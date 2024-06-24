"Украинская выносливость и австрийская ответственность в условиях военно-экономических потрясений делают нас сильнее", - Юрий Головченко, СЕО Киевский КБК

В марте 2024 года Киевскому картонно-бумажному комбинату (КБК) исполнилось 42 года. За это время компания получила статус известного товаропроизводителя и известна на территории не только нашего государства, но и за ее пределами. Несмотря на войну и нестабильность экономики, комбинат ни дня не прекращал свою работу.

Сегодня это не типичная постсоветская фабрика, а мощное производство с иностранными инвестициями – градообразующее предприятие, являющееся лидером по уплате налогов. О современном состоянии Киевского КБК delo.ua поговорило с председателем правления Юрием ГОЛОВЧЕНКО.

Как полномасштабная война повлияла на работу КПК?

– Мы не сбавляли обороты и выполняем все свои обязательства, как социального направления, так и в переоснащении предприятия. В последнее время есть определенные проблемы, связанные с мобилизацией наших работников. Никто не принимает во внимание, что остановка предприятия из-за нехватки кадров – это не только снижение налоговой нагрузки или налоговых платежей в бюджеты всех уровней, но и непредвиденная ситуация в городе, для которого предприятие является градообразующим. Поэтому очень трудно предвидеть, какие последствия могут быть, если вопрос мобилизации не будет урегулирован в тех пределах, в которых он будет обеспечивать нормальную жизнеспособность региона.

Сколько работников сейчас задействовано в производстве и сколько из них мобилизовано?

– В общей сложности у нас на предприятии работает около 2500 сотрудников. Из них мобилизовано около 250 человек. Мы помогаем каждому из них и их семьям. Благодаря решению Наблюдательного совета нашего предприятия, поддержанному правлением, всем работникам, защищающим наши границы, мы выплачиваем материальную помощь в размере среднемесячной заработной платы.

А за возвращающимися с войны сохраняются рабочие места?

– На сегодняшний день случаи возвращения на работу очень единичны – демобилизации нет. Но рабочие места остаются закрепленными, и мы с надеждой ждем наших воинов. Однако, и об этом сложно говорить, уже 16 сотрудников вернулись домой на щите.

Вы сказали, что предприятие не останавливалось после полномасштабного вторжения. С какими проблемами помимо мобилизации сотрудников столкнулся КБК?

– С осени прошлого года, несмотря на внешние вызовы, нам удалось стабилизировать работу предприятия благодаря восстановлению части экономических и логистических цепей. Однако среди проблем остается отсутствие доступа к рынку капитала. Для инвестиций необходимы дешевые долгосрочные кредиты и полноценная работа экспортных кредитных агентств в странах, где производится оборудование. Мы являемся крупным капиталоемким предприятием с очень многоступенчатой и сложной структурой переработки продукции из отходов (вторичного сырья) в товары.

Для крупных предприятий доступ к капиталу важен всегда. До полномасштабного вторжения Киевский КПК всегда сотрудничал как с отечественными финансовыми учреждениями, так и с зарубежными. За последние годы в комбинат вложено более 360 миллионов евро. Это средства, позволявшие поддерживать производственный процесс и выпуск продукции на достаточно высоком уровне.

В начале полномасштабной войны у нас не было возможности инвестировать в развитие или модернизацию предприятия. Но с течением времени австрийский акционер решил продолжить инвестировать в модернизацию КБК – в этом году на модернизацию запланировано 12 миллионов евро. Как результат – за 2023 год нами уплачено в бюджеты разных уровней более полутора миллиардов гривен налогов и обязательных платежей.

Вы говорили о нехватке кадров. Как выходите из ситуации?

– Дефицит кадров нам трудно закрыть из-за того, что они узкоспециализированы. Мы обращаемся и в высшие учебные заведения, и в систему рекрутинга, нанимаем на работу ВПЛ. Создаем для рабочих все удобные условия для работы – обеспечиваем жильем, доставляем на рабочие места, предлагаем большой социальный пакет. Но пока закрываем вопрос за счет вовлечения в процессы всего рабочего коллектива. Люди хотят здесь работать, это очень хорошо. Интересен также тот факт, что 60% наших работников работают более 10 лет, а 20% – более 20 лет.

Одна из важнейших мотиваций – это конкурентная заработная плата. Только в этом году она у нас повышается два раза. Первый раз это было с 1 марта, следующий – с 1 июля. Такие решения принимаются нашими австрийскими владельцами Pulp Mill Holding GmbH. Они стараются не на словах, а на деле сделать так, чтобы Киевский картонно-бумажный комбинат обеспечивал мотивацию работников европейским уровнем заработной платы. И мы воплощаем это в жизнь.

Как изменились ваши показатели?

– В 2023 году они увеличились, но очень далеки от довоенных. Раньше мы экспортировали продукцию в 35 стран мира, но сейчас из-за дестабилизации ситуации в Черном море мы не можем отгружать товар многим иностранным заказчикам. Уменьшилась реализация продукции и на внутреннем рынке – это произошло из-за ухудшения демографической ситуации (многие покупатели нашей продукции уехали за границу). Приведу простой пример, до полномасштабной войны у нас были задействованы в производстве две картонодельные машины, которые выпускали почти 300 тысяч тонн картона, и две бумагоделательные машины, производящие почти 100 тысяч тонн продукции в год. Сегодня, из-за отсутствия загрузки, они работают на 60%.

Скажите, пожалуйста, как на работе сказываются блекауты?

– Наше производство очень энергоемко, но благодаря многолетним инвестициям в оборудование нам удается снизить энергетическую зависимость и улучшить энергетическую эффективность работы нашего оборудования.

Какие у комбината есть экологические инициативы?

– Одна из наших ценностей – это забота об окружающей среде. Только макулатуры (вторичного сырья) мы перерабатываем тысячу тонн в день.

Как социально ответственное предприятие и лидер рынка, ККБК стал трендсеттером по внедрению экопрактик в производстве тарных картонов, упаковки для E-commerce и санитарно-гигиенических товаров из макулатуры.

Австрийские акционеры ЧАО «Киевский картонно-бумажный комбинат» еще в начале 2023 г. инициировали создание экостратегии, реализация которой позволит предприятию не размещать отходы производства на полигоне, а перерабатывать их. На ККБК это достигается благодаря добавлению скопа в качестве сырья в техническом процессе производства стройматериалов, а полимерных отходов – для использования в альтернативной энергетике.

К 2024 году мы планировали запустить линию по переработке полимерной продукции и пластика, но война пока нарушила наши планы.

Торговый советник Посольства Георг Вайнгартнер на ККПК

Сейчас крупным предприятиям трудно самостоятельно преодолевать вызовы. Как у вас происходит взаимодействие с властью? Слышит ли она о ваших проблемах и запросах?

– Мне кажется, что у власти сейчас есть более важные задачи, чем отдельно взятое предприятие, если оно не военного направления. И мы, как и вся страна, работаем не благодаря, а вопреки. Украинская выносливость и австрийская ответственность в условиях военно-экономических потрясений делают Киевский картонно-бумажный комбинат более сильным. Мы не только создаем рабочие места и платим достойную зарплату для 2,5 тысячи наших работников, но и пополняем государственную казну.

Кроме того, мы понимаем вызовы, которые есть на сегодняшний день – государство не может помочь всем. Поэтому нам нужно быть сильными и помогать тем, кто оказался в беде. Сегодня мы, например, значительно расширили свою деятельность в благотворительном направлении. У нас действует благотворительная комиссия, которая заседает еженедельно. И за последний год мы почти 100 миллионов гривен направили на благотворительные программы – это медицинские учреждения, дошкольные мероприятия и те люди, которые защищают границы нашего государства.

Расскажите, какая продукция КБК сейчас пользуется наибольшим спросом? Кто ваши главные украинские и зарубежные клиенты?

– Если говорить о бумажной продукции, то однозначным фаворитом был и остается макулатурный рулончик "Обухов 65".

Что касается гильзовой продукции, то, имея в ассортименте различные товарные знаки, включая изготовление private label продукции для торговых сетей, мы можем удовлетворить потребности любого потребителя. В дешевом сегменте это ТМ «Обуховская», спрос на которую растет с каждым днем. В премиальном ТМ «Чудо Премио» является мощным конкурентом иностранным аналогам. Особенно это касается категории полотенец, где «Чудо Гранде XL» неизменно является лидером по оценкам многих исследований.

Что касается каналов реализации, то в приоритете национальные и локальные сети, мелкая розница, группы, а также нестандартные каналы продаж.

В сфере гофротары мы также являемся мощным производством. Мы заранее рассмотрели глобальный тренд – потребители стремятся к удобству. Именно это основной локомотив всех наших инновационных разработок, как в SRP-упаковке (дословно "упаковка, готовая для полок"), так и в новых форматах почтовой и e-commerce упаковки.

Удобство и выгоду этих новаций уже оценили ведущие логистические операторы (Новая почта, Meest Express) и онлайн-маркеты (MAUDAU).

Недавно мы интервьюировали с Доктором Хайнцом Циннером. Хотел спросить вас – как вам с ним работается и какие его качества нравятся?

– Доктор Циннер имеет огромный опыт – почти пять десятков лет работает в этой области. Он давно знает наше предприятие – знает потребности, вызовы. И поэтому в рамках тех задач, которые нам формирует Наблюдательный совет, у нас очень тесное и плодотворное сотрудничество.

Какие нововведения были произведены после того, как он стал владельцем?

– В первую очередь – это возобновление модернизации предприятия. Благодаря им, мы остаемся конкурентоспособными на мировом рынке. Если же говорить о новых производствах, то в 2023 году Киевский КБК вышел на рынок литой тары, предложив альтернативное решение для украинских птицефабрик.

Посол Австрии в Украине Арад Бенке и председатель правления Киевского картонно-бумажного комбината Юрий Головченко готовят к отправке гуманитарный груз

Какие у вас планы на 2024 год?

– В первую очередь я верю в нашу управленческую команду, и наш трудовой коллектив. Уверен, что, несмотря на все трудности, которые сегодня есть, Киевский картонно-бумажный комбинат будет не только стабильно работать, но и постоянно совершенствоваться во всех направлениях производственного процесса, как благодаря инвестициям, так и повышению конкурентоспособности нашей продукции. Надеюсь, мы дождемся и поддержки со стороны государства. Сегодня это очень важно.

И в завершение хотел бы пожелать всей нашей стране, всем нашим гражданам, скорейшего мира, благосостояния, преодоления кризиса, экономического воспроизводства.