Стейблкоин на привязи. Как доллар, золото и другие активы обеспечивают стабильность криптовалюты

На рынке криптовалют наибольшее доверие инвесторов вызывают стейблкоины. Эту криптовалюту можно использовать как «тихую гавань» для сохранения средств в крипте, позволяющей не выводить деньги в гривну всякий раз, когда курс биткоина или эфира сильно падает в цене. Однако стейблкоины только на первый взгляд можно считать устойчивыми. Эти «монеты» также могут резко дешеветь, и такие прецеденты уже имели место. Редакция Delo.ua рассказывает, насколько для стейблкоинов важно обеспечение активами из реальной экономики, почему такие «монеты» теряют свою стабильность и какие токены лучше выбирать для сохранения сбережений и транзакций.

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Стейблкоины – это криптоактивы, которые своим названием подчеркивают свою ценовую стабильность. Их курс изменяется в привязке к "твердой" валюте или надежному активу, что сильно уменьшает вероятность резких колебаний, что является обычным делом для обычной крипты типа биткоина или эфира. Эта особенность позволяет криптоинвесторам использовать стейблкоины для проведения обмена, переводов и других транзакций. Однако и стейблкоины иногда могут резко терять свою ценность. Происходит это в первую очередь в случае, когда крипту лишают привязки к реальному активу.

Как часто стейблкоины теряют привязку к реальным активам

Потеря привязки стейблкоина к доллару или другой валюте, валютной корзине или активу действительно распространенная проблема на рынке криптовалют. Осенью 2023 года команда Moodys Analytics подсчитала , что в прошлом году на рынке цифровых активов произошло 609 депегов среди стейблкоинов с большой капитализацией, которые были обеспечены фиатной валютой. В 2022 году было зафиксировано 707 таких депегов.

Всего на середину сентября-2023, на рынке криптовалют произошло 1914 депегов, а в 2022 году - 2847 отвязок.

Для понимания: депеги определяются колебанием цены стейблкойнов более чем на 3% в день относительно их привязки к фиатной валюте.

Как объясняют представители Moody's Analytics, депеги чрезвычайно распространены среди стейблкойнов и наблюдаются из-за множества макрофакторов и факторов, связанных непосредственно с «монетами».

«Мы видели, как рынок стейблкоинов превратился в многомиллиардный класс активов, на который приходится около 10% криптовалютного рынка и большая часть активности в сети. Однако, учитывая постоянную нестабильность в классе активов, мы видим значительный спрос на комплексную оценку рисков для цифровых активов», – отмечает старший директор по инновационным продуктам в Moody's Analytics Яннис Гиокас.

Как стейблкоины должны быть обеспечены реальными активами

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии Delo.ua объясняет, что стейблкоин должен иметь адекватное обеспечение актива, к которому он привязан. То есть, если это доллар – то обеспечением является долларовая сумма, равная объему эмиссии «монет» стейблкоина. При этом проект не обязательно должен иметь доллары на счетах, это также могут быть казначейские облигации США или другие свободно конвертируемые валюты, которые могут быть быстро переведены в доллары.

«Если стейблкоин привязан к золоту, тогда речь идет о наличии физического или монетарного золота на счетах. Если стейблкоин привязан к недвижимости – обеспечением должна быть недвижимость или залоговые документы на недвижимость», - приводит примеры эксперт.

Также Шевчишин обращает внимание, что отличные от доллара стейблкоины могут изменяться в цене. Аналогичная ситуация наблюдается в случае привязки таких токенов к золоту. "Если цена золота падает в долларах, очевидно, что долларовая цена "золотого" стейблкоина также будет корректироваться", - говорит эксперт.

Как же понять, имеет ли тот или иной стейблкоин реальное и полноценное обеспечение реальными активами? Шевчишин говорит, что ответ на этот вопрос могут предоставить только аудиторы, анализирующие документы эмитента токена.

«Аудиторы должны быть незаангажированными и иметь высокий уровень доверия. Оптимально, если обеспечение находится в юрисдикции США или Европы, значительно хуже, если в оффшорных зонах, где получить доступ к данным трудно», - говорит эксперт.

Почему стейблкоины теряют привязку к доллару

К сожалению, далеко не все стейблкоины могут похвастаться стабильной залоговой базой, подтвержденной аудиторами. Дело в том, что к моменту запуска «монеты» у команды проекта может быть достаточно денег для обеспечения токена. Но когда стейблкоин развивается, поддерживать объем залоговых активов становится все труднее.

«Иногда это требует дополнительных финансовых затрат. Даже покупка казначейских облигаций США требует оплаты комиссии брокеру», – приводит пример эксперт.

Процесс обеспечения стейблкоина реальными активами может осложняться дополнительными факторами. В частности, это:

- глобальная волатильность финансовых рынков,

- изменение учетных ставок, что в конечном счете изменяет правила игры на валютном рынке и рынке капитала.

"Если ситуация в глобальной экономике резко меняется, поддерживать обеспечение стейблкоина в необходимых объемах и долларовой оценке становится очень сложно", - говорит Шевчишин.

Депеги стейблкоинов: кейсы TUSD, Real USD, Terra

На рынке криптовалют постоянно происходят отвязки стейблкоинов от реальных активов, говорит CO-CEO компании SpiceProp Наталья Бойко в комментарии Delo.ua. Но только часть депегов приводит к большим проблемам.

«К примеру, манипуляция и паника сильно ударили по USD Coin 10 марта 2023 года. Тогда по выходным во время мини-кризиса в банковском секторе США курс USDC падал на 10-15% ниже паритета с долларом США. Но на следующей неделе токен вернулся назад к уровню привязки», – вспоминает эксперт один из случаев депега.

Но давайте посмотрим, какие проблемы возникают из-за отвязки стейблкоина от реальных активов.

Проблемы TrueUSD и цена репутации

По словам экспертов, январский депег или временное падение курса TrueUSD (TUSD) ниже паритета с долларом США произошел из-за ряда событий, снизивших доверие к стейблкоину

«10 января в сети начали обсуждать, что компания Techteryx – владелец сети TrueUSD – перестала обновлять данные об остатках резервов стейблкоина, вложенных в разных банках и в трастах в США, Гонконге и на Багамах. Ранее обновления происходили в режиме реального времени. Позже представители TrueUSD объяснили ситуацию техническим сбоем "из-за движения резервных средств между банками". Но образовавшегося примерно на неделю «окна» хватило, чтобы криптоинвесторы начали паниковать и выходить из TUSD», - рассказывает Бойко.

Таким образом, 16 января инвесторы осуществили чистую продажу стейблкоина на $154 млн. Эта распродажа состоялась в течение суток. И это существенный показатель, если учесть, что рыночная капитализация TrueUSD к концу января составляла $1,9 млрд.

«Курс TUSD в зависимости от биржи проваливался до $0,92–0,97. После чего через несколько дней вернулся в паритет. Пока стейблкоин торгуется по $0,99 за монету», - говорит Наталья Бойко.

Для понимания: согласно данным Coinmarketcap, стейблкоин TrueUSD занимает 49 место в рейтинге топовых криптовалют мира. В начале февраля капитализация проекта составляла $1,5 млрд.

Около 2 млрд. TUSD Находилось в обращении по состоянию на март 2023 года

В настоящее время его предложение не ограничено и продолжает увеличиваться в соответствии с спросом.

В описании проекта сказано: "Стейблкоин подтверждается в режиме реального времени независимой специализированной отраслевой бухгалтерской фирмой в США, чтобы обеспечить соотношение 1:1 ее резерва в долларах США к количеству токенов в обращении и 100% ставки залога".

Андрей Шевчишин считает, что депег TrueUSD обнаружил много вопросов к основателю стейблкоина, поскольку трудно назвать качественным проект, который торгуется со значительным дисконтом к базовому активу – доллару.

«Автоматизированная система проверки долларовой стоимости залоговых активов показала ошибки в отчете, что может свидетельствовать как о технических проблемах, так и реальном отсутствии обеспечения. Поэтому в данном случае нужен аудит активов», – говорит аналитик.

История Real USD и проблемы привязки к активу

Проблемы у стейблкоина Real USD ( USDR) начались в октябре 2023 года. Тогда курс токена резко упал с $0,97 до $0,52. В начале февраля 2024 года "монета" торговалась на уровне $0,64. То есть он так и не смог восстановить свои позиции. Для понимания: сейчас проект имеет рыночную капитализацию в $29,35 млн.

Этот стейблкоин уникален тем, что он снабжен таким реальным активом как недвижимость. В описании проекта говорится: « USDR – это токен, который снабжен токенизированной недвижимостью, приносящей прибыль. USDR имеет свою систему начисления стоимости. Для этого, в частности, используется последовательный поток надежной доходности, полученной от арендного дохода». Такая доходность должна составлять где-то 8-15%. Но стейблкоин потерял привязку к токенизированной недвижимости надолго, в частности, из-за массового погашения актива.

Аналитик Андрей Шевчишин считает, что привязка стейблкоина к недвижимости – это интересный проект. Но в данном случае колебание стоимости вполне возможно.

«Недвижимость – это не самый ликвидный продукт, он подвержен ценовым колебаниям из-за циклических трендов экономики. Более того, недвижимость может потребовать дополнительных капиталовложений на протяжении своей истории. Мне этот проект нравится как эксперимент, за которым интересно следить», – говорит Шевчишин.

Депег Terra закончился перезапуском проекта

Как уже писала редакция Delo.ua, TerraUSD (UST) – это децентрализованный и алгоритмический стейблкойн блокчейна Terra. Этот проект создала сингапурская компания Terraform Labs в 2018 году. Основатели стартапа - Квон и Дэниел Шин.

Первоначально TerraUSD был привязан к курсу американского доллара, но не имел реальных резервов у "зеленых". Фактически курс UST стабилизировался благодаря сложному сочетанию алгоритмов и родственному токену LUNA.

В целом, этот проект считался успешным, поскольку в него верило криптосообщество и готово было вкладывать собственные средства в платформу кредитования Anchor, работавшую на базе блокчейна Terra.

Проблемы стартапа начались в мае 2022 года. Команда решила отвязать TerraUSD от доллара. Это привело к резкому снижению стоимости UST и LUNA. Инвесторы начали массово выводить деньги с платформы кредитования Anchor.

Владельцы пытались погасить панику. Для этого криптокомпания продала биткоины на $3 млрд, но это не поддержало курс UST и LUNA. Напротив, стоимость "монет" рухнула почти до нуля. Как результат, во всем мире вкладчики TerraUSD и Luna потеряли около $42 млрд.

TerraUSD и LUNA обрели новую жизнь. Собственно, блокчейн Terra получил название Terra Classic, а его токен – Terra Luna Classic (LUNC). При этом стейблкоин TerraUSD (UST) теперь также переименован в TerraClassic USD (USTC).

В то же время, был запущен новый блокчейн – Terra 2.0. Его токен называется Terra Luna (LUNA). Заметим, что этот токен никак не связан со стэйбкоином TerraClassicUSD (USTC).

Также стоит отметить, что блокчейн Terra Classic принадлежит компании Terraform Labs, а блокчейн Terra 2.0 – сообществу.

Как криптоинвесторам использовать стейблкоины безопасно

Чтобы инвесторы не теряли средства из-за неожиданных отвязок стейблкоинов от реальных активов, Наталья Бойко из SpiceProp рекомендует не «отходить» от тройки самых надежных стейблкоинов – Tether, USD Coin, DAI .

"В целом ситуация на рынке стейблкоинов будет более стабильной только в условиях государственного регулирования и прозрачного аудита", - говорит Бойко.

В общем, когда криптоинвестор выбирает стейблкоин для «тихой гавани», он должен ориентироваться на три ключевых параметра надежности:

- тип механизма стабильности монеты (с фиатными резервами, криптовалютными резервами, алгоритмические).

- объем рыночной капитализации.

- прозрачность аудита резервов.

«Самым надежным типом стейблкоина является тот, где резервы размещены в фиатных валютах, преимущественно в долларовых активах. К примеру, это Tether, USD Coin (USDC). После него идут проекты с криптовалютными резервами (DAI). Менее наиболее действенны алгоритмические стейблкоины. Печально известный проект Terra (UST) как раз поддерживал стабильность алгоритмом», - объясняет Бойко.

Также эксперт рекомендует инвесторам изучить рыночную капитализацию стейблкоинов, ведь это помогает выбрать наиболее подходящие «монеты» для использования.

Кроме того, полезно ознакомиться с принципами проведения аудиторской проверки резервов: Часто проекты зарегистрированы в юрисдикциях с низкой защитой для инвестора. И это главная уязвимость для Tether. А вот у USD Coin наоборот это главное преимущество. Его выпускает зарегистрированная в США компания Circle Internet Financial . Поэтому инвесторы в USDC обладают самой высокой защитой», - приводит примеры Наталья Бойко.