СБУ разоблачила чиновника, который помог России перебросить бронетехнику из Крыма в Херсон

Сотрудники Службы безопасности задокументировали преступные действия заместителя директора Департамента строительства и развития инфраструктуры Херсонской облгосадминистрации, добровольно согласившегося сотрудничать с врагом. За это агрессоры назначили его руководителем т.н. "государственного унитарного предприятия Херсонская железная дорога".

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По информации правоохранителей, находясь на данной должности, он организовал присвоение техоборудования и подвижного состава местных подразделений "Укрзализныци" в пользу оккупантов.

Также он способствовал переброске этим транспортом бронетехники и боеприпасов РФ из временно оккупированного Крыма в причерноморские районы Херсонской области.

Сотрудники СБУ установили его местонахождение и проводят комплексные мероприятия для привлечения к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, согласно данным британской разведки, контроль над переправами через Днепр станет ключевым фактором в результате боевых действий в Херсонской области. Херсон имеет политическое и символическое значение для России.