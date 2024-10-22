Украина сможет покупать больше электроэнергии у ЕС: что известно

Уже на следующей неделе сеть системных операторов континентальной Европы ENTSO-E может принять решение об увеличении мощности межгосударственного пересечения для импорта электроэнергии в Украину, которая составляет 1,7 ГВт.

Об этом сообщил и. о. главы правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, уже завершаются окончательные согласования и расчеты и на следующей неделе Украина сможет увеличить мощности импорта электроэнергии из ЕС.

Брехт подчеркнул, что позиция европейских коллег состоит в том, чтобы после принятия этого решения продолжить работу по дальнейшему наращиванию соответствующей способности.

"И глава ENTSO-E, и глава наблюдательного совета сети на прошлой неделе ассамблеи четко поддержали усилия Украины по увеличению возможностей для импорта, а также выразили надежду, что ни один участник системы передачи не решится даже подумать о том, чтобы не поддержать Украину. Это вообще табу", — отметил глава "Укрэнерго".

Ранее Брехт сообщил о переговорах ENTSO-E по увеличению мощности для импорта как минимум до 2 ГВт, но не исключено, что будет принято решение об увеличении до максимально возможной технической отметки 2,2 ГВт.

Напомним, в ЕС отреагировали на распространенную в СМИ информацию об угрозе импорта электрической энергии в Украину в связи с возможной потерей системного оператора НЭК "Укрэнерго" европейской сертификации.

"Заявления о том, что этот процесс повлияет на способность Украины импортировать электроэнергию зимой, ошибочны. Импорт энергоресурсов остается критически важным для обеспечения стабильного энергоснабжения, особенно во время зимнего периода, когда наличие электроэнергии жизненно необходимо для поддержания основных потребностей населения", — отмечали в заявлении Энергетического общества.

В сентябре 2024 года Украина сократила импорт электроэнергии на 7,5% по сравнению с августом – до 438 тыс. МВт-час. Главным поставщиком стала Венгрия.