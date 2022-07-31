За добу ДТЕК відновив енергопостачання 44,8 домогосподарствам у Донецькій області

За добу 30 липня аварійно-ремонтні бригади енергохолдингу ДТЕК відновили енергопостачання для 44,7 тис. домогосподарств у 35 населених пунктах Донецької області. Про це йдеться у повідомленні ДПЕК.

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"За 30 липня аварійно-ремонтні бригади ДТЕК Донецькі електромережі повністю або частково повернули світло до 35 населених пунктів Донецької області. Знов отримують електропостачання 44 787 домогосподарств у Покровському, Бахмутському та Краматорському районах", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що більшість відновлень - у Бахмутському районі. З дозволу військових енергетикам вдалося відновити електропостачання 20,1 тисяч домогосподарств Торецької громади та 19,6 тисяч домогосподарств Бахмутської громади, які постійно страждають від обстрілів. Фахівці енергокомпанії також працювали над відновленням у Костянтинівській, Слов'янській, Селидівській, Авдіївській та Мар'їнській громадах, які також постійно страждають від наслідків бойових дій.

"Бойові дії в Донецькій області залишаються активними. Обстріли постійно руйнують мережі та тягнуть за собою зупинку енергопідприємств. 339 населених пунктів Донецької області поки що залишаються без світла. Найскладніші напрямки – Слов'янське, Авдіївське, Мар'їнське, Торецьке, Бахмутське. Енергетики чекають на дозвіл Збройних, щоб розпочати ремонти", - зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, вночі 30 липня окупанти з Російської Федерації відкрили вогонь Бахмутом Донецької області. Метою загарбників стала ремонтна база.