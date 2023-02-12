PayPal призупинила розробку своєї криптовалюти: у чому причина

Міжнародна електронна платіжна система PayPal призупиняє роботу над своїм стейблкоїном (тип криптовалюти), тому що ключовий партнер в цьому проєкті Paxos Trust став об'єктом розслідування Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомило агентство Bloomberg.

Компанія мала намір презентувати свій стейблкоїн до кінці лютого, але тепер відкладає плани, оскільки регулюючі органи посилюють контроль над криптовалютами.

"Ми досліджуємо стейблкоїн. Звичано, ми прагнемо рухатися вперед, але ми будемо тісно співпрацювати з відповідними регуляторами", — сказала прессекретар PayPal Аманда Міллер, коментуючи розслідування щодо Paxos Trust.

Зауважимо, що Paxos позиціонує себе як компанію, яка виступає за захист прав споживачів і повідомляє, що резерви для обох стейблкоїнів, які випускає, повністю зберігаються готівкою та казначейськими облігаціями США. Компанія також випускає власний стейблкоїн під назвою Pax Dollar.

Нагадаємо, раніше PayPal представила нові функції у своєму крипто-додатку. Користувачі PayPal тепер зможуть переводити криптовалюту на інші гаманці. Нова функція дозволила проводити транзакції з такими криптовалютами, як Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash та Litecoin.

Джерело фото: ua.depositphotos.com