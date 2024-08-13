Уряд схвалив план розвитку відновлюваної енергетики та графік аукціонів зі стимулювання її виробників у 2024 році

Кабінет Міністрів України затвердив Національний план дій з відновлювальної енергетики до 2030 року, а також встановив додаткову річну квоту підтримки для виробників електричної енергії з альтернативних джерел на 2024 рік. Крім того, визначено умови для проведення конкурсів на будівництво нових генеруючих потужностей. Про це повідомляє Міненерго.

Очікується, що перші об'єкти електроенергетики, які будуть реалізовані за результатами пілотних аукціонів, розпочнуть постачання електричної енергії у мережу у 2025 році.



На аукціонах будуть розглядатися проекти сонячних та вітрових електростанцій, а також інших видів відновлюваної енергетики, таких як біомаса, біогаз та малі гідроелектростанції.



Для сонячних електростанцій визначено територію на лівому березі Дніпра, тоді як проекти з вітрової та інших видів відновлюваної енергетики можуть бути реалізовані по всій Україні.

Водночас максимальні ціни, які учасники аукціонів можуть запропонувати за 1 кВт/год електроенергії, становлять 9 євроцентів для сонячної та вітрової енергетики та 12 євроцентів для інших видів.

Торги будуть проводитися через електронну систему "Prozorro.Продажі", а організатором виступає державне підприємство "Гарантований покупець". Переможці аукціонів укладуть з ним договори на 12 років.

Окрім того, Уряд затвердив умови для проведення конкурсу на будівництво нових генеруючих потужностей і реалізацію заходів з управління попитом. Це дозволить збільшити обсяги генерації в енергосистемі та сприятиме її подальшому розвитку.

Зокрема, планується організувати конкурси на будівництво об'єктів з потужністю від 5 МВт до 80 МВт кожен, з загальною потужністю в 700 МВт. Ці об'єкти мають бути введені в експлуатацію до кінця 2027 року.

Також згідно з рішенням Уряду, на 2024 рік встановлено додаткову річну квоту підтримки для підприємств, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел. Вона становить 110 МВт, з яких 11 МВт відведено для сонячних електростанцій (СЕС), 88 МВт – для вітрових електростанцій (ВЕС), а ще 11 МВт – для інших видів альтернативних джерел енергії.

Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2030 року

На засіданні Кабінету Міністрів був затверджений Національний план дій з відновлюваної енергетики до 2030 року разом з планом заходів для його реалізації.

Цей план є доповненням до Національного плану з енергетики та клімату (НПЕК).

Згідно з планом, до 2030 року частка відновлювальних джерел енергії у валовому кінцевому споживанні енергії досягне 27%. Зокрема, у системах теплопостачання та холодопостачання вона становитиме 33%, у виробництві електроенергії – 29%, а в транспортному секторі – 17%.

Джерело фото: ua.depositphotos.com