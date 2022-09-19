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Европейский центральный банк выбрал пять компаний для разработки прототипа цифрового евро
Европейский центральный банк станет одним из первых центральных банков развитой экономики, которые выпустят цифровую форму своей валюты. Разрабатывать прототип цифрового евро будут пять компаний.
Об этом сообщает Bloomberg.
Американский технологический гигант Amazon входит в пять компаний, которые Европейский центральный банк выбрал для разработки прототипа цифрового евро.
Испанский CaixaBank, французский Worldline SA, итальянский Nexi SpA и EPI, консорциум банков и сторонних покупателей, присоединились к Amazon в выигрыше тендера на разработку прототипов цифрового евро, причем каждая компания сосредотачивается на конкретном цифровом использовании валюты еврозоны.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Эти пять компаний были выбраны из 54 провайдеров интерфейса, подавших заявки в апреле, говорится в заявлении ЕЦБ.
"Цель этой прототипировки – проверить, насколько хорошо технология цифрового евро интегрируется с прототипами, разработанными компаниями", – сообщили в учреждении.
ЕЦБ, вероятно, станет одним из первых центральных банков развитой экономики, которые выпустят цифровую форму своей валюты. Официальные лица называют середину этого десятилетия для возможного внедрения цифрового евро.
Пока официальное решение о запуске цифровой валюты еще не принято.