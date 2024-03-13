Meest China начала доставку из Китая в страны Африки.

Международная почтово-логистическая компания Meest China, входящая в холдинг Meest, объявила о начале работы на еще одном континенте. Речь идет о доставке грузов из Китая в страны Африки, в частности в ЮАР и Нигерию. В настоящее время доступна авиадоставка товаров из популярных китайских маркетплейсов – Taobao, 1688 и Pinduoduo.

Доставка из Китая в страны Африки длится 9-12 дней. Также клиентам доступны дополнительные услуги – страхование груза, объединение посылок, тщательный досмотр, фотоотчет и фотофиксация на складе.

«Каждая новая страна для нас – новый вызов, а здесь целый новый континент. Готовились к запуску больше года, собрали мощную команду для этого направления, поэтому ждем хороших новостей из солнечной Африки и стремительного развития» – поделился Михаил Лымарь, СЕО и управляющий партнер Meest China.

Напоминаем, что Meest China доставляет грузы из Китая в Украину, Молдову, Польшу, Румынию, Хорватию, Узбекистан, Казахстан, Чили, Мексику и еще более двух десятков стран мира. Также за последние несколько месяцев компания запустила доставку в Украину из Японии и Южной Кореи.