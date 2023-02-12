PayPal приостановила разработку своей криптовалюты: в чем причина

Международная электронная платежная система PayPal приостанавливает работу над своим стейблокином (тип криптовалюты), так как ключевой партнер в этом проекте Paxos Trust стал объектом расследования Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк.

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Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Компания намеревалась презентовать свой стейблкоин до конца февраля, но теперь откладывает планы, поскольку регулирующие органы усиливают контроль над криптовалютами.

"Мы исследуем стейблкоин. Конечно, мы стремимся двигаться вперед, но мы будем тесно сотрудничать с соответствующими регуляторами", - сказала пресс-секретарь PayPal Аманда Миллер, комментируя расследование по Paxos Trust.

Заметим, что Paxos позиционирует себя как компанию, которая выступает за защиту прав потребителей и сообщает, что выпускаемые резервы для обоих стейблкоинов полностью сохраняются наличными и казначейскими облигациями США. Компания также выпускает свой стейблкоин под названием Pax Dollar.

Напомним, ранее PayPal представила новые функции в своем крипто-приложении. Пользователи PayPal теперь смогут переводить криптовалюту на другие кошельки. Новая функция позволит проводить транзакции с такими криптовалютами, как Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin.

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