Meest China розпочала доставку з Китаю до країн Африки

Міжнародна поштово-логістична компанія Meest China, яка входить до холдингу Meest, оголосила про початок роботи на ще одному континенті. Мова йде про доставку вантажів з Китаю до країн Африки, зокрема до ПАР та Нігерії. Наразі доступна авіадоставка товарів із популярних китайських маркетплейсів – Taobao, 1688 та Pinduoduo.

Доставка з Китаю до країн Африки триває 9-12 днів. Також клієнтам доступні додаткові послуги – страхування вантажу, об’єднання посилок, ретельний огляд, фотозвіт та фотофіксація на складі.

«Кожна нова країна для нас – це новий виклик, а тут цілий новий континент. Готувались до запуску більше року, зібрали потужну команду для цього напряму, тому чекаємо гарних новин з сонячної Африки та стрімкого розвитку» – поділився Михайло Лимар, СЕО та керуючий партнер Meest China.

Нагадуємо, що Meest China доставляє вантажі з Китаю до України, Молдови, Польщі, Румунії, Хорватії, Узбекистану, Казахстану, Чилі, Мексики та ще понад два десятка країн світу. Також за останні кілька місяців компанія запустила доставку в Україну з Японії та Південної Кореї.