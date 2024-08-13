Правительство одобрило план развития возобновляемой энергетики и график аукционов по стимулированию ее производителей в 2024 году

Кабинет Министров Украины утвердил Национальный план действий по возобновляемой энергетике до 2030 года, а также установил дополнительную годовую квоту поддержки для производителей электрической энергии из альтернативных источников на 2024 год. Кроме того, определены условия для проведения конкурсов на строительство новых генерирующих мощностей. Об этом сообщает Минэнерго.

Ожидается, что первые объекты электроэнергетики, реализуемые по результатам пилотных аукционов, начнут поставки электрической энергии в сеть в 2025 году.



На аукционах будут рассмотрены проекты солнечных и ветровых электростанций, а также других видов возобновляемой энергетики, таких как биомасса, биогаз и малые гидроэлектростанции.



Для солнечных электростанций определена территория на левом берегу Днепра, тогда как проекты по ветровой и другим видам возобновляемой энергетики могут быть реализованы по всей Украине.

В то же время, максимальные цены, которые участники аукционов могут предложить за 1 кВт/ч электроэнергии, составляют 9 евроцентов для солнечной и ветровой энергетики и 12 евроцентов для других видов.

Торги будут проводиться через электронную систему "Prozorro.Продажи", а организатором выступает государственное предприятие "Гарантированный покупатель". Победители аукционов заключат договоры на 12 лет.

Кроме того, правительство утвердило условия для проведения конкурса на строительство новых генерирующих мощностей и реализацию мероприятий по управлению спросом. Это позволит увеличить объемы генерации в энергосистеме и будет способствовать дальнейшему развитию.

В частности, планируется организовать конкурсы на строительство объектов с мощностью от 5 до 80 МВт каждый, с общей мощностью в 700 МВт. Эти объекты должны быть введены в эксплуатацию до конца 2027 года.

Также согласно решению Правительства, на 2024 год установлена дополнительная годовая квота поддержки для предприятий, производящих электрическую энергию из альтернативных источников. Он составляет 110 МВт, из которых 11 МВт отведено для солнечных электростанций (СЭС), 88 МВт – для ветровых электростанций (ВЭС), а еще 11 МВт – для других видов альтернативных источников энергии.

Национальный план действий по возобновляемой энергетике на период до 2030 года

На заседании Кабинета Министров был утвержден Национальный план действий по возобновляемой энергетике до 2030 года вместе с планом мер по его реализации.

Этот план является дополнением к Национальному плану по энергетике и климату (НТЭК).

Согласно плану, к 2030 году доля возобновляемых источников энергии в валовом конечном потреблении энергии достигнет 27%. В частности, в системах теплоснабжения и холодоснабжения она составит 33%, в производстве электроэнергии – 29%, а в транспортном секторе – 17%.

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