- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
В Житомирской области нашли ферму по майнингу криптовалюты, устроенную работниками "Укрзализныци"
Киевские правоохранители разоблачили незаконную схему использования мощностей "Укрзализныци" для работы подпольной фермы по майнингу криптовалюты. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Согласно материалам следствия, должностные лица УЗ, вступив в преступный сговор с гражданином, организовали незаконную добычу криптографической валюты с помощью компьютерного оборудования государственного предприятия, а также незаконный отбор значительных объемов электроэнергии из сетей "Укрзализныци".
По месту расположения майнинг-фермы на территории Житомирской области проведен обыск, в ходе которого обнаружено и изъято компьютерное оборудование, которое использовалось для добычи криптовалюты, а именно 60 видеокарт с блоками питания к ним, жесткий диск и два интернет-приемника.
Также в ходе обыска зафиксирован факт незаконного подключения оборудования к электросети "Укрзализныци". По предварительным подсчетам, размер ущерба, нанесенного государственным интересам, составляет более 1,7 миллиона гривен.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Следственные действия по делу по части 4 статьи 191 Уголовного кодекса (растрата имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенное в крупных размерах) продолжаются.
Дело расследует отдел расследования особо тяжких преступлений следственного управления Главного управления полиции в Киеве при оперативном сопровожденим департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины и содействии аппарата директора по экономической и информационной безопасности "Укрзализныци".
В самой УЗ при этом подчеркивают, что речь идет о частном помещении, лишь подключенном к ее электросети. Фото- или видеосвидетельств с места событий, однако, не публикуется. Полиция же и СБУ пока об этом не сообщают.
Напомним, что ранее работников железной дороги уже ловили на обустройстве ферм по майнингу криптовалюты: в 2019 году такую нашли на объекте Львовской железной дороги. В январе 2022 года также сообщалось об обнаружении криптофермы, воровавшей электроэнергию из сети УЗ, в Одессе.