Україна зможе купувати більше електроенергії в ЄС: що відомо

Вже наступного тижня мережа системних операторів континентальної Європи ENTSO-E може ухвалити рішення про збільшення потужності міждержавного перетину для імпорту електроенергії в Україну, яка наразі становить 1,7 ГВт.

Про це повідомив в. о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, вже завершуються остаточні погодження та розрахунки, і наступного тижня Україна зможе збільшити потужності імпорту електроенергії з ЄС.

Брехт наголосив, що позиція європейських колег полягає в тому, щоб після ухвалення цього рішення продовжити роботи із подальшого нарощування відповідної спроможності.

"І голова ENTSO-E, і голова наглядової ради мережі на минулому тижні асамблеї чітко підтримали зусилля України щодо збільшення можливостей для імпорту, а також висловили сподівання, що жоден учасник системи передачі не наважиться навіть подумати про те, щоб не підтримати Україну. Це взагалі табу", - зауважив очільник "Укренерго".

Раніше Брехт повідомив про переговори ENTSO-E щодо збільшення потужності для імпорту, як мінімум, до 2 ГВт, але не виключено, що буде ухвалено рішення про збільшення до максимально можливої ​​технічної позначки 2,2 ГВт.

Нагадаємо, в ЄС відреагували на поширену у ЗМІ інформацію про загрозу імпорту електричної енергії в Україну у зв’язку з можливою втратою системним оператором НЕК "Укренерго" європейської сертифікації.

"Заяви про те, що цей процес вплине на здатність України імпортувати електроенергію взимку, є хибними. Імпорт енергоресурсів залишається критично важливим для забезпечення стабільного енергопостачання, особливо під час зимового періоду, коли наявність електроенергії життєво необхідна для підтримки основних потреб населення", - наголошували у заяві Енергетичного співтовариства.

Загалом, у вересні 2024 року Україна скоротила імпорт електроенергії на 7,5% у порівнянні з серпнем – до 438 тис. МВт-год. Головним постачальником стала Угорщина.