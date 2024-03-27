Гендиректор Pulp Mill Holding Циннер о 60-летнем опыте в бумажной индустрии и «плане Маршалла» для Украины

Управление – искусство, объединяющее знания, опыт и интуицию. За десятки лет в бумажной промышленности д-р Хайнц Циннер прошел непростой жизненный и карьерный путь – от эмигранта и простого торгового представителя до доктора экономики и топ-менеджера крупных международных компаний. Сейчас он возглавляет Pulp Mill Holding GmbH (Австрия), управляющий Киевским УПК. Конкретно под его управлением комбинат стабилизировал свою деятельность в период турбулентности.

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Знакомство с первыми лицами Киевского картонно-бумажного комбината начинаем с доктора Хайнца Циннера (Dr. Heinz Zinner) – ученого и практики, чей опыт работы в европейской целлюлозно-бумажной индустрии насчитывает более 60 лет. В откровенном разговоре гендиректор Pulp Mill Holding GmbH рассказал о послевоенном детстве и карьерном восхождении, а также перспективах нового «плана Маршалла» для украинской промышленности.

Вы закончили университет в Вене с докторской степенью. Какова сфера ваших научных интересов и на что полагаетесь при принятии управленческих решений?

Моей специализацией во время учебы были экономика и аудит. Я постоянно сталкивался на практике с разными бизнес-кейсами, поскольку занимался экспортом продукции во многие страны мира, а моя научная деятельность дала мне хорошую теоретическую базу.

Во многих ситуациях у меня возникал вопрос: почему при похожем ресурсном потенциале в одних странах – экономическое процветание и стабильность, а в других – у предпринимателей сплошные проблемы? Что же делается не так? Могу сказать, что эффективный менеджмент это комбинация знаний, опыта и интуиции при принятии любых решений.

Вы работали во многих европейских компаниях целлюлозно-бумажной отрасли (Bunzl & Biach AG, Raccolta, Ekman, Wilfried Heinzel AG и др.): как менялась индустрия в течение десятилетий?

Состояние промышленности 50-60 лет назад уже нельзя сравнивать с настоящим. В то время лидерами индустрии были Скандинавия и США. О Бразилии, Юго-Восточной Азии и тем более Китай не было и речи. В последние годы эти регионы невероятно выросли технологически и экономично, и центры производства смещаются туда.

Продуктовая ориентация также полностью изменилась за несколько десятилетий. Газетная печать почти исчезает, как и мелованная бумага, содержащая древесину. Художественная печать теряет актуальность. В авангарде сейчас упаковочные решения, а также товары, содержащие макулатурные и тканевые волокна.

В юности вы собственными глазами могли наблюдать, как происходило послевоенное восстановление в Европе после Второй мировой. Что из этого опыта могло быть полезным для украинской промышленности?

Я приехал в Австрию в семилетнем возрасте. Большие города тогда сильно пострадали от бомбардировок. Мы, дети, играли на развалинах. Ни мы, ни наши родители даже не мечтали о нынешнем достатке. Старшее поколение не имело выбора: все, что они могли делать – неустанно работать.

Поэтому для меня в школе и университете немаловажную роль играла успеваемость. Лучшие оценки увеличивали шансы найти хорошую работу.

По моему мнению, для многострадального населения и экономики Украины нет иного пути, чем тот, по которому прошли опустошенные страны Европы и экс-СССР после Второй мировой войны.

Надеюсь, что Украина сможет получить помощь, подобную той, которую в свое время получила Западная Европа. Имею в виду план Маршалла, предусматривавший реконструкцию и способствовавший повышению производительности и восстановлению доверия инвесторов, что в итоге стимулировало рост бизнеса и экономическое процветание этих стран.

В 2003 году вы получили награду «За заслуги перед Австрийской Республикой». Что это значит для вас?

Да, я был награжден «Большим серебряным орденом Почета за заслуги перед Австрийской Республикой», и очень горжусь этим. Ведь при поддержке профессиональной команды работников мне удалось сделать из небольшой торговой фирмы международную, прибыльную корпорацию, которая была и известна в мире. Для беженца в первом поколении, которым я был, стать партнером и руководителем такой компании действительно очень ценно.

В прошлом у вас был опыт работы с российскими предприятиями. Когда и почему было принято решение отказаться от экономического сотрудничества с РФ? По вашему мнению, в чем основная разница между бизнесом в Украине и России?

У меня не было отрицательного опыта работы ни в одной из стран. Отказ от сотрудничества с российскими компаниями является следствием политического развития событий, сделавшего этот шаг неизбежным. Конечно, масштабы производства бумаги, картона и целлюлозы (которая вообще не производится в Украине) очень разные. Украинская промышленность более ориентирована на выпуск продукции переработки для внутреннего рынка и, по всей вероятности, сохранит эту направленность в будущем.

Вы стали во главе Pulp Mill Holding, материнской компании Киевского КПК, во время войны в Украине. Как предприятие адаптируется к внешним вызовам?

Я возглавил Pulp Mill Holding уже во время полномасштабной войны. Думаю, что тем самым я четко продемонстрировал, насколько судьба комбината близка мне. Считаю, что в сегодняшних реалиях частный собственник способен обеспечить будущее развитие предприятия лучше, чем, возможно, государственная власть.

К сожалению, на нашем пути возникли неожиданные препятствия, помешавшие реализации всех необходимых антикризисных мер. Это и проблемы логистики и ограниченные источники финансирования. Евробанки выходят с украинского рынка, равно как и дочерние предприятия международных компаний – надеюсь, временно. Поэтому приходится рассчитывать исключительно на собственные ресурсы и силы .

Эти вызовы требовалось быстро нейтрализовать и признать новую экономическую реальность. В настоящее время комбинат постоянно работает в существующих условиях. Мы платим налоги ( по даннымотчетности , в 2023 году ККПК направил почти 1,5 млрд грн в бюджеты всех уровней – ред. ) и зарплату многотысячному персоналу в полном объеме, выполняем все социальные обязательства.

Надеюсь, удача будет с нами и дальше, и компания не терпит никакого ущерба от войны.

Pulp Mill Holding делает все должное, чтобы нивелировать внешние угрозы и устранить проблемы комбината в правовой плоскости. В сегодняшних реалиях это сравнимо с подвигом Геракла.

Как, по вашему мнению, крупный австрийский бизнес настроен по поводу будущих инвестиций в Украину?

Многие австрийские компании остались в Украине, несмотря на войну ( в прошлом году 25 производителей из Австрии обеспечили более 20 тысяч рабочих мест, а суммарные инвестиции достигли более 1,6 млрд евро – ред. ). Страна обладает большим потенциалом во многих аспектах. И представители европейского бизнеса заинтересованы в углублении сотрудничества в ходе обновления украинской экономики.

Конечно, на фоне войны предприниматели менее подвержены рисковым инвестициям. Но, уверен, когда ситуация нормализуется, эти вложения окупятся.

Расскажите о вашей повседневной жизни. Известно, что в свободное время вы занимаетесь выращиванием яблок и производством крафтового сидра – есть ли у хобби шанс перерасти в новый прибыльный бизнес?

У меня немного увлечений, кроме ежедневной работы. Выращивание яблок – чуть больше, чем просто хобби. Пока эта сфера не приносит мне прибыли, но я получаю огромное удовольствие от того, что выращиваю качественные, полезные фрукты и могу предложить их людям. А еще благодаря этому занятию я много времени провожу на открытом воздухе.

У вас большой управленческий и жизненный опыт. Как передаете его следующим поколениям? Есть ли в планах издание учебника?

Пока не планирую писать книгу, но никогда на 100% не знаешь, что ждет тебя в будущем. Однако я каждый день обсуждаю многие вопросы со своей командой, и мы вместе находим решение. Надеюсь, что я хороший учитель.