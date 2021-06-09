Общество 20 минут назад

СБУ "накрыла" ферму по майнингу криптовалюты, подключенную к трансформаторной подстанции

За три месяца злоумышленники успели наворовать электроэнергии на 2 млн грн

Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и полиция разоблачили "добытчиков" криптовалюты, подключивших свое оборудование к одной из трансформаторных подстанций в Днепропетровской области.

Как отмечается в сообщении спецслужбы, дельцы разместили оборудование майнинг-фермы в арендованных складских помещениях и подключились к мощностям энергообъекта, расположенного неподалеку.

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За три месяца противоправной деятельности они нанесли только прямого ущерба на сумму более 2 млн грн. При этом для сокрытия фактов хищения и занижения показателей потребленной электроэнергии злоумышленники, используя специализированное оборудование, вмешались в работу системы учета.

Как оценивают в СБУ, они не просто воровали электроэнергию, но и могли тем самым создать угрозу для критической инфраструктуры региона и бесперебойного электроснабжения населения и предприятий.

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В ходе обысков правоохранители изъяли более 350 единиц оборудования для генерации криптовалюты, а также специализированную технику для вмешательства в сеть автоматизированного учета электроэнергии.

Открыто производство по статье 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и 188-1 (похищение электроэнергии) Уголовного кодекса. Устанавливаются все обстоятельства совершения преступлений.

Документирование противоправной деятельности осуществлялось управлением СБУ в Днепропетровской области в координации с департаментом кибербезопасности СБУ совместно со следователями Главного управления полиции в Днепропетровской области под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры.

Отметим, что в апреле нынешнего года совокупный доход майнеров биткойна составил 1,7 млрд долларов, а в марте — 1,75 млрд.

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