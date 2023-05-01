4 травня о 18:30 у торгово-розважальному центрі Gulliver відбудеться майстер-клас "Як підготуватися до публічного виступу: топ-3 лайфхаки" від головного редактора жіночого порталу WoMo Вікторії Покатіс.

Вхід безоплатний за умови попередньої реєстрації. Майстер-клас відбудеться на 4-му поверсі ТРЦ у просторі лекторію.

Практична лекція буде особливо актуальна для тих, хто хоче позбутися страху сцени, дізнатися про правильну структуру виступу та методи утримання уваги аудиторії.

Експертка розкриє головні секрети успішного публічного виступу, а саме:

як правильно структурувати інформацію, щоб утримувати увагу слухачів;

як працювати з інтонацією та жестами;

як повернути увагу аудиторії у середині лекції;

як працювати з паузами, чому не варто боятися замовкати;

та як правильно завершити свій виступ.

Про спікерку. Вікторія Покатіс – 4 роки головна редакторка жіночого порталу WoMo.ua, авторка книги "Незламні", редакторка та журналістка Forbes Украина, журналістка delo.ua, продюсерка 16 івентів, 10 років в журналістиці, тренерка більш ніж 400 спікерів, ведуча youtube-проєктів.

Майстер-клас відбудеться у просторі Лекторію на 4-му поверсі ТРЦ Gulliver за адресою Спортивна площа, 1А. Забронювати місце можна за посиланням. Для безпеки відвідувачів на території комплексу передбачено укриття, що знаходиться на паркінгу Р-1 ТРЦ.