Долар знову вище 40 грн. З яким курсом валют ми увійдемо в останній місяць 2022 року

Передостаннього тижня листопада період розпродажів та знижок пройшов в Україні з відомих причин не так, як звикли громадяни. І це, звичайно, позначилось на курсі валют. Через повсюдне вимкнення світла багато громадян як в нашій країні, так і за її межами, бажаючи скористатися знижками при купівлі товарів за кордоном, так і не змогли провести зі своїх карток валютні платежі.

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Крім того, безліч українських компаній в результаті останніх ракетних обстрілів по інфраструктурі 23 листопада так і не змогли подати заявки на купівлю чи продаж валюти на міжбанку. Значна ж частина банкоматів, банківських відділень і обмінників вимушені були призупинити роботу. Тому з середи 23 листопада валютний ринок працював вельми мляво.

І варто зазначити, що скорочення активності на ринку певною мірою стало стримуючим фактором для курсу гривні, який практично не відреагував на ракетні обстріли і досі тримається в діапазоні 39-40 грн/$.

IT-галузь допомагає курсовій стабільності

Є і більш хороші новини. Наприклад, з січня по вересень продаж в Україні IT-послуг приніс $5,12 млрд. валютної виручки. Зростання до аналогічного періоду минулого року – 19,07%. Правда, цього року щомісячний експорт ІТ-послуг перевищував показники минулого року до червня. У вересні він склав $530 млн – падіння до вересня 2021 року – лише 2,75%.

Чим більше сфера ІТ отримує інвалюти за послуги, тим міцніша гривня. Як пояснив у коментарі аналітик Roboforex Андрій Гойлов, влітку 2022 року ця галузь почала відчувати на собі вплив негативних чинників від військових дій. Поточні показники є певним "доробком" для раніше досягнутих домовленостей. На його думку, деструктивний вплив поточної енергокризи відобразиться у підсумковій статистиці за 2022 рік.

Друге, на що звертає увагу експерт, що цього вівторка (29 листопада) Мінфін проведе аукціон з розміщення "військових" ОВДП, за рахунок яких уряд продовжує покривати бюджетний дефіцит (хоча і не повністю). Ринку будуть запропоновані державні папери 4-х випусків у гривнях із термінами погашення у 6, 12, 14 та 18 місяців, а також 6 та 13 місяців – у євро. На минулому розміщенні до держбюджету було залучено 1,18 млрд грн.

"Усього після початку військового конфлікту від продажу цих паперів на рахунки Кабміну надійшло 281,16 млрд грн ($8,49 млрд). Однак без допомоги від ЄС та США повністю покрити дефіцит держбюджету не виходить", – додає він.

Як пройшли торги на міжбанку

Минулого тижня (21-25 листопада) Нацбанк суттєво пришвидшив скорочення міжнародних резервів, придбавши на міжбанківському валютному ринку (МБВР) всього лише $7 млн, а продавши понад $408,5 млн (негативне сальдо – більше $401,5 млн). Для порівняння, минулого тижня НБУ продав тільки $182 млн, а купив на міжбанку $16,1 млн.

Таким чином, з урахуванням результатів останніх торгів, сумарно з початку повномасштабної війни Нацбанк купив на міжбанку майже $2,577 млрд, а продав понад $20,065 млрд, скоротивши загалом міжнародні резерви на $17,49 млрд. З початку ж року Нацбанк придбав сумарно на МБВР $3,234 млрд, а реалізував більше $22,835 млрд (негативне сальдо – близько $19,6 млрд).

Втім, чистий продаж іноземною валюти на міжбанку поступово скорочується. Як пояснив голова ради НБУ Богдан Данилишин, причиною тому стало збільшення пропозиції інвалюти з боку клієнтів банків на фоні більш помірного зростання попиту на неї.

"(За клієнтськими угодами на міжбанку, – ред.) це обумовило скорочення другий тиждень поспіль обсягу чистого продажу іноземної валюти Національним банком на ринку до $166 млн (порівняно з $295 млн за тиждень до цього)", – відмітив Данилишин.

Курс у банках і на чорному ринку

Минулого тижня долар і євро у банках і на чорному ринку поводились по-різному: якщо гирвна до долар дешевшав, то євро, навпаки, дорожчав. Так, якщо на початку тижня середній курс гривні до долара у банках складав 40-40,47 грн/$, то вже у неділю він укріпився до 39-40 грн/$. На чорному ринку ситуація подібна. У понеділок курс коливався в діапазоні 40,27-40,40 грн/$, а вже у неділю склав 40,15-40,25 грн/$.

Євро у банках коштував у понеділок 40,2-41 грн/€, а у п’ятницю – на відміну від долара – національна валюта до європейської злегка девальвувала до 40,5-41,3 грн/€. На чорному ринку на початку тижня євро торгувався у межах 40,55-40,75 грн/€, а в неділю – на рівні 40,9-41,15 грн/€.

Що буде з курсом на початку грудня?

Як говорить Андрій Гойлов, валютний ринок вже починає відчувати вплив поточної кризи в енергетиці, яка на додачу негативно позначиться на реальному секторі економіки. Це призведе до зростання попиту на імпортні товари, що, у свою чергу, підвищить тиск на курс гривні у середньостроковій перспективі.