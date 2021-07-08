Общество 20 минут назад

В Виннице накрыли крупнейшую ферму по майнингу криптовалюты в Украине (ФОТО)

Злоумышленники воровали электроэнергию в промышленных масштабах в помещении бывшего склада на территории "Винницаоблэнерго"

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и полиция разоблачили в Виннице незаконный отбор больших объемов электроэнергии для майнинга криптовалюты. Как отмечается в сообщении спецслужбы, производился он непосредственно в одном из бывших помещений компании "Винницаоблэнерго".

Отмечается, что на сегодня это крупнейшая подпольная криптоферма, которую выявили украинские правоохранители: изъято почти 5 тысяч единиц компьютерной техники.

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Установлено, что незаконную криптоферму создали жители Киева и Винницы. Они использовали одно из бывших складских помещений "Винницаоблэнерго", находящееся на промплощадке компании. Чтобы скрыть свою деятельность, злоумышленники использовали условные средства учета потребления электроэнергии.

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По предварительным выводам специалистов, ежемесячная сумма ущерба от такой деятельности может составлять от 5 до 7 млн ​​грн. При этом СБУ отмечает, что незаконный отбор электроэнергии мог привести к глобальным последствиям — без света могли остаться целые кварталы Винницы.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 188-1 (похищение электроэнергии путем ее самовольного использования) Уголовного кодекса.

В ходе обысков на криптоферме и по адресам проживания фигурантов было изъято 3800 игровых приставок, более 500 видеокарт, 50 процессоров, черновая документация по учету потребления электроэнергии, блокноты, телефоны, флэш-накопители.

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Продолжаются оперативно-следственные действия для установления полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности, в том числе причастность должностных лиц "Винницаоблэнерго".

Мероприятия проводило Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с УСБУ в Винницкой области и Главным следственным управлением Нацполиции под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Напомним, месяц назад СБУ накрыла ферму по майнингу криптовалюты, подключенную к трансформаторной подстанции в Днепропетровской области.

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