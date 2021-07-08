В Виннице накрыли крупнейшую ферму по майнингу криптовалюты в Украине (ФОТО)

Служба безопасности Украины и полиция разоблачили в Виннице незаконный отбор больших объемов электроэнергии для майнинга криптовалюты. Как отмечается в сообщении спецслужбы, производился он непосредственно в одном из бывших помещений компании "Винницаоблэнерго".

Отмечается, что на сегодня это крупнейшая подпольная криптоферма, которую выявили украинские правоохранители: изъято почти 5 тысяч единиц компьютерной техники.

Установлено, что незаконную криптоферму создали жители Киева и Винницы. Они использовали одно из бывших складских помещений "Винницаоблэнерго", находящееся на промплощадке компании. Чтобы скрыть свою деятельность, злоумышленники использовали условные средства учета потребления электроэнергии.

По предварительным выводам специалистов, ежемесячная сумма ущерба от такой деятельности может составлять от 5 до 7 млн ​​грн. При этом СБУ отмечает, что незаконный отбор электроэнергии мог привести к глобальным последствиям — без света могли остаться целые кварталы Винницы.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 188-1 (похищение электроэнергии путем ее самовольного использования) Уголовного кодекса.

В ходе обысков на криптоферме и по адресам проживания фигурантов было изъято 3800 игровых приставок, более 500 видеокарт, 50 процессоров, черновая документация по учету потребления электроэнергии, блокноты, телефоны, флэш-накопители.

Продолжаются оперативно-следственные действия для установления полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности, в том числе причастность должностных лиц "Винницаоблэнерго".

Мероприятия проводило Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с УСБУ в Винницкой области и Главным следственным управлением Нацполиции под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Напомним, месяц назад СБУ накрыла ферму по майнингу криптовалюты, подключенную к трансформаторной подстанции в Днепропетровской области.