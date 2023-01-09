В кав'ярні в Дніпрі напівоголений чоловік потрощив майно на 150 тис грн (ВІДЕО)

В кав'ярні SHEPIT coffeebar, що в Дніпрі, 8 січня сталася надзвичайна ситуація: чоловік, ймовірно, у нетверезому стані увірвався до закладу та почав трощити все, що бачив перед собою. Зловмисник завдав збитків щонайменше на 150 тис грн.

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Про це в Telegram повідомив співвласник закладу Фелікс Безрук.

Він зазначає, що в закладі є кнопка швидкого виклику охорони, але в той момент вона чомусь не спрацювала.

За словами Безрука, чоловік був під дією наркотиків. В момент, коли він зайшов до кав'ярні, там були двоє працівників (хлопець та дівчина). В залі також були гості (дві людини), один з яких був знайомим власників закладу та за сумісництвом юристом. Інший відвідував намагався заспокоїти хулігана, але безнадійно.

"Коли він закінчив трощити кав‘ярню, він роздягнувся догола, та пішов до нової пошти. Там його схопила поліція. Намагаємося максимально притягнути до відповідальності", — додав співвласник SHEPIT coffeebar.