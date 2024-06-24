“Українська витривалість і австрійська відповідальність в умовах воєнно-економічних потрясінь роблять нас сильнішими”, – Юрій Головченко, СЕО Київський КПК

У березні 2024 року Київському картонно-паперовому комбінату (КПК) виповнилось 42 роки. За цей час компанія здобула статус відомого товаровиробника і є відомою на території не тільки нашої держави, а й за її межами. Попри війну та нестабільність економіки, комбінат жодного дня не припиняв свою роботу.

Сьогодні це не типова пострадянська фабрика, а потужне виробництво з іноземними інвестиціями – містоутворююче підприємство, яке є лідером зі сплати податків. Про сучасний стан Київського КПК delo.ua поговорило з головою правління Юрієм ГОЛОВЧЕНКОМ.

Як повномасштабна війна вплинула на роботу КПК?

– Ми не збавляли обертів, та виконуємо всі свої зобов'язання, як соціального напрямку, так і в переоснащенні підприємства. Останнім часом є певні проблеми, які пов'язані з мобілізацією наших працівників. Ніхто не бере до уваги, що зупинка підприємства через брак кадрів – це не тільки зниження податкового навантаження чи податкових платежів до бюджетів усіх рівнів, а й непередбачена ситуація у місті, для якого підприємство є містоутворюючим. Тому дуже важко передбачати, які наслідки можуть бути, якщо питання мобілізації не буде врегульовано в тих межах, в яких воно буде забезпечувати нормальну життєздатність регіону.

Скільки працівників зараз задіяно у виробництві та скільки з них мобілізовано?

– В цілому у нас на підприємстві працює близько 2500 співробітників. З них мобілізовано майже 250 осіб. Ми допомагаємо кожному з них, а також їхнім родинам. Завдяки рішенню Наглядової ради нашого підприємства, яке підтримано правлінням, всім працівникам, які боронять наші кордони, ми виплачуємо матеріальну допомогу в розмірі середньомісячної заробітної плати.

А за тими, хто повертається з війни, зберігаються робочі місце?

– На сьогодні випадки повернення на роботу дуже поодинокі – демобілізації немає. Але робочі місця залишаються закріпленими, і ми з надією чекаємо наших воїнів. Однак, і про це важко казати, вже 16 співробітників повернулися додому на щиті.

Ви сказали, що підприємство не зупинялось після повномасштабного вторгнення. З якими проблемами крім мобілізації співробітників зіткнувся КПК?

– З осені минулого року, попри зовнішні виклики, нам вдалося стабілізувати роботу підприємства завдяки відновленню частини як економічних, так і логістичних ланцюгів. Однак серед проблем залишається відсутність доступу до ринку капіталу. Для інвестицій потрібні дешеві довгострокові кредити та повноцінна робота експортних кредитних агенцій у країнах, де виробляється обладнання. Ми є великим капіталоємким підприємством із дуже багатоступеневою та складною структурою переробки продукції з відходів (вторинної сировини) у товари.

Для великих підприємств доступ до капіталу важливий завжди. До повномасштабного вторгнення Київський КПК завжди співпрацював як з вітчизняними фінансовими установами, так і з-за кордонними. За останні роки в комбінат вкладено понад 360 мільйонів євро. Це кошти, які дозволяли підтримувати виробничий процес і випуск продукції на достатньо високому рівні.

На початку повномасштабної війни у нас не було можливості інвестувати у розвиток виробництва або модернізацію підприємства. Але з часом австрійський акціонер вирішив продовжити інвестувати в модернізацію КПК – в цьому році на модернізацію заплановано 12 мільйонів євро. Як результат – за 2023 рік нами сплачено до бюджетів різних рівнів понад півтора мільярда гривень податків і обов'язкових платежів.

Ви говорили про нестачу кадрів. Як виходите із ситуації?

– Дефіцит кадрів нам важко закрити через те що вони вузькоспеціалізовані. Ми звертаємося і до вищих навчальних закладів, і до системи рекрутингу, наймаємо на роботу ВПО. Створюємо для робітників всі комфортні умови для роботи – забезпечуємо житлом, доставляємо на робочі місця, пропонуємо великий соціальний пакет. Але поки що закриваємо питання за рахунок залучення в процеси всього робочого колективу. Люди хочуть тут працювати, це дуже добре. Цікавий також той факт, що 60% наших працівників працюють понад 10 років, а 20% – понад 20 років.

Одна із найважливіших мотивацій – це конкурента заробітна плата. Лише в цьому році вона в нас підвищується два рази. Перший раз це було з 1 березня, наступний – ось незабаром з 1 липня. Такі рішення приймаються нашими австрійськими власниками з компанії Pulp Mill Holding GmbH. Вони прагнуть не на словах, а на ділі зробити так, щоб Київський картонно-паперовий комбінат забезпечував мотивацію працівників європейським рівнем заробітної плати. І ми втілюємо це в життя.

Як змінились ваші фінансові показники?

– В 2023 році вони збільшилися, але дуже далекі від довоєнних. Раніше ми експортували продукцію до 35 країн світу, але зараз, через дестабілізацію ситуації у Чорному морі, ми не можемо відвантажувати товар багатьом іноземним замовникам. Зменшилась реалізація продукції і на внутрішньому ринку – це відбулося через погіршення демографічної ситуації (багато покупців нашої продукції виїхали за кордон). Наведу простий приклад, до повномасштабної війни у нас було задіяно у виробництві дві картоноробних машини, які випускали майже 300 тисяч тонн картону, і дві папероробних машини, які виготовляють майже 100 тисяч тонн продукції на рік. Сьогодні, через відсутність завантаження, вони працюють на 60%.

Скажіть, будь ласка, як на роботі сказуються блекаути?

– Наше виробництво дуже енергомістке, але завдяки багаторічним інвестиціям у обладнання нам вдається зменшити енергетичну залежність та покращити енергетичну ефективність роботи нашого обладнання.

Які у комбіната є екологічні ініціативи?

– Одна з наших цінностей – це турбота про довкілля. Лише макулатури (вторинної сировини) ми переробляємо тисячу тон в день.

Як соціально відповідальне підприємство і лідер ринку, ККПК став трендсеттером у впровадженні екопрактик у виробництві тарних картонів, упаковки для E-commerce та санітарно-гігієнічних товарів з макулатури.

Австрійські акціонери ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» ще на початку 2023 року ініціювали створення екостратегії, реалізація якої дозволить підприємству не розміщувати відходи виробництва на полігоні, а переробляти їх. На ККПК це досягається завдяки додавання скопу в якості сировини в технічному процесі виготовлення будматеріалів, а полімерних відходів – для використання в альтернативній енергетиці.

До 2024 року ми планували також запустити лінію з переробки полімерної продукції і пластику, але війна поки що порушила наші плани.

Торговий радник Посольства Ґеорґ Вайнґартнер на ККПК

Зараз великим підприємствам важко самотужки долати виклики. Як у вас відбувається взаємодія з владою? Чи чує вона про ваші проблеми і запити?

– Мені здається, що влада зараз має більш важливі завдання, ніж окремо взяте підприємство, якщо воно не військового спрямування. І ми, як і вся країна, працюємо не завдяки, а всупереч. Українська витривалість і австрійська відповідальність в умовах воєнно-економічних потрясінь роблять Київський картонно-паперовий комбінат сильнішим. Ми не тільки створюємо робочі місця і платимо гідну зарплату для 2,5 тисяч наших працівників, а й поповнюємо державну казну.

Крім того, ми розуміємо виклики, які є на сьогоднішній день – держава не може допомогти всім. Тому нам потрібно бути сильними і допомагати тим, хто опинився в скруті. Сьогодні ми, наприклад, значно розширили свою діяльність в благодійному напрямку. У нас діє благодійна комісія, яка засідає щотижня. І за останній рік ми майже 100 мільйонів гривень направили на благодійні програми – це медичні установи, дошкільні заходи, і ті люди, які боронять кордони нашої держави.

Розкажіть, яка продукція КПК зараз користується найбільшим попитом? Хто ваші головні українські і закордонні клієнти?

Якщо говорити про паперову продукцію, то тут однозначним фаворитом був та залишається макулатурний рулончик "Обухів 65".

Щодо гільзової продукції, то, маючи в асортименті різні торгові марки, включаючи виготовлення private label продукції для торговельних мереж, ми можемо задовольнити потреби будь-якого споживача. У дешевому сегменті це ТМ «Обухівська», попит на яку зростає з кожним днем. У преміальному ТМ «Диво Преміо» є потужним конкурентом іноземним аналогам. Особливо це стосується категорії рушників, де «Диво Гранде XL» незмінно є лідером за оцінками багатьох досліджень.

Що стосується каналів реалізації, то в пріоритеті національні та локальні мережі, дрібний роздріб, гурти, а також нестандартні канали продажу.

У сфері гофротари ми також є потужним виробництвом. Ми заздалегідь розгледіли глобальний тренд – споживачі прагнуть зручності. Саме це є основним локомотивом усіх наших інноваційних розробок, як у SRP-упаковці (дослівно "упаковка, готова для полиць"), так і в нових форматах поштової та e-commerce упаковки.

Наразі зручність і вигоду цих новацій вже оцінили провідні логістичні оператори (Нова пошта, Meest Express) та онлайн-маркети (MAUDAU).

Недавно ми робили інтерв'ю з Доктором Хайнцом Ціннером. Хотів спитати у вас – як вам з ним працюється і які його якості подобаються?

– Доктор Ціннер має величезний досвід – майже п'ять десятків років працює в цій галузі. Він давно знає наше підприємство – знає його потреби, виклики. І тому в рамках тих завдань, які нам формує Наглядова рада, у нас є дуже тісна і плідна співпраця.

Які нововведення були проведені після того, як він став власником?

– У першу чергу – це відновлення модернізації підприємства. Завдяки їм ми залишаємося конкурентоздатними на світовому ринку. Якщо ж казати про нові виробництва, то у 2023 році Київський КПК вийшов на ринок литої тари, запропонувавши альтернативне рішення для українських птахофабрик.

Посол Австрії в Україні Арад Бенкьо та голова правління Київського картонно-паперового комбінату Юрій Головченко готовлять до відправки гуманітарний груз

Які у вас плани на 2024 рік?

– Насамперед я вірю в нашу управлінську команду, і наш трудовий колектив. Впевнений, що попри всі труднощі, які на сьогодні є, Київський картонно-паперовий комбінат буде не тільки стабільно працювати, а й постійно вдосконалюватися у всіх напрямках виробничого процесу, як завдяки інвестиціям, так і підвищенню конкурентоздатності нашої продукції. Сподіваюся, ми дочекаємося і підтримки з боку держави. Сьогодні це надзвичайно важливо.

І на завершення хотів би побажати всій нашій країні, всім нашим громадянам, якнайшвидшого миру, добробуту, подолання кризи, економічного відтворення.