В кафе в Днепре полуобнаженный мужчина разбил имущество на 150 тыс грн (ВИДЕО)

В кафе SHEPIT coffeebar в Днепре 8 января произошла чрезвычайная ситуация: мужчина, вероятно, в нетрезвом состоянии ворвался в заведение и начал крушить все, что видел перед собой. Злоумышленник нанес ущерб минимум на 150 тыс грн.

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Об этом в Telegram сообщил совладелец заведения Феликс Безрук.

Он отмечает, что в заведении есть кнопка быстрого вызова охраны, но в тот момент она почему-то не сработала.

По словам Безрука, мужчина был под действием наркотиков. В момент, когда он вошел в кафе, там были два работника (парень и девушка). В зале также были гости (два человека), один из которых был знаком владельцев заведения и по совместительству юристом. Другой посетитель пытался успокоить хулигана, но безнадежно.

"Когда он закончил крушить кафе, он разделся догола, и пошел к "Новой почте". Там его схватила полиция. Пытаемся максимально привлечь к ответственности", - добавил совладелец SHEPIT coffeebar.