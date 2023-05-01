4 мая в 18:30 в торгово-развлекательном центре Gulliver состоится мастер-класс "Как подготовиться к публичному выступлению: топ-3 лайфхака" от главного редактора женского портала WoMo Виктории Покатис.

Вход бесплатный при предварительной регистрации. Мастер-класс пройдет на 4-м этаже ТРЦ в пространстве лектория.

Практическая лекция будет особенно актуальна для тех, кто хочет избавиться от страха сцены, узнать правильную структуру выступления и методы удержания внимания аудитории.

Эксперт раскроет главные секреты успешного публичного выступления, а именно:

как правильно структурировать информацию, чтобы удерживать внимание слушателей;

как работать с интонацией и жестами;

как вернуть внимание аудитории внутри лекции;

как работать с паузами, почему не стоит бояться замолчать;

и как правильно завершить свое выступление.

О спикерке. Виктория Покатис – 4 года главный редактор женского портала WoMo.ua, автор книги "Несокрушимые", редактор и журналистка Forbes Украина, журналистка delo.ua, продюсер 16 ивентов, 10 лет в журналистике, тренер более 400 спикеров, ведущая youtube-проектов.

Мастер-класс состоится в пространстве Лектория на 4-м этаже ТРЦ Gulliver по адресу Спортивная площадь, 1А. Забронировать место можно по ссылке. Для безопасности посетителей на территории комплекса предусмотрено укрытие, находящееся на паркинге Р-1 ТРЦ.