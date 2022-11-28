Доллар снова выше 40 грн. С каким курсом валют мы войдем в последний месяц 2022 года

На последней неделе ноября период распродаж и скидок прошел в Украине по известным причинам не так, как привыкли граждане. И это, конечно, сказалось на курсе валют. Из-за повсеместного отключения света многие граждане как в нашей стране, так и за ее пределами, желая воспользоваться скидками при покупке товаров за границей, так и не смогли провести со своих карт валютные платежи.

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Кроме того, множество украинских компаний в результате последних ракетных обстрелов по инфраструктуре 23 ноября так и не смогли подать заявки на покупку или продажу валюты на межбанке. Значительная часть банкоматов, банковских отделений и обменников вынуждены были приостановить работу. Поэтому со среды 23 ноября валютный рынок работал очень вяло.

И стоит отметить, что сокращение активности на рынке в определенной степени стало сдерживающим фактором для курса гривны, который практически не отреагировал на ракетные обстрелы и до сих пор держится в диапазоне 39-40 грн/$.

IT-отрасль помогает курсовой стабильности

Есть и более хорошие новости. Например, с января по сентябрь продажи в Украине IT-услуг принесли $5,12 млрд валютной выручки. Рост к аналогичному периоду прошлого года – 19,07%. Правда, в этом году ежемесячный экспорт ИТ-услуг превышал показатели в прошлом году до июня. В сентябре он составил $530 млн – падение к сентябрю 2021 года – всего 2,75%.

Чем больше сфера ІТ получает инвалюты за услуги, тем крепче гривна. Как пояснил в комментарии аналитик Roboforex Андрей Гойлов, летом 2022 года эта отрасль стала ощущать влияние негативных факторов от военных действий. Текущие показатели являются определенной "работой" для ранее достигнутых договоренностей. По его мнению, деструктивное влияние текущего энергокризиса отразится в итоговой статистике за 2022 год.

Второе, на что обращает внимание эксперт, что в этот вторник (29 ноября) Минфин проведет аукцион по размещению "военных" ОВГЗ, за счет которых правительство продолжает покрывать бюджетный дефицит (хотя и не полностью). Рынку будут предложены государственные бумаги 4 выпусков в гривнах со сроками погашения в 6, 12, 14 и 18 месяцев, а также 6 и 13 месяцев – в евро. На прошедшем размещении в госбюджет было привлечено 1,18 млрд грн.

"Всего после начала военного конфликта от продажи этих бумаг на счета Кабмина поступило 281,16 млрд грн ($8,49 млрд). Однако без помощи ЕС и США полностью покрыть дефицит госбюджета не получается", – добавляет он.

Как прошли торги на межбанке

На прошлой неделе (21-25 ноября) Нацбанк существенно ускорил сокращение международных резервов, приобретя на межбанковском валютном рынке (МБВР) всего лишь $7 млн, а продав более $408,5 млн (отрицательное сальдо – более $401,5 млн). Для сравнения, на прошлой неделе НБУ продал только $182 млн., а купил на межбанке $16,1 млн.

Таким образом, с учетом результатов последних торгов, суммарно с начала полномасштабной войны Нацбанк купил на межбанке почти $2,577 млрд, а продал более $20,065 млрд, сократив международные резервы на $17,49 млрд. С начала же года Нацбанк приобрел суммарно на МБВР $3,234 млрд, а реализовал более $22,835 млрд (отрицательное сальдо – около $19,6 млрд).

Впрочем, чистая продажа иностранной валюты в межбанке постепенно сокращается. Как объяснил глава совета НБУ Богдан Данилишин, причиной тому стало увеличение предложения инвалюты со стороны клиентов банков на фоне более умеренного роста спроса на нее.

"(По клиентским соглашениям на межбанке, – ред.) это обусловило сокращение второй недели подряд объема чистой продажи иностранной валюты Национальным банком на рынке до $166 млн (по сравнению с $295 млн за неделю до этого)", – отметил Данилишин.

Курс в банках и на черном рынке

На прошлой неделе доллар и евро в банках и на черном рынке вели себя по-разному: если гирвна к доллару дешевела, то евро, наоборот, дорожало. Так, если в начале недели средний курс гривны по отношению к доллару в банках составлял 40-40,47 грн/$, то уже в воскресенье он укрепился до 39-40 грн/$. На черном рынке ситуация похожая. В понедельник курс колебался в диапазоне 40,27–40,40 грн/$, а уже в воскресенье составил 40,15–40,25 грн/$.

Евро в банках стоил в понедельник 40,2-41 грн/€, а в пятницу – в отличие от доллара – национальная валюта по отношению к европейской слегка девальвировала до 40,5-41,3 грн/€. На черном рынке в начале недели евро торговался в пределах 40,55-40,75 грн/€, а в воскресенье – на уровне 40,9-41,15 грн/€.

Что будет с курсом в начале декабря?

Как говорит Андрей Гойлов, валютный рынок уже начинает испытывать влияние текущего кризиса в энергетике, который вдобавок негативно отразится на реальном секторе экономики. Это приведет к росту спроса на импортные товары, что в свою очередь повысит давление на курс гривны в среднесрочной перспективе.