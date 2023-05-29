Стейблкоины: что это, как на них заработать и почему США до сих пор не могут навести порядок на этом рынке

Что такое стейблкоины и как на них можно заработать? Как год назад криптоиндустрия испытала серьезное потрясение и почему американские власти долгое время не принимают закон о стейблкоинах? Как регулирование этих криптоактивов может повлиять на украинских инвесторов? Ответы на эти вопросы искала редакция Delo.ua.

Что такое стейблкоины и зачем они нужны

Стейблкоины – это криптоактив, который считается стабильным, поскольку их курс привязан к обычным валютам (доллар, евро) или биржевым товарам (нефть, золото).

Стейблкоины играют немаловажную роль на рынке криптоактивов. В частности, инвесторы могут хранить в этих токенах свои средства, не сильно заботясь о скачках котировок. Это очень удобно, особенно когда рынок криптовалют демонстрирует значительные колебания цен.

В такие периоды не всегда хочется переводить "монеты" в классическую наличность, ведь комиссия может быть высокой. А еще, возможно, придется уплатить налоги. Поэтому многие инвесторы считают стейблкоины удобным инструментом, помогающим сохранять криптосредства в сложные времена.

Почему стейблкоины могут быть хорошими

В то же время рынок стейблкоинов полон сюрпризов. В индустрии представлены многие проекты, среди которых есть как надежные, так и рискованные. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин рекомендует доверять тем "монетам", цена которых привязана к реальным активам.

Хорошими примером таких токенов можно считать, в частности, стейлбокоин USD Coin (USDC). Его курс привязан к доллару США по курсу 1:1.

USD Coin был создан в сентябре 2018 года. Криптовалюта находится под управлением консорциума Centre, имеющего двух учредителей: крупнейшая в США криптовалютная биржа Coinbase и компания Circle (p2p платежный сервис).

Согласно данным Сoinmarketcap, этот актив занимает пятое место в топе криптовалют с наибольшей капитализацией . Сейчас токен "весит" $29 млрд. За последний год "монета" показала практически идеальное спокойствие, поскольку курс находится на уровне $1 .

USDC почти все время стоит у одного доллара США.

Стейблкоины используют для помощи беженцам

Такая стабильность вызывает доверие у серьезных структур. Так, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) использует USD Coin для передачи финансовой помощи украинским переселенцам. Как уже писало Delo.ua, этот пилотный проект работал в декабре 2022 года.

"Мы только что вступили в партнерство с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев, УВКБ ООН. Они используют блокчейн для отправки USDC перемещенным лицам в Украине, и это действительно невероятное использование USDC. Люди, возможно, сидящие в подвале, пока на улице взрываются бомбы, могут получать деньги за это, если у них есть подключение к интернету, а затем они могут взять это с собой в любую точку страны или за границу и тратить в сети или обналичить в сотнях отделений MoneyGram", - рассказал вице-президент по глобальной политике Circle Кори Тен в интервью Forkast.

Беженцы могут управлять деньгами через свой смартфон. То есть есть возможность переводить средства на собственный банковский счет, обменивать на евро, доллары, другие валюты или снимать как наличные. Помощь можно использовать для оплаты жилья, коммунальных услуг, продуктов.

Могут ли стейблкоины обвалить крипторынок

Следует отметить, что некоторые "монеты" представляют серьезную угрозу для криптоиндустрии. Аналитики обращают внимание на токены, не имеющие привязки к реальным активам, а следовательно, они несут высокие риски.

"Очень странно будет выглядеть, если на выпущенных 100 стейблкоинов к доллару будет реальное обеспечение 10 долларов. Это может вызвать серьезные проблемы в отрасли, как было весной 2022 года с TerraUSD (UST). Поэтому теперь нельзя допускать существенных колебаний цены и объема обеспечения стейблкоинов" . Андрей Шевчишин финансовый аналитик

Так что же произошло с TerraUSD ? Согласно Сoinmarketcap, TerraUSD (UST) – это децентрализованный и алгоритмический стейблкойн блокчейна Terra. Этот проект создала сингапурская компания Terraform Labs в 2018 году. Основатели стартапа - До Квон и Дэниел Шин.

Первоначально TerraUSD был привязан к курсу американского доллара, но у него не было реальных резервов у "зеленых". Фактически курс UST стабилизировался благодаря сложному сочетанию алгоритмов и родственного токена LUNA.

В целом, этот проект считался успешным, поскольку в него верило криптосообщество и готово было вкладывать собственные средства в платформу кредитования Anchor, работавшую на базе блокчейна Terra.

Проблемы стартапа начались в мае 2022 года. Команда решила отвязать TerraUSD от доллара. Это привело к резкому снижению стоимости UST и LUNA. Инвесторы начали массово выводить деньги с платформы кредитования Anchor.

Владельцы пытались погасить панику. Для этого криптокомпания продала биткоины на $3 млрд, но это не поддержало курс UST и LUNA. Напротив, стоимость "монет" рухнула почти до нуля.

Как результат, во всем мире вкладчики TerraUSD и Luna потеряли в общей сложности около $42 млрд .

Как себя чувствуют TerraUSD и LUNA

TerraUSD и LUNA обрели новую жизнь. Собственно, блокчейн Terra получил название Terra Classic, а его токен – Terra Luna Classic (LUNC) . При этом стейблкоин TerraUSD (UST) теперь также переименован в TerraClassic USD (USTC) .

В то же время, был запущен новый блокчейн – Terra 2.0. Его токен называется Terra Luna (LUNA). Заметим, что этот токен никак не связан со стэйблкоином TerraClassicUSD (USTC).

Также стоит отметить, что блокчейн Terra Classic принадлежит компании Terraform Labs, а блокчейн Terra 2.0 – сообществу.

Что интересно, котировки всех этих "монет" можно увидеть на графиках сайта Coinmarketcap.

Так, за последний год USTC показало падение в 47% . То есть если 31 мая 2022 года стейблкоин стоил $0,026, то уже 29 мая 2023 года этот показатель составил $0,014.

За год USTC упал на 47% в цене.

В свою очередь, токен LUNC за год вырос на 5,3% . Это значит, что 8 июня 2022 года "монета" была на уровне $0,00006, а 29 мая 2023 года токен дошел до индикатора в $0,00008.

За последний год LUNC выросла на 5,3%.

А LUNA продемонстрировала снижение стоимости на 85% в годовом разрезе . Если 31 мая 2022 токен стоил $10,7, уже 29 мая 2023 стоимость "монеты" дошла до уровня $0,87.

За год LUNA упала в цене на 85%.

Что сейчас происходит с Terraform Labs

Каким будет будущее этих "монет" – сложно сказать. Но доверие криптосообщества к этому проекту восстановить очень сложно, говорят эксперты. Тем более что контролирующие структуры США и Южной Кореи ведут расследование деятельности создателей TerraUSD и Luna До Квона и Дэниела Шина, а также компании Terraform Labs.

В частности, американские власти обвиняют Terraform Labs в том, что компания не предоставила полной и достоверной информации о своих криптовалютах, как того требует регулирующее законодательство. Авторам проекта предъявляют ряд обвинений, в частности, в мошенничестве с финансовыми активами с использованием электронных средств.

В рамках этих процессов арестовано имущество сотрудников компании Terraform Labs. Один из основателей проекта – Дэниел Шин – проходит допросы в Южной Корее, а другой – До Квон – весной был задержан в Черногории.

Как США пытается решить проблемы

Скандал с проектом До Квона и Дэниела Шина дал миру понимание, что рынок стейлбкоинов нуждается в урегулировании на уровне законодательства. Поэтому в апреле Комитет по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США опубликовал законопроект по регулированию стейлбкоинов .

В частности, в этом документе были предложены следующие новации :

1. От эмитентов стейлбкоинов потребуют сформировать резервы для поддержания курса хотя бы на уровне 1:1.

2. Резервы могут включать доллары, депозиты к вопросу, казначейские векселя и т.д.

3. Федеральная резервная система (ФРС) будет отвечать за небанковские эмитенты стейблкоинов, например Tether (USDT) и USD Coin (USDC).

4. Федеральные регуляторы будут контролировать деятельность банков или кредитных учреждений, если они захотят выпустить стэйблкоины.

5. Если организация решит создать стейблкоины без разрешения регуляторов, это будет наказываться пребыванием в тюрьме сроком до 5 лет и штрафом в размере $1 млн.

6. Двухлетний мораторий будет применен на эмиссию "эндогенных" стейблкоинов, не существующих на момент принятия закона. Речь идет о "монетах", стабильность которых обеспечивает другой цифровой актив, созданный или поддерживаемый тем же оператором.

7. ФРС изучит влияние цифровой валюты центрального банка США или цифрового доллара на инструменты монетарной политики, финансовую систему страны, трансграничные платежи.

Следует отметить, что этот проект можно считать черновиком поскольку политики собираются еженедельно и пытаются внести в документ новые нормы. Так, республиканцы хотят предоставить штатам больше полномочий для регулирования эмитентов стейблкойнов. А демократы предлагают усилить возможности ФРС за счет права вето на регистрацию эмитентов. Эти детали требуют много времени для дебатов.

Также у политиков возникают вопросы относительно схем по защите прав потребителей, классификации цифровых активов, запуску моратория и т.д.

Почему США тормозит принятие закона о стейблкоинах

Как объясняют эксперты, криптовалюта, в том числе стейблкоины, нуждаются в регулировании в США, учитывая жесткую и неоднозначную политику регуляторных органов. Так, в Штатах распространена практика контроля посредством принуждения, которой пользуются CFTC (Комиссия по торговле товарными фьючерсами) и SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам). По сути, структуры используют отсутствие законодательных предписаний и устаревшую судебную практику для односторонней трактовки операций с криптовалютой.

"Это приводит к неопределенности того, какие федеральные органы имеют полномочия осуществлять регулирование. Также отсутствует единый подход по статусу криптовалют, в том числе и стейблкоинов", – говорит юрист Juscutum Вячеслав Златин.

Проблемы, возникшие год назад из-за обвала "монет" компании Terraform Labs, показали, что на рынке стейблкоинов США нет прозрачного механизма управления рисками.

"Соответственно, установление правил эмиссии, продаж, маркетинга и обеспечения стейблкоинов позволит не только понять правила игры для бизнеса и регуляторов, но и защитит инвесторов от манипулирования и снизит риски потери активов". Вячеслав Златин юрист Juscutum

Разработка законопроекта о стейблкоинах зависит от многих бюрократических процессов. В США пытаются создать эталонное регулирование рынка криптоактивов, что требует учитывать действующие нормы законодательства, касающиеся защиты прав потребителей, стабильности финансовой системы и т.д.

"Для этого законодательные органы должны досконально понять механизмы функционирования индустрии, потенциальные риски и последствия. Это предполагает проведение исследований, консультаций с отраслевыми экспертами, регуляторными органами на уровне федерации и штата. Такой подход дает гарантии, что регулирование эффективно заработает, не сдерживая инновационные процессы" . Вячеслав Златин юрист Juscutum

Законодательный процесс в США, как правило, включает в себя периоды публичного обсуждения и комментариев, что позволяет заинтересованным сторонам и широкой общественности предоставлять обратную связь и высказывать свои замечания. Так что такие процессы также занимают определенное время.

Когда может заработать регулирование стейблкоинов

Пока сложно прогнозировать, смогут ли американцы принять закон о стейблкоинах до конца 2023 года, говорят экономисты. Но этот документ очень актуальный и нужный.

"Рынок стейблкоинов стремительно растет, доллар испытывает трудности в связи с возможными долговыми и рецессивными рисками, а также сужением его использования в торговле рядом стран. Поэтому стейблкоины могли бы стать некоторой альтернативой, если они будут надежными и обеспеченными. Соответственно, все будет зависеть от прямой необходимости скорейшего принятия законодательства". Андрей Шевчишин финансовый аналитик

В свою очередь, аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак обращает внимание на то, что закон о стейлбкоинах будет эффективно работать только при условии:

регулярной отчетности криптокомпаний;

открытой деятельности участников рынка для регулятора;

готовности бизнеса сотрудничать с правительством США

Как регулирование стейблкоинов повлияет на мир

Максим Орыщак считает, что прозрачные правила на рынке стейблкоинов помогут решить четыре ключевые проблемы .

1. Миру нужна финансовая стабильность . Стейблкоины, которые являются криптовалютами, связанными с традиционными активами, например с фиатными валютами или товарами, могут оказать значительное влияние на финансовую стабильность. Регулирование позволяет снизить риски, связанные с волатильностью и непредсказуемостью стейблкоинов, что способствует более устойчивой и надежной финансовой системе.

2. Регулирование криптоактивов является защитой потребителей, поскольку отстаивает их интересы и права. Это включает обеспечение прозрачности и отчетности по резервам, поддерживающим стейблкоины. Также платежные системы, связанные с этими криптовалютами, будут более безопасными и стабильными.

3. Законодательство помогает бороться с финансовыми преступлениями . Стейблкоины могут быть использованы для незаконных целей, в частности отмывания денег и финансирования терроризма. Регулирование помогает прекратить такие преступные действия, поскольку проводится надлежащая проверка личности, идет жесткий контроль за соблюдением законодательства, а у правоохранительных органов есть больше возможностей для борьбы с преступниками.

4. Регулирование поддержит системную стабильность . Если стейблкоины широко распространены и станут значительной частью финансовой системы, их недостаточное регулирование может привести к системным рискам. Регулирование помогает предотвратить такие риски, включая проблемы ликвидности и концентрации рисков в руках небольшого количества участников.

Повлияет ли регулирование стейблкоинов на Украину

Эксперты говорят, что американское законодательство будет оказывать косвенное влияние на украинских инвесторов. Но здесь нужно учесть три важных аспекта.

Во первых, США признаны крупнейшим игроком в мировой финансовой системе, поэтому их регуляторный подход часто создает прецеденты для других стран.

"Поэтому регуляторные нормы, введенные в США, могут повлиять на подход других стран и сформировать глобальный ландшафт для операций со стейблкоинами на основе американской модели", – говорит юрист Вячеслав Златин.

Во вторых, регуляция рынка стейблкоинов может способствовать конкуренции и инновациям в индустрии . Дело в том, что законодательная стандартизация может создать благоприятную среду для новаторских проектов и новых моделей стейблкоинов, что будет стимулировать развитие криптосектора.

"Украина, как и любая другая страна, может внедрять собственное законодательство о стейблкоинах, отвечающее ее потребностям и регуляторному контексту. Такое законодательство может повлиять только положительно на рынок криптовалют в Украине, способствуя его развитию, обеспечивая защиту пользователей и создавая благоприятные условия для инноваций и инвестиций". Карина Клименко юристка Stron Legal

В третьих, вопрос регулирования криптовалют – это повод резкого ценового колебания на все активы . Поэтому принятие законопроекта о стейблкоинах и запуске регулирования криптоактивов в США может увеличить спрос на "монеты" среди украинских инвесторов, поскольку они сочтут, что теперь лояльность мира к криптоарене резко возросла.