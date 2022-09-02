В Житомирской области нашли ферму по майнингу криптовалюты, устроенную работниками "Укрзализныци"

Киевские правоохранители разоблачили незаконную схему использования мощностей "Укрзализныци" для работы подпольной фермы по майнингу криптовалюты. Об этом сообщает столичная прокуратура.

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Согласно материалам следствия, должностные лица УЗ, вступив в преступный сговор с гражданином, организовали незаконную добычу криптографической валюты с помощью компьютерного оборудования государственного предприятия, а также незаконный отбор значительных объемов электроэнергии из сетей "Укрзализныци".

По месту расположения майнинг-фермы на территории Житомирской области проведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято компьютерное оборудование, которое использовалось для добычи криптовалюты, а именно 60 видеокарт с блоками питания к ним, жесткий диск и два интернет-приемника.

Также в ходе обыска зафиксирован факт незаконного подключения оборудования к электросети "Укрзализныци". По предварительным подсчетам, размер ущерба, нанесенного государственным интересам, составляет более 1,7 миллиона гривен.

Следственные действия по делу по части 4 статьи 191 Уголовного кодекса (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в крупных размерах) продолжаются.

Дело расследует отдел расследования особо тяжких преступлений следственного управления Главного управления полиции в Киеве при оперативном сопровожденим департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины и содействии аппарата директора по экономической и информационной безопасности "Укрзализныци".

В самой УЗ при этом подчеркивают, что речь идет о частном помещении, лишь подключенном к ее электросети. Фото- или видеосвидетельств с места событий, однако, не публикуется. Полиция же и СБУ пока об этом не сообщают.

Напомним, что ранее работников железной дороги уже ловили на обустройстве ферм по майнингу криптовалюты: в 2019 году такую нашли на объекте Львовской железной дороги. В январе 2022 года также сообщалось об обнаружении криптофермы, воровавшей электроэнергию из сети УЗ, в Одессе.