уплаченных в бюджеты всех уровней, измеряются девятью нулями. Как предприятию удается показывать такие высокие финансовые показатели во время войны, какие социальные и благотворительные инициативы оно реализует, как заботится о персонале – об этом Delo.ua поговорило с финансовым директором Киевского КБК Ниной Колодий.

Как большая война повлияла на работу предприятия?

— С начала полномасштабного вторжения Киевский КБК не останавливался ни на минуту. Это совместное достижение коллектива комбината и австрийского владельца компании Pulp Mill Holding, директором и конечным бенефициаром которой является доктор Хайнц Циннер (Dr. Heinz Zinner). Остановка производства – это практически коллапс во многих промышленных отраслях страны. Мы как предприятие, входящее в критическую инфраструктуру, просто не имели права сложить руки: поэтому производили продукцию, платили людям зарплаты и налоги в бюджет.

Производство гофротары, фото «Киевский картонно-бумажный комбинат»

Конечно, финансовыми показателями за 2022 год не можем похвастаться, но ККБК выстоял в самый тяжелый период и уже сегодня имеет гораздо лучшие результаты работы.

От чего больше всего пострадало предприятие?

— Если говорить о направлении бумажной продукции санитарно-гигиенического назначения, то многие покупатели продукции Киевского КБК уехали из страны, и это существенно отразилось на продажах. Спрос также сократился из-за того, что наши клиенты остановили или сократили производство. Это, конечно, повлияло и на объем выпуска продукции. По состоянию на сегодняшний день линии по производству гофротары уже вышли на довоенную загрузку, а бумажные машины работают на 60-80% мощности.

Дополнительно, как и многие другие крупные украинские предприятия, ККБК пострадал из-за усложнения логистики: со многими транспортными партнерами пришлось прекратить сотрудничество. Увеличение расходов на доставку повлияло на себестоимость, и нам пришлось приложить немало усилий, чтобы удержать рыночные цены и продолжать работу с прибылью.

Но главная проблема – ограниченный доступ к рынку капитала. Для инвестиций и развития требуются дешевые долгосрочные кредиты. Киевский картонно-бумажный комбинат – предприятие закрытого цикла, перерабатывающее вторичное сырье в готовую продукцию, имеет сложную и капиталоемкую структуру производства. Без внешних внешних заимствований развиваться и расти невозможно. Поэтому Хайнц Циннер утвердил многомиллионную программу модернизации даже во время войны. Только за 2024 год мы вложили в обновление производства 10 миллионов евро из собственных средств. А с 2022 года австрийский инвестор направил на осовременивание производственных мощностей около 15 миллионов евро.

Среди инвестиций есть и экологические проекты: ККПК постепенно отказывается от использования полигонов для утилизации отходов и с 2024 года приступил к их переработке. Остатки пленки и пластика предприятие продает в качестве топлива, а отходы картонно-бумажных машин реализует для применения в строительной индустрии.

Участок листового и малоформатного картона — фото «ККБК»

Вам удалось восстановить связи с иностранными клиентами, которых вы потеряли из-за проблем с логистикой в начале войны?

— Да. И это была большая работа по перестройке логистических цепочек. По состоянию на сегодняшний день Киевский КБК возобновил сотрудничество со многими зарубежными клиентами — это и Польша со странами Балтии, и Грузия, и даже Монголия. Изменения позволили нарастить долю иностранных продаж, и мы с надеждой смотрим в 2025 году.

Как комбинат преодолевал проблему нехватки кадров?

— Нехватка квалифицированного персонала – это огромная проблема всех украинских предприятий. На Киевском картонно-бумажном комбинате мы активно работаем с кадрами и делаем все, чтобы минимизировать эту проблему: приглашаем новых сотрудников из других регионов, сотрудничаем с высшим образованием, проводим обучение и переобучение, разрабатываем мотивационные программы, внедряем реферальный рекрутинг и т.д. А главное, Киевский КБК и его австрийский владелец поддерживают уровень конкурентной заработной платы: в этом году материальное поощрение повышалось дважды.

Сколько налогов уплатил Киевский картонно-бумажный комбинат в бюджет за годы полномасштабного вторжения?

— В 2022 году Киевский КБК уплатил около миллиарда гривен. В 2023 году мы оплатили уже почти 1,5 миллиарда гривен в бюджеты всех уровней. А за 9 месяцев 2024 года эта сумма уже достигла 1,09 миллиарда.

ККБК обеспечивает рабочие места около 2500 работников, предлагая стабильную заработную плату (годовой фонд превышает 1 миллиард гривен). На Киевском картонно-бумажном комбинате действует коллективный договор – соглашение между работниками и собственником предприятия, предусматривающее ряд социальных гарантий:

медицинское страхование и доступ к собственной амбулатории;

оплачиваемый отпуск и больничные;

корпоративный транспорт от дома к комбинату;

столовую с умеренными ценами;

отдых детей работников Киевского КБК.

Каждый десятый работник Киевского КБК сейчас защищает Украину. Благодаря инициативам профсоюза и поддержке доктора Хайнца Циннера, мобилизованные сотрудники продолжают получать среднюю зарплату. Кроме того, для них обеспечивают снаряжение, медикаменты, технику, а семьям погибших оказывают материальную помощь. В 2024 году австрийский владелец выделил на эти важные нужды 60 миллионов гривен.

Нина Колодий – директор по экономике и финансам, член Правления ЧАО "Киевский картонно-бумажный комбинат". Имеет два высших образования по специальностям "Юриспруденция"; и "Финансы и кредит". На предприятии работает с августа 2000 года, начав карьеру с должности заместителя генерального директора по экономике. Более 25 лет возглавляет экономическую службу комбината.

Какие у вас отношения с местными властями?

— ККБК является городо- и бюджетообразующим предприятием, поэтому наши отношения с местными властями плодотворны: мы постоянно поддерживаем тесную коммуникацию. В прошлом году в местный бюджет было направлено около 200 миллионов гривен. Кроме того, мы всегда открыты для запросов жителей Обухова и Обуховского района.

Расскажите о ваших социальных и благотворительных проектах.

— Благотворительные проекты Киевского картонно-бумажного комбината достаточно разнообразны: от помощи больницам и клиникам, волонтерам, защитникам Украины до экопросветительских мероприятий среди местных лицеев. Ежемесячно благотворительная комиссия ККБК рассматривает и одобряет до 50 заявок на адресную гуманитарную помощь. С начала года комбинат выделил на благотворительные инициативы более 6 миллионов гривен.

Подтверждение рекорда Украины – воспроизведение самого длинного полотенца-оберега на сплошном листе макулатурного картона, фото "ККБК"

Кстати, в этом году вместе со школьниками Обуховского района и детьми работников Киевского КБК установили рекорд Украины: создали самое длинное (62 метра) Обуховское полотенце-оберег на цельном листе картона, изготовленном из макулатуры.

Как на работу предприятия влияют обстрелы россиянами энергетической инфраструктуры?

— В свое время (в 2013 году) Киевский картонно-бумажный комбинат построил собственный источник генерации, благодаря чему у нас есть собственные виды энергии — тепловая и электрическая. Это позволяет нам не останавливать производство даже при отключении света.

А уже в период полномасштабной войны внедрение мер по реагированию на обстоятельства непреодолимой силы и энергоменеджмента позволило Киевскому картонно-бумажному комбинату стабильно работать, поставлять продукцию клиентам и партнерам, платить налоги и снижать уровень энергопотребления. Эти изменения стали возможны благодаря инициативам владельца ККБК, доктора Хайнца Циннера, а осуществленные инвестиции уже создают конкурентные преимущества на рынке.

Цех переработки бумаги, фото ККПК

Когда, по-вашему, Киевский картонно-бумажный комбинат сможет выйти на довоенные финансовые показатели?

— Комбинат уже работает с прибылью и имеет неплохие результаты на сегодняшний день. Даже несмотря на неопределенность макроэкономических прогнозов на следующий год, австрийский владелец Киевского картонно-бумажного комбината определил перед предприятием амбициозные задачи :

продолжение модернизации Киевского КБК;

расширение ассортимента продукции;

реализацию экопросветительских проектов и поддержку местной общины.

Как отмечает доктор Хайнц Циннер: «В сложных условиях войны мы будем и дальше прилагать максимум усилий, чтобы не оставить украинскую бумажную отрасль и людей на произвол судьбы». А для того чтобы достичь довоенных финансовых показателей, необходима победа в войне.