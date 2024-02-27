Как криптоинвесторам использовать стейблкоины безопасно – советы эксперта

Если инвесторы хотят сохранить свои деньги в стейблкоинах, лучше использовать наиболее известные монеты, среди которых – Tether, USD Coin, DAI. Такие рекомендации читателям дает CO-CEO компании SpiceProp Наталья Бойко. Больше о том, какие проблемы могут быть у стейблкоинов, Delo.ua рассказывает в статье "Стейблкоин на привязи. Как доллар, золото и другие активы обеспечивают стабильность криптовалюты".

"В целом ситуация на рынке стейблкоинов будет более стабильной только в условиях государственного регулирования и прозрачного аудита", – говорит Бойко.

Когда криптоинвестор выбирает стейблкоин для "тихой гавани", он должен ориентироваться на три ключевых параметра надежности:

Тип механизма стабильности монеты (с фиатными резервами, криптовалютными резервами, алгоритмические).

Объем рыночной капитализации.

Прозрачность аудита резервов.

"Самым надежным типом стейблкоина является тот, где резервы размещены в фиатных валютах, преимущественно в долларовых активах. Например, это Tether, USD Coin (USDC). После него идут проекты с криптовалютными резервами (DAI). Менее наиболее действенны алгоритмические стейблкоины. Печально известный проект Terra (UST) как раз поддерживал стабильность алгоритмом", – объясняет Бойко.

Также эксперт рекомендует инвесторам изучить рыночную капитализацию стейблкоинов, ведь это помогает выбрать наиболее подходящие "монеты" для использования.

Кроме того, полезно ознакомиться с принципами проведения аудиторской проверки резервов: "Часто проекты зарегистрированы в юрисдикциях с низкой защитой для инвестора. И это главная уязвимость для Tether. А вот у USD Coin наоборот это главное преимущество. Его выпускает зарегистрированная в США компания Circle Internet Financial. Поэтому инвесторы в USDC имеют высшую защиту", - приводит примеры Наталья Бойко.

Почему стейблкоины теряют привязку к доллару

К сожалению, далеко не все стейблкоины могут похвастаться стабильной залоговой базой, подтвержденной аудиторами. Дело в том, что на момент запуска "монеты" у команды проекта может быть достаточно денег для обеспечения токена. Но когда стейблкоин развивается, поддерживать объем залоговых активов становится все труднее.

"Иногда это требует дополнительных финансовых затрат. Даже покупка казначейских облигаций США требует оплаты комиссии брокеру", - приводит пример Бойко.

Процесс обеспечения стейблкоина реальными активами может осложняться дополнительными факторами. В частности, это:

глобальная волатильность финансовых рынков,

изменение учетных ставок, что изменяет правила игры на валютном рынке и рынке капитала.

"Если ситуация в глобальной экономике резко меняется, поддерживать обеспечение стейблкоина в необходимых объемах и долларовой оценке становится очень сложно", – говорит финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Больше о том, какие проблемы могут быть у стейблкоинов, Delo.ua рассказывает в статье "Стейблкоин на привязи. Как доллар, золото и другие активы обеспечивают стабильность криптовалюты".