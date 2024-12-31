Повышение акцизов и отсутствие дефицита: что готовит рынок нефтепродуктов

Среднемесячное потребление нефтепродуктов в 2024 году держится на уровне прошлого года. По оценкам консалтинговой группы А-95 и расчетам “ТОП-100”, украинцы ежемесячно в течение января-октября 2024-го потребляли в среднем по 726 тыс. т нефтепродуктов, что на 2% превышает среднемесячный показатель в 2023 году. В общей сложности за 10 месяцев совокупный объем потребленных нефтепродуктов достиг, согласно данным А-95, почти 7,26 млн т.

Наибольшая часть в структуре топливного баланса традиционно приходится на дизельное топливо. По словам экспертов, главной движущей силой отечественного рынка стал сегмент грузового транспорта. Он обеспечил 5% прироста среднемесячного потребления ГП в январе-октябре 2024 года.

Стабилизация рынка в 2024 году

Главным каналом реализации автомобильного горючего остаются автозаправочные комплексы. За 10 месяцев 2024 года объем реализации горючей по частям, по оценкам А-95, достиг почти 6,68 млрд л, что на 23% меньше довоенного показателя. С дизельного горючего отставания меньше — 17%. Корпоративный сегмент потребителей оказался более устойчив к вызовам войны.

Об успешной адаптации топливной логистики и ритейла к вызовам войны говорят также в компании Amic Energy. По словам представителей компании, рынок нефтепродуктов адаптировался к условиям полномасштабной войны одним из первых, ведь в считанные недели страна вынуждена была полностью перестроить логистику. Действительно, в 2022 году, благодаря совместным усилиям правительства и нефтетрейдеров, удалось увеличить объемы автоперевозок горючего в разы: в мае 2022-го по сравнению с мартом того же года в 15 раз, а железнодорожных и речных — в 5 раз. Насыщение рынка сохраняется и в 2024 году.

В настоящее время среди лидеров по объемам реализации горючего в Украине — сети ОККО и WOG. В когорту крупнейших компаний, основным видом деятельности которых является розничная торговля горючим, по итогам первого полугодия 2024 года вошли "ОККО-Драйв", "Вест Петрол Маркет", "Сокар Петролеум", "Конверс Линкс" и другие.

В 2025 году на рынке горючего не стоит ожидать дефицита С 2022 года Украина научилась работать в условиях полномасштабной войны, все горючее мы заранее контрактуем по формульным договорам. Ведь большинство нашего горючего — "на колесах", остатки на нефтебазах минимальны. вопросы ценовой стабильности, то механизмы ее достижения есть, но это прерогатива только правительству. Игорь Орлов директор сети SOCAR Ukraine

Совокупная выручка топ-25 самых успешных розничных предприятий в этом сегменте, определенных YC.Market, за январь-июнь текущего года составила 48,9 млрд. грн. Это на 8,3 млрд. грн. превосходит аналогичный прошлогодний показатель указанных предприятий. В 2024 году выручка продолжает расти у 21 юрлица из топ-25. Высокую динамику за полгода продемонстрировали компании "Петрол Контракт", ВНП и "Евро Смарт Пауэр". Прирост выручки у каждой из них ввиду отчетности YouControl составлял по несколько миллиардов гривен.

Розничная торговля горючим, несмотря на войну, остается прибыльным бизнесом. В первом полугодии 2024 года 18 розничных предприятий по топ-25 по выручке стали прибыльными. У восьми из них прибыль за январь-июнь, согласно данным YouControl, даже увеличилась. А рост доходов и сумм уплаченных налогов является еще одним свидетельством стабильности и устойчивости компаний и рынка горючего.

Однако до сих пор есть компании, которые, к сожалению, отчитываются о символических прибылях. И только несколько предприятий из топ-25 розничной торговли горючим демонстрируют сотни миллионов гривен прибыли за последние полгода. Добропорядочно платят налоги далеко не все сети АЗК, утверждает директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн. По его словам, ответственный топливный бизнес платит по 34 грн налогов с каждого проданного литра топлива, однако многие участники рынка прибегают к оптимизации налоговой нагрузки, платя менее 1 грн/л, и призывают к введению более ответственных отношений между бизнесом и обществом и государством.

"Сейчас главная миссия бизнеса — помогать украинской армии и прежде всего вкладами в государственный бюджет. Сначала компании должны уплатить полагающееся в бюджет, а уже потом вкладываться в развитие своих сетей. Потому что если Украина не устоит в войне, то не останется у компаний красивых АЗК. Я не понимаю, как можно не платить в полном объеме налоги в оборонный бюджет и одновременно строить заправочные станции на западе Украины. Всем нужно равняться на те сети, которые и налоги платят добросовестно, и сети свои перестраивают", — говорит Сергей Куюн.

В общем, тенденция положительная. Топ-5 сетей АЗК по перерасчету уплаченных налогов на литр реализуемого топлива в первом полугодии 2024 года уплатили в несколько раз больше налогов и сборов, чем за 2023 год, и стоит надеяться, что рост топливного рынка будет продолжаться, как и уплата налогов для финансирования сил безопасности и обороны

Положительные ожидания на 2025 год

Главным фактором неопределенности на рынке остается война в Украине. Дальнейшее развитие рынка будет зависеть от многих условий: активности боевых действий, отсутствия торговой блокады на западных границах страны и на море, объемов разрушения портовой инфраструктуры, мировых цен на энергоносители, демографической ситуации, вовлеченности граждан в армию, урожайности агропродукции, уровня инфляции, курса гривны к иностранным валютам и т.д.

Оптимистично настроены эксперты также относительно потенциального негативного влияния ценового фактора на дальнейшее развитие отечественного рынка. Уже третий год украинский рынок демонстрирует низкую эластичность по ценам на топливо. Ведь с начала широкомасштабного вторжения цены на нефтепродукты в Украине выросли примерно вдвое. Однако объем рынка уменьшился лишь на 20-30%.

В то же время, если учесть временную потерю потребителей на востоке и юге страны, эмиграцию миллионов украинцев за границу и привлечение граждан к силам обороны, можно утверждать, что спрос на подконтрольных Украине территориях вообще не упал, он остался на довоенном уровне, отмечает Сергей Куюн. И новых оснований для изменений в этой топливной парадигме эксперты пока не видят.

Успешно Украина также выдержала испытание повышением акцизов на горючее с сентября текущего года. Цены на нефтепродукты в стране остались практически неизменными. Правда, поспособствовало этому падение цен на нефть на мировом рынке. Однако есть надежда, что и дальше украинский рынок будет умеренно реагировать на дальнейшее повышение акцизов на горючее в стране.

Теневой сектор нефтепродуктов – болезненный вопрос как для сетей АЗК, работающих с соблюдением всех требований фискального законодательства и принципов честной конкуренции, так и для государства. Из-за схем минимизации налогов участниками рынка и нелегальной торговли горючим (а это более 400 точек) бюджет недополучает 9-10 млрд грн в год, которые должны пойти на укрепление обороноспособности страны.

Главная трансформация, в которой нуждается рынок в 2025 году, — это сокращение теневой доли и устранение диспропорций на рынке, когда у разных его субъектов налоговая нагрузка отличается даже не в разы, а в десятки раз. Мы всегда были и являемся сторонниками честной конкуренции, поэтому призываем всех игроков вести деятельность ответственно и прозрачно и сами ежеквартально обнародуем суммы налоговых вычетов. С начала войны группа ОККО уплатила уже более 38 млрд грн налогов и сборов, а еще более 2,2 млрд грн перечислила на оружие и технику для ВСУ и восстановление страны. Юрий Кучабский вице-президент по закупкам, оптовым продажам и новым видам бизнеса ОККО

Не видят крупные сети негативных последствий для рынка от планов государства по увеличению налогов. Напомним, Верховная Рада приняла закон об изменениях в Налоговый кодекс (законопроект 11416-д), которым среди прочего предусматривается норма об уплате налога на прибыль для АЗС авансом. Президент закон еще не подписал, однако заправкам нужно быть готовыми вносить деньги в казну независимо от объема реализации горючего.

Участники рынка подчеркивают, что повышение акцизов следует воспринимать как вклад в усиление обороноспособности страны, поскольку это дополнительные поступления в бюджет, из которого финансируются вооруженные силы. Также эксперты признают, что с принятием нового закона у недобросовестных компаний станет меньше возможностей занижать уплату налогов. Особенно это касается региональных сетей. По некоторым оценкам, количество АЗК в Украине может существенно сократиться: из имеющихся 6900 комплексов может закрыться до 2000. При этом влияние нового закона на крупных системных игроков прогнозируется незначительным.

Не стоит забывать, что современные АЗК — это уже не только место продажи горючего, а комплексный сервис, и настроения потребителей пока свидетельствуют о возможностях дальнейшего развития сетей АЗК. Покупатели положительно реагируют на мероприятия и инструменты увеличения продаж ритейлеров. Посетители демонстрируют лояльность брендам АЗК, пользуются комплексными услугами сетей, участвуют в акциях, положительно воспринимают ответственную позицию бизнеса. Это выражается в росте расходов покупателей на сопутствующие товары и фастфудную продукцию. Также потребителям небезразлична гражданская позиция бизнеса, в частности, такие ее аспекты, как помощь ВСУ.

ОККО

Дата основания : 1999 год

Количество работников : 10,7 тыс.

ОККО — один из лидеров рынка топливного ритейла Украины. Доля компании в топливной рознице Украины по итогам 2023 года составила примерно 19,5%. По итогам 6 месяцев 2024 года чистый доход ОККО составил 41,216 млрд грн, а чистая прибыль — 1,037 млрд грн. При этом сумма всех налоговых платежей компании за полгода 2024 года была 9,741 млрд грн. За время полномасштабной войны компания направила в поддержку ВСУ и проекты восстановления Украины 2,2 млрд грн. Под брендом ОККО сейчас действуют 410 АЗК по всей Украине, в частности компания работает в прифронтовых регионах. Объем импорта горючего в 2023 году превысил 1 млн т.

SOCAR

Дата основания : 2008 год

Количество работников : 2085

SOCAR – бренд, принадлежащий крупнейшей вертикально-интегрированной нефтегазовой корпорации Азербайджана – Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики. SOCAR Energy Ukraine активно развивает сеть автозаправочных комплексов премиумкласса под брендом SOCAR. Компания имеет четыре модернизированных нефтебазы, 21 бензовоз объемом от 11 до 36 тыс. л в собственном автопарке компании. Мощности SOCAR представлены в девяти областях и 27 населённых пунктах Украины. В 2024 году на благотворительные программы и проекты компания направила почти 200 млн грн. За первое полугодие 2024 года сумма уплаченных налогов составила 486,97 млн. грн.

WOG

Дата основания : 2000 год

Количество работников : более 7 тыс.

Одна из самых больших сетей АЗК в Украине. WOG представлена 13 нефтебазами и более 400 АЗК в Украине. АЗК WOG работают по всей территории, подконтрольной Украине. В структуру компании также входят WOG CAFE и WOG MARKET, которые находятся почти на каждом автозаправочном комплексе. За время полномасштабной войны сеть АЗК WOG перечислила в бюджеты всех уровней более 23,7 млрд. грн.

AMIC ENERGY

Дата основания : 2013 (в Украине — с 2015-го)

Количество работников : более 1700

Amic Energy – австрийская компания, управляющая сетью из 470 мобильных и стационарных заправок и 20 зарядных станций для электромобилей в Австрии, Латвии, Литве, Польше и Украине. Штаб-квартира компании находится в Вене. За первое полугодие 2024 года компания уплатила 1,19 млрд. грн. в виде налогов при импорте нефтепродуктов, а еще 174 млн. грн. составляли налоговые обязательства от операционной деятельности. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года общая сумма уплаченных налогов выросла почти втрое.