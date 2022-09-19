Реструктуризация кредитной задолженности. Что это за процедура, какие преимущества и трудно ли оформить — рассказываем

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Война наносит огромный ущерб экономике Украины, что непосредственно влияет на уровень доходов граждан. По данным НБУ, по состоянию на конец июля безработица достигла рекордных 35%. Еще больше людей почувствовали на себе падение доходов: с начала полномасштабного вторжения России в Украину снижение уровня зарплат в частном секторе в среднем составляет от 25% до 50%.

Эти факторы приводят к тому, что даже те заемщики, которые до войны без проблем пользовались банковскими кредитами, испытывают сегодня трудности с погашением долгов.

Среди граждан распространено заблуждение в том, что во время военного положения все можно списать на форс-мажор и не платить по кредитам. Но это не так, и даже в затруднительной ситуации нужно не прятаться или игнорировать банк, а решать проблему.

Действительно, вскоре после начала полномасштабной войны многие банки ввели для клиентов так называемые кредитные каникулы — период, за который можно было не платить проценты по кредиту и не погашать сумму долга. Часто это касалось и задолженности по карточным кредитным лимитам. Среди финучреждений, которые в первые дни войны предприняли этот шаг, были monobank, Альфа-Банк Украина, ПриватБанк, Таскомбанк, Сбербанк, Кредобанк.

Но банки рано или поздно должны были отменить эту практику, ведь им нужно возвращать вкладчикам депозиты. Поэтому сейчас сфера кредитования возвращается в обычный режим работы.

Что такое реструктуризация?

Реструктуризация кредитов — это не изобретение, а классический механизм урегулирования отношений между банком или другим финучреждением и заемщиком. Фактически речь идет об уменьшении финансовой нагрузки и адаптации условий кредита в соответствии с возможностями клиента.

"В условиях военного времени уменьшение финансовой нагрузки и адаптация условий имеющегося кредита как никогда раньше актуальны для многих украинцев, ведь многие потеряли жилье, работу и не могут платить по кредитам", - отмечает Роберт Дзялак, операционный директор, член правления Альфа-Банка. (вскоре Sense Bank).

Банк может добиться этого, регулируя два основных параметра кредитного договора: срок погашения кредита и размер процентной ставки. Например, понимая, что клиент находится в финансовом затруднении, банк может увеличить срок действия кредита, уменьшить процентную ставку или комбинировать эти действия для уменьшения размера ежемесячного платежа.

Сегодня банки предлагают растянуть выплату остатка долга на 3, 6, 12 месяцев, а в некоторых банках даже на 84 месяца! Таким образом, банк превращает неподъемный для клиента кредит в такой, который заемщик сможет обслуживать.

Преимущества реструктуризации для заемщика:

облегчение условий погашения задолженности по кредиту; сохранение положительной кредитной истории.

Некоторые думают, что можно просто игнорировать регулярные платежи по кредиту, но это неправильный выбор.

Запомните: в любом случае деньги по кредиту придется оплатить. Надеяться на то, что банк забудет о кредите, потому что заемщик не отвечает на телефонные звонки или на то, что банк станет банкротом, это путь к судебным сборам. Так придется заплатить еще больше. Кроме того, испортится кредитная история.

- Выплата кредита Игнорирование / невыплата кредита Реструктуризация кредитной задолжености Преимущества Недостатки Преимущества Недостатки Преимущества Недостатки Хорошая кредитная история Нет Нет Начисление процентов и дальнейшее увеличение суммы долга по кредитному договору Облегчение условий выплаты задолженности по кредиту Нет Льготные и акционные условия кредитования от банка в будущем Нет Нет Применение банком юридических механизмов для возврата долга Возможность взять кредит в будущем Нет Лояльность банка в принятии решения во время следующего обращения Нет Нет Лишение возможности взять кредит в будущем из-за испорченой кредитной истории, о которой будут знать все банки на рынке Лояльность банка в будущем Нет

Реструктуризация обычно индивидуальное решение

Анализ рынка показывает, что по состоянию на конец августа большинство банков, являющихся активными игроками в сфере кредитования физлиц, уже предлагают своим клиентам реструктуризировать задолженность по кредиту. Среди них такие финучреждения как Альфа-Банк Украина, OTP, Сбербанк, Райффайзен, monobank, ПУМБ и другие.

Следует отметить, что подавляющее большинство банков формируют условия реструктуризации отдельно для каждого заемщика. То есть вы почти не найдете стандартных условий, по которым, например, всем желающим банк предлагал увеличение срока кредитования на 12 месяцев или фиксированное снижение процентной ставки по кредиту. И это нормально, ведь финансовая ситуация у клиентов и состояние задолженности в каждом случае разные.

Часть банков начинает рассматривать возможность реструктуризации кредита только после обращения клиента, а некоторые банки сами предупреждают клиентов о такой необходимости через смс-банкинг или мобильные приложения. Иногда реструктуризацию предлагают, если просрочка превысила 60 дней.

Относительно способов подачи заявок на реструктуризацию банкиры предоставляют для этого все возможные каналы связи. Можно позвонить в колцентр, заполнить форму на сайте или в мобильном приложении банка или обратиться непосредственно в отделение.

Но это касается только процедуры подачи заявки. Следует признать, что процесс урегулирования кредитных отношений продолжается дистанционно далеко не во всех финучреждениях. К примеру, если вы брали кредит в Таскомбанке, Universal Bank, УкрСиббанке и Сбербанке, то для подачи документов и оформления новых условий нужно будет посещать отделения.

На время подготовки статьи оформить программу реструктуризации онлайн в мобильном приложении можно было только в Альфа-Банке Украина, ПУМБ и monobank.

Трудно ли получить реструктуризацию кредита

Следует быть готовым к тому, что банк потребует много разнообразных документов и справок. Кроме стандартного пакета документов — паспорта и идентификационного кода, заемщику могут понадобиться справка о доходах, документы, подтверждающие сложное финансовое положение и т.д. Финучреждение может запросить дополнительную информацию, чтобы оценить подлинное финансовое состояние заемщика или его семьи.

Следует понимать, что банк заинтересован в реструктуризации и получении работающего кредита и совершенно не заинтересован в доведении дела до безнадежной задолженности и потери клиента.

Пройдем путь оформления клиентом программы реструктуризации на примере одного из банков.

Мы обратились в Альфа-Банк Украина для получения условий и инструкции по оформлению предложенной клиентам программы реструктуризации.

Так мы узнали, что оформить реструктуризацию в банке могут клиенты, у которых есть задолженность и просрочка по кредиту наличными или по кредитной карте. Оформление происходит онлайн через несколько минут в мобильном приложении Sense или, при необходимости клиента, в отделении банка. При оформлении реструктуризации онлайн банк не требует никаких дополнительных документов.

Каждому клиенту банк предлагает индивидуальное предложение по реструктуризации на основе пяти тарифов. Следует отметить, что клиенты активно интересуются возможностью реструктуризации кредитной задолженности.

«Именно реструктуризация кредитной задолженности сейчас является одним из самых распространенных запросов, которые мы получаем. Для клиентов мы предлагаем индивидуальные предложения, например, уменьшаем ежемесячный платеж или продлеваем его срок — в зависимости от возможностей и потребностей каждого. Учитывая, что большинство украинцев не могут посетить отделение, программа доступна онлайн с оформлением за несколько минут в мобильном приложении Sense SuperApp", — добавил Роберт Дзялак, операционный директор, член правления Альфа-Банка Украина (вскоре Sense Bank).

Клиент может присоединиться к программе реструктуризации Альфа-Банка Украина, если у него:

задолженность и просрочка по кредиту наличными или по кредитной карте; сумма кредита превышает 10000 грн; срок до полного погашения задолженности составляет более трех месяцев.

Так клиенты банка смогут уменьшить процентную ставку по кредиту или задолженность по кредитной карте или уменьшить размер ежемесячного платежа (возможно даже до 30% от первоначального).

При этом не обязательно вносить платеж для оформления программы. Также банк дает возможность бесплатно досрочно погасить задолженность по своему кредиту.

То есть, видим, что банки все-таки внедряют определенные ограничения относительно минимальной суммы задолженности и остаточного срока погашения. Это делается прежде всего для того, чтобы не тратить время и ресурсы финучреждения на рассмотрение слишком мелких кейсов и тех, где клиент объективно может погасить долг за 1-3 месяца.