Європейський центральний банк обрав п’ять компаній для розробки прототипу цифрового євро

Європейський центральний банк буде одним з перших центральних банків розвиненої економіки, які випустять цифрову форму своєї валюти. Розробляти прототип цифрового євро будуть п’ять компаній.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Американський технологічний гігант Amazon входить до п’яти компаній, які Європейський центральний банк вибрав для розробки прототипу цифрового євро.

Іспанський CaixaBank , французький Worldline SA , італійський Nexi SpA та EPI, консорціум банків і сторонніх покупців, приєдналися до Amazon у виграші тендеру на розробку прототипів цифрового євро, причому кожна компанія зосереджується на конкретному цифровому використанні валюти єврозони.

Ці п’ять компаній було обрано з 54 провайдерів інтерфейсу, які подали заявки в квітні, йдеться в заяві ЄЦБ .

"Мета цього прототипування — перевірити, наскільки добре технологія цифрового євро інтегрується з прототипами, розробленими компаніями", — повідомили в установі.

ЄЦБ, ймовірно, буде одним з перших центральних банків розвиненої економіки, які випустять цифрову форму своєї валюти. Офіційні особи називають середину цього десятиліття для можливого впровадження цифрового євро.

Наразі офіційного рішення щодо запуску цифрової валюти ще не прийнято.