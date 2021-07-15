"Майнинговой фермой" в Виннице оказалась IT-компания с уставным капиталом в 200 млн грн

Компанией, которую СБУ обвинила в незаконной краже электричества в Виннице якобы для майнинга криптовалют и прокачки ботов для компьютерного симулятора FIFA, оказалась украинская компания ММИ Engineering.

Компания занимается разработкой софта, обслуживанием сетей и тренировкой искусственного интеллекта, сообщает издание AIN.ua.

Так, к журналистам обратился адвокат Juscutum Максим Бойко, который представляет интересы компании в этом деле. По его словам, СБУ предоставила неправдивую информацию в релизе. Силовики отметили, что работа компании была незаконной и она отбирала свет из городских сетей, из-за чего горожане могли остаться без электричества.

По словам адвоката, ММИ Engineering заключила договоры с АО "Винницаоблэнерго" и ООО "Энер Винница" на поставку электроэнергии, платит по счетам по коммерческому тарифу, по показателям счетчиков. Издание подтверждает, что договоры между такими сторонами действительно существуют, хотя подробно ознакомиться с текстом журналистам не удалось.

Кроме того, компания заключила договор на аренду помещения по ул. Энергетическая, 6А (Винница), где и проходил обыск. Это бывшее помещение "Винницаоблэнерго", которое сегодня принадлежит компании "Альфа Энерджи". При этом обыск проводили в связи с расследованием действий служебных лиц компании "Альфа Энерджи".

При этом ММИ Engineering в документах на обыск не упоминается. Сама компания не стала отвечать на вопросы, какая конкретно деятельность велась в помещении. Представители компании говорят, что обыск полностью парализовал ее деятельность, а изъятое оборудование стоит порядка 30 млн грн. Из-за действий СБУ у нее также возникли сложности с иностранными инвесторами — последние сомневаются в дальнейших вложениях. Юристы компании обратились с жалобами на незаконные действия СБУ в Печерский районный суд Киева (по решению которого и проводился обыск), а также в Офис Генерального прокурора.

В аналитической системе для комплаенса, анализа рынков, деловой разведки и расследований YouControl есть данные о компании ММИ Engineering. Уполномоченным лицом в системе указан некий Вячеслав Хомишин, а размер уставного капитала составляет 196,7 млн грн. Компания занимается ремонтом компьютеров и периферийного оборудования, деятельностью по управлению компьютерным оборудованием и другими видами деятельности в области информационных технологий и компьютерных систем. Кроме того, среди участников и бенефициаров указана ФЗ "Зафар Технолоджи" с регистрацией в Объединенных Арабских Эмиратах. Именно у нее в собственности 100% ММИ Engineering.

Напомним, 8 июля СБУ обнаружила и задокументировала незаконный отбор больших объемов электричества в Виннице. В ведомстве отметили, что кто-то добывал криптовалюту прямо в одном из бывших складских помещений компании "Винницаоблэнерго", а ежемесячная сумма убытков от такой деятельности может составлять от 5 до 7 млн грн. В ходе обысков изъято почти пять тысяч единиц компьютерной техники: 3800 игровых приставок, больше 500 видеокарт, 50 процессоров, телефоны и флешки.

Однако источник Delo.ua в СБУ уточнил, что игровые приставки использовались не для майнинга криптовалют, а для прокачка ботов в одной из самых популярных в мире спортивных видеоигр FIFA.