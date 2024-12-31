Підвищення акцизів та відсутність дефіциту: що готує ринок нафтопродуктів

Середньомісячне споживання нафтопродуктів у 2024 році тримається на торішньому рівні. За оцінками консалтингової групи А-95 та розрахунками “ТОП-100”, українці щомісяця протягом січня-жовтня 2024-го споживали у середньому по 726 тис. т нафтопродуктів, що на 2% перевершує середньомісячний показник 2023-го. Загалом за 10 місяців сукупний обсяг спожитих нафтопродуктів досяг, згідно з даними А-95, майже 7,26 млн т.

Найбільша частка у структурі паливного балансу традиційно припадає на дизельне пальне. За словами експертів, головною рушійною силою вітчизняного ринку став сегмент вантажного транспорту. Він забезпечив 5% приросту середньомісячного споживання ДП упродовж січня-жовтня 2024 року.

Стабілізація ринку у 2024 році

Головним каналом реалізації автомобільного пального залишаються автозаправні комплекси. За 10 місяців 2024 року обсяг реалізації пального вроздріб, за оцінками А-95, сягнув майже 6,68 млрд л, що на 23% менше довоєнного показника. З дизельного пального відставання менше — 17%. Корпоративний сегмент споживачів виявився більш стійким до викликів війни.

Про успішну адаптацію паливної логістики та ритейлу до викликів війни кажуть також у компанії Amic Energy. За словами представників компанії, ринок нафтопродуктів адаптувався до умов повномасштабної війни одним із перших, адже за лічені тижні країна змушена була повністю перебудувати логістику. Дійсно, у 2022 році завдяки спільним зусиллям уряду та нафтотрейдерів вдалося збільшити об’єми автоперевезень пального у рази: у травні 2022-го порівняно з березнем того ж року у 15 разів, а залізничних та річкових — у 5 разів. Насичення ринку зберігається й у 2024 році.

Натепер серед лідерів за обсягами реалізації пального в Україні — мережі ОККО та WOG. До когорти найбільших компаній, основним видом діяльності яких є роздрібна торгівля пальним, за підсумками першого півріччя 2024 року увійшли "ОККО-Драйв", "Вест Петрол Маркет", "Сокар Петролеум", "Конверс Лінкс" та інші.

У 2025 році на ринку пального не варто очікувати дефіциту. З 2022 року Україна навчилася працювати в умовах повномасштабної війни, усе пальне ми контрактуємо наперед за формульними договорами. Звичайно, є ризики втратити певну кількість пального через обстріли, але це жодним чином не зможе спричинити дефіцит. Адже більшість нашого пального — "на колесах", залишки на нафтобазах мінімальні. Якщо розглядати питання цінової стабільності, то механізми її досягнення є, але це прерогатива лише уряду. Є можливість повернення державного регулювання, а також є опція плавного акцизу: коли нафта дешевшає, акциз збільшується, і навпаки — коли нафта дорожчає, акциз зменшується. Ігор Орлов директор мережі SOCAR Ukraine

Сукупна виручка топ-25 найуспішніших роздрібних підприємств у цьому сегменті, визначених YC.Market, за січень-червень поточного року сягнула 48,9 млрд грн. Це на 8,3 млрд грн перевершує аналогічний торішній показник зазначених підприємств. У 2024 році виручка продовжує зростати у 21 юрособи із топ-25. Найвищу динаміку за пів року продемонстрували компанії "Петрол Контракт", ВНП та "Євро Смарт Пауер". Приріст виручки у кожної з них, зважаючи на звітність YouControl, становив по декілька мільярдів гривень.

Роздрібна торгівля пальним, попри війну, залишається прибутковим бізнесом. У першому півріччі 2024 року 18 роздрібних підприємств із топ-25 за виручкою стали прибутковими. У восьми з них прибуток за січень-червень, згідно з даними YouControl, навіть збільшився. А зростання прибутків та сум сплачених податків є ще одним свідченням стабільності та стійкості компаній і загалом ринку пального.

Однак досі є компанії, які, на жаль, звітують про символічні прибутки. І лише декілька підприємств із топ-25 роздрібної торгівлі пальним демонструють сотні мільйонів гривень прибутку за останні пів року. Доброчесно платять податки далеко не всі мережі АЗК, стверджує директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн. За його словами, відповідальний паливний бізнес сплачує по 34 грн податків з кожного проданого літра пального, однак чимало учасників ринку вдаються до оптимізації податкового навантаження, сплачуючи менше 1 грн/л, і закликають до запровадження більш відповідальних відносин між бізнесом і суспільством та державою.

"Наразі головна місія бізнесу — допомагати українській армії, і насамперед внесками до державного бюджету. Спочатку компанії мають сплатити належне до бюджету, а вже потім вкладатися у розвиток своїх мереж. Бо якщо Україна не вистоїть у війні, то не залишиться у компаній красивих АЗК. Я не розумію, як можна не сплачувати у повному обсязі податки до оборонного бюджету і водночас будувати заправні станції на заході України. Усім треба рівнятися на ті мережі, які й податки сплачують сумлінно, і мережі свої розбудовують", — каже Сергій Куюн.

Загалом тенденція позитивна. Топ-5 мереж АЗК за перерахунком сплачених податків на літр реалізованого пального у першому півріччі 2024 року сплатили у декілька разів більше податків та зборів, ніж за 2023-й, і варто сподіватися, що зростання паливного ринку триватиме, як і сплата податків для фінансування сил безпеки та оборони.

Позитивні очікування на 2025 рік

Головним чинником невизначеності на ринку залишається війна в Україні. Подальший розвиток ринку буде залежати від багатьох умов: активності бойових дій, відсутності торговельної блокади на західних кордонах країни і на морі, обсягів руйнації портової інфраструктури, світових цін на енергоносії, демографічної ситуації, залученості громадян до війська, врожайності агропродукції, рівня інфляції, курсу гривні до іноземних валют тощо.

Оптимістично налаштовані експерти також щодо потенційного негативного впливу цінового фактору на подальший розвиток вітчизняного ринку. Вже третій рік український ринок демонструє низьку еластичність щодо цін на пальне. Адже від початку широкомасштабного вторгнення ціни на нафтопродукти в Україні зросли приблизно удвічі. Проте обсяг ринку зменшився лише на 20-30%.

Водночас, якщо врахувати тимчасову втрату споживачів на сході та півдні країни, еміграцію мільйонів українців за кордон та залучення громадян до сил оборони, то можна стверджувати, що попит на підконтрольних Україні територіях взагалі не впав, він залишився на довоєнному рівні, наголошує Сергій Куюн. І нових підстав для змін у цій паливній парадигмі експерти поки що не вбачають.

Успішно Україна також витримала випробування підвищенням акцизів на пальне з вересня поточного року. Ціни на нафтопродукти у країні залишились фактично незмінними. Щоправда, посприяло цьому падіння цін на нафту на світовому ринку. Проте є надія, що й надалі український ринок буде помірно реагувати на подальше підвищення акцизів на пальне у країні.

Тіньовий сектор нафтопродуктів — болюче питання як для мереж АЗК, що працюють із дотриманням усіх вимог фіскального законодавства та принципів чесної конкуренції, так і для держави. Через схеми мінімізації податків учасниками ринку та нелегальну торгівлю пальним (а це понад 400 точок) бюджет недоотримує 9-10 млрд грн на рік, які мали б піти на зміцнення обороноздатності країни.

Головна трансформація, якої потребує ринок у 2025 році, — це скорочення тіньової частки та усунення диспропорцій на ринку, коли у різних його суб’єктів податкове навантаження відрізняється навіть не в рази, а в десятки разів. Ми завжди були і є прихильниками чесної конкуренції, тому закликаємо всіх гравців вести діяльність відповідально і прозоро та самі щокварталу оприлюднюємо суми податкових відрахувань. Від початку війни група ОККО сплатила вже понад 38 млрд грн податків і зборів, а ще більш ніж 2,2 млрд грн перерахувала на зброю й техніку для ЗСУ та на відбудову країни. Юрій Кучабський віцепрезидент із закупівель, гуртових продажів і нових видів бізнесу ОККО

Не вбачають великі мережі негативних наслідків для ринку також від планів держави зі збільшення податків. Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про зміни до Податкового кодексу (законопроєкт 11416-д), якими серед іншого передбачається норма про сплату податку на прибуток для АЗС авансом. Президент закон ще не підписав, проте заправкам потрібно бути готовими вносити гроші у державну скарбницю незалежно від обсягу реалізації пального.

Учасники ринку підкреслюють, що підвищення акцизів слід сприймати як внесок у підсилення обороноздатності країни, бо це додаткові надходження до бюджету, з якого фінансуються Збройні сили. Також експерти визнають, що з ухваленням нового закону у несумлінних компаній стане менше можливостей занижувати сплату податків. Особливо це стосується регіональних мереж. За деякими оцінками, кількість АЗК в Україні може суттєво скоротитися: з наявних 6900 комплексів може закритися до 2000. При цьому вплив нового закону на великих системних гравців прогнозується незначний.

Не варто забувати, що сучасні АЗК — це вже не тільки місце продажу пального, а комплексний сервіс, і настрої споживачів поки що свідчать про можливості для подальшого розвитку мереж АЗК. Покупці позитивно реагують на заходи та інструменти щодо збільшення продажів ритейлерів. Відвідувачі демонструють лояльність до брендів АЗК, користуються комплексними послугами мереж, беруть участь в акціях, позитивно сприймають відповідальну позицію бізнесу. Це виражається у зростанні витрат покупців на супутні товари та продукцію фастфуду. Також споживачам небайдужа громадянська позиція бізнесу, зокрема такі її аспекти, як допомога ЗСУ.

ОККО

Дата заснування: 1999 рік

Кількість працівників: 10,7 тис.

ОККО є одним з лідерів ринку паливного ритейлу України. Частка компанії у паливному роздробі України за підсумками 2023 року була приблизно 19,5%. За підсумками 6 місяців 2024 року чистий дохід ОККО становив 41,216 млрд грн, а чистий прибуток — 1,037 млрд грн. При цьому сума всіх податкових платежів компанії за пів року 2024-го була 9,741 млрд грн. За час повномасштабної війни компанія спрямувала на підтримку ЗСУ й проєкти відновлення України 2,2 млрд грн. Під брендом ОККО нині діють 410 АЗК по всій Україні, зокрема, компанія працює у прифронтових регіонах. Обсяг імпорту пального у 2023 році перевищив 1 млн т.

SOCAR

Дата заснування: 2008 рік

Кількість працівників: 2085

SOCAR — бренд, що належить найбільшій вертикально-інтегрованій нафтогазовій корпорації Азербайджану — Державній нафтовій компанії Азербайджанської Республіки. SOCAR Energy Ukraine активно розвиває мережу автозаправних комплексів преміумкласу під брендом SOCAR. Компанія має чотири модернізовані нафтобази, 21 бензовоз об’ємом від 11 до 36 тис. л у власному автопарку компанії. Потужності SOCAR представлені у дев’ятьох областях і 27 населених пунктах України. Протягом 2024 року на благодійні програми та проєкти компанія спрямувала майже 200 млн грн. За перше півріччя 2024 року сума сплачених податків становила 486,97 млн грн.

WOG

Дата заснування: 2000 рік

Кількість працівників: понад 7 тис.

Одна з найбільших мереж АЗК в Україні. WOG представлена 13 нафтобазами та понад 400 АЗК в Україні. АЗК WOG працюють на всій території, підконтрольній Україні. До структури компанії також входять WOG CAFE та WOG MARKET, які є майже на кожному автозаправному комплексі. За час повномасштабної війни мережа АЗК WOG перерахувала до бюджетів усіх рівнів понад 23,7 млрд грн.

AMIC ENERGY

Дата заснування: 2013 (в Україні — з 2015-го)

Кількість працівників: понад 1700

Amic Energy — австрійська компанія, що керує мережею з 470 мобільних та стаціонарних заправок та 20 зарядних станцій для електромобілів в Австрії, Латвії, Литві, Польщі та Україні. Штаб-квартира компанії розташована у Відні. За перше півріччя 2024 року компанія сплатила 1,19 млрд грн у вигляді податків при імпорті нафтопродуктів, а ще 174 млн грн становили податкові зобов’язання від операційної діяльності. У порівнянні з аналогічним періодом 2023-го загальна сума сплачених податків зросла майже втричі.