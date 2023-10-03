В Николаевской области нейтрализовали одну из крупнейших агентурных сетей ФСБ: задержаны 13 информаторов

Служба безопасности провела в Николаевской области масштабную спецоперацию, в результате которой нейтрализовала еще одну российскую агентурную сеть. В ее состав входило 13 местных жителей, работавших на ФСБ

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленники собирали разведданные о местах базирования и перемещения сил обороны на территории южного региона.

Также они корректировали воздушные атаки РФ по жилищной и социальной инфраструктуре областного центра.

"Именно по их наведке российские оккупанты ударили из зенитно-ракетного комплекса С-300 по многоэтажному дому в Николаеве осенью 2022 года. Тогда в результате вражеских обстрелов погибли 7 мирных жителей, в том числе несовершеннолетний ребенок", - отмечают в СБУ.

Установлено, что координаты украинских объектов российские информаторы передавали в ФСБ через "связного". Им оказался прокремлевский блоггер Сергей Лебедев (более известный под псевдонимом "Лохматый ").

По имеющимся данным, он работает на российскую спецслужбу как "внештатный корреспондент" московского информагентства "РИА-Новости" и скрывается во временно оккупированном Донецке.

В июне этого года СБУ разоблачила его на разведывательно-подрывной деятельности против Украины и сообщила о подозрении в государственной измене и в нарушении законов и обычаев войны.

"В ходе расследования преступных действий "Лохматого" было установлено, что по указанию ФСБ он дистанционно создал на территории Николаевщины собственную агентуру. В ее состав вошли 13 местных подписчиков его Телеграмм-канала. Именно через этот интернет-ресурс фигурант вербовал своих агентов и затем получал от них разведданные", - сообщили в СБУ.

В результате оперативных действий правоохранители установили всех участников российской агентуры "Лохматого" и задержали их по разным местам пребывания.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили девяти задержанным о подозрении по ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). фигуранты находятся под стражей. В отношении них продолжаются расследования", - подчеркнули в СБУ.

Там добавили, что еще четырех участников вражеской агентуры суд признал виновными в совершении преступлений и назначил им от 8 до 15 лет тюрьмы.

Самому Лебедеву дополнительно инкриминировано подозрение по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в составе организованной группы в условиях военного положения).

"Поскольку фигурант скрывается от правосудия на временно оккупированной части на востоке Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности", - констатировали в СБУ.

Ранее Служба безопасности задержала в Николаеве изменницу, которая "сливала" в ФСБ информацию о последствиях российских воздушных ударов по объектам критической инфраструктуры региона. Разведданные женщина переправляла пророссийскому блоггеру под псевдонимом "Лохматый".