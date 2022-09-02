На Житомирщині знайшли підпільну ферму з майнінгу криптовалюти, облаштовану працівниками "Укрзалізниці"

Київські правоохоронці викрили незаконну схему використання потужностей "Укрзалізниці" для роботи підпільної ферми з майнінгу криптовалюти. Про це повідомляє столична прокуратура.

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Згідно з матеріалами слідства, службові особи УЗ, вступивши у злочинну змову з громадянином, організували незаконний видобуток криптографічної валюти за допомогою комп’ютерного обладнання державного підприємства, а також шляхом незаконного відбору значних обсягів електроенергії з мереж "Укрзалізниці".

За місцем розташування майнінг-ферми на території Житомирської області проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено комп’ютерне обладнання, що використовувалося для видобутку криптовалюти, а саме 60 відеокарт з блоками живлення до них, жорсткий диск та два інтернет-приймальника.

Також в ході обшуку зафіксовано факт незаконного підключення обладнання до електромережі "Укрзалізниця". За попередніми підрахунками, розмір збитків, завданих державним інтересам, становить понад 1,7 мільйона гривень.

Слідчі дії у справі за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу (розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у великих розмірах) тривають.

Справу розслідує відділ розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління поліції в Києві за оперативного супроводження департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України та за сприяння апарату директора з економічної та інформаційної безпеки "Укрзалізниці".

У самій УЗ при цьому підкреслюють, що мова йде про приватне приміщення, лише підключене до її електромережі. Фото- чи відеосвідчень з місця подій, однак, не публікується. Поліція ж та СБУ наразі про зазначене не повідомляють.

Нагадаємо, що раніше працівників залізниці вже ловили на облаштуванні ферм з майнінгу криптовалюти: в 2019 році таку знайшли на об'єкті Львівської залізниці. В січні 2022 року повідомлялося про виявлення криптоферми, що теж крала електроенергію з мережі УЗ, в Одесі.