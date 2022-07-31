За сутки ДТЭК восстановил энергоснабжение 44,8 домохозяйствам в Донецкой области

За сутки 30 июля аварийно-ремонтные бригады энергохолдинга ДТЭК восстановили энергоснабжение для 44,7 тыс. домохозяйств в 35 населенных пунктов Донецкой области. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

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"За 30 июля аварийно-ремонтные бригады ДТЭК Донецкие электросети полностью или частично вернули свет в 35 населенных пунктов Донецкой области. Вновь получают электроснабжение 44 787 домохозяйств в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах", - сказано в сообщении.

Согласно ему, большая часть восстановлений - в Бахмутском районе. С разрешения военных энергетикам удалось снова запитать 20,1 тысячи домохозяйств Торецкой громады и 19,6 тысячи домохозяйств Бахмутской громады, постоянно страдающих от обстрелов. Специалисты энергокомпании также работали над восстановлениями в Константиновской, Славянской, Селидовской, Авдеевской и Марьинской громадах, также постоянно страдающих от последствий боевых действий.

"Боевые действия в Донецкой области остаются активными. Обстрелы постоянно разрушают сети и влекут за собой остановку энергопредприятий. 339 населенных пунктов Донецкой области пока остаются без света. Самые сложные направления – Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты", - отмечается в сообщении.

Напомним, ночью 30 июля оккупанты из Российской Федерации открыли огонь по Бахмуту Донецкой области. Целью захватчиков стала ремонтная база.