Боты для FIFA, а не майнинг: чем на самом деле занималась "криптоферма" в Виннице

Служба безопасности Украины заявила, что обнаружила гигантскую ферму криптовалют в Виннице, которая за месяц потенциально воровала электричества на 5-7 млн грн. Однако многие засомневались, что речь идет о майнинге — злоумышленники выбрали слишком экстравагантное оборудование. На фотографиях с места преступления заметили приставки PlayStation 4 Slim и игровые диски, а источники в самой СБУ нам подтвердили — речь идет скорее о ботоферме.

Корреспонденты Delo.ua Илья Требор и Мария Пирогова рассказывают, что же произошло в Виннице на самом деле и как с этим связана самая популярная в мире футбольная видеоигра.

В четверг, 8 июля, СБУ обнаружила и задокументировала незаконный отбор больших объемов электричества в Виннице — кто-то добывал криптовалюту прямо в одном из бывших складских помещений компании "Винницаоблэнерго".

"Злоумышленники незаконно отбирали электроэнергию из сетей АО "Винницаоблэнерго". Чтобы скрыть свою деятельность, они использовали условные средства учета потребления. По предварительным выводам специалистов, ежемесячная сумма убытков от такой деятельности может составлять от 5 до 7 млн грн", — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

В ходе обысков изъято почти пять тысяч единиц компьютерной техники: 3800 игровых приставок, больше 500 видеокарт, 50 процессоров, телефоны и флешки. Правоохранители зарегистрировали уголовное производство по статье "Похищение воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования". За такое преступление грозит или штраф (от 1700 до 3400 грн) или тюремный срок до трех лет, если участвовала группа лиц.

На следующий день со своей позицией вышла "Винницаоблэнерго". Там заявили, что компания не имеет никакого отношения к противоправной деятельности и в ее помещениях никогда не работало оборудование для майнинга криптовалют. Более того, ее сотрудники выступили в качестве экспертов во время обысков.

Новость стала настолько громкой, что докатилась даже до западных игровых изданий. Но появились скептики, которые настаивали — СБУ обнаружила далеко не подпольных майнеров. В качестве аргумента указывали на то, что на фотографиях видно, что указанные выше игровые приставки это PlayStation 4 Slim и они не так хороши для майнинга, как, например, PlayStation 4 Pro. При этом последняя всего на $100 дороже.

И даже если Pro версии консолей просто остались за кадром, сомнения вызывала другая деталь. Подозрительными показались диски, которые выглядывают из игровых консолей. С какой конкретно они игрой понять сложно — разрешение у оперативных фотографий слишком маленькое. Но многие предположили, что это лишний аргумент в пользу того, что речь идет не о майнинге криптовалют, а о работе банальной ботофермы.

В игровом мире распространено понятие гринда. Это повторяющиеся и связанные с небольшим риском действия, целью которых служит получение внутриигровой выгоды. Например, игроку нужно бегать по локации и добывать в боях ресурсы для создания нового оружия. Часто разработчики используют эту механику, чтобы подольше удержать человека в своей игре. Но монотонный, однообразный гринд является самым скучным и нелюбимым элементом игроков. Чтобы миновать эту часть некоторые прибегают к специальным программам, которые автоматически производят элементарные действия. Именно для этого и нужны ботофермы.

Чтобы окончательно разобраться в ситуации мы сначала обратились к "Винницаоблэнерго". Там напомнили, что к изъятому оборудованию не имеют отношения, само помещение не принадлежит компании и вообще никакими деталями они делиться не могут. Аналогичным был и официальный ответ СБУ. В пресс-службе сослались на тайну следствия, отметив — они не могу уточнить детали оборудования, поскольку из-за большого количества техники ее подробный анализ еще не закончен.

Источник Delo.ua в Службе безопасности Украины добавил, что были изъяты "топовые видеокарты", однако эту аппаратуру действительно пока не оценивали. А вот в вопросе игровых консолей наш источник поставил точку.

FIFA – серия футбольных симуляторов, разработанная американской компанией Electronic Arts. Каждый год выходит новая часть и на сегодняшний день последней версией является FIFA 21, представленная в октябре 2020 года. Серия занесена в Книгу рекордов Гиннеса, как самая продаваемая серия спортивных видеоигр в мире — по состоянию на 2021 год было продано больше 325 млн копий.

Отдельной историей является режим FIFA Ultimate team (FUT), где игрок может собрать собственную команду из любых игроков и выступить с ней онлайн против своих друзей. В одном составе могут оказаться Лионель Месси, Мохамед Салах и Руслан Малиновский переодетые в форму "Тоттенхэма". Но для этого нужно получить особые карточки с футболистами. Достать их можно двумя путями.

Первый — купить за реальные деньги так называемые лутбоксы (колоду с карточками). Правда, есть вероятность, что придется выложить приличную сумму. Проблема в том, что шанс выпадания особо редких карт меньше 1%. И конкретно эта игровая механика приносит много проблем Electronic Arts, поскольку ее сравнивают с азартными играми. В сентябре 2020 года два канадца даже подали из-за этого на компанию в суд.

Годом ранее EA прекратила продавать лутбоксы в Бельгии — брюссельская прокуратура из-за продажи внутриигровых контейнеров открыла уголовное расследование. Альтернативой было тюремное заключение сроком до пяти лет для руководства или штраф в 800 тысяч евро. Отметим, что продажа лутбоксов в режимах Ultimate team приносит почти 30% всей выручки EA. По словам старшего аналитика исследовательской компании Niko Partners Даниэля Ахмада, за 2021 год на этой механике компания заработает $1,62 млрд. Речь, конечно, не только о FIFA, но именно футбольный симулятор принес большую часть этих денег.

How much does EA earn from Ultimate Team across FIFA, Madden and NFL?



EA Net Revenue from Ultimate Team:



FY 2021: $1.62bn

FY 2020: $1.49bn

FY 2019: $1.37bn

FY 2018: $1.18bn

FY 2017: $775m

FY 2016: $660m

FY 2015: $587m



The majority is from FIFA Ultimate Team ofc. pic.twitter.com/xUbNUx6R62