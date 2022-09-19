Реструктуризація кредитної заборгованості. Що це за процедура, які переваги, чи важко оформити — розповідаємо

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Війна завдає величезних збитків економіці України, що безпосередньо впливає на рівень доходів громадян. За даними НБУ, станом на кінець липня безробіття сягнуло рекордних 35%. Ще більше людей відчули на собі падіння доходів: від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну зниження рівня зарплат у приватному секторі у середньому становить від 25% до 50%.

Ці чинники призводять до того, що навіть ті позичальники, які до війни без проблем користувалися банківськими кредитами, сьогодні відчувають труднощі з погашенням боргів.

Серед громадян поширене хибне переконання у тому, що під час воєнного стану все можна списати на форс-мажор і не платити за кредитами. Але це не так, і навіть у скрутній ситуації треба не ховатися чи ігнорувати банк, а розв’язувати проблему.

Дійсно, невдовзі після початку повномасштабної війни багато банків запровадили для клієнтів так звані кредитні канікули — період, упродовж якого можна було не сплачувати відсотки за кредитом і не погашати суму боргу. Часто це стосувалося й заборгованості за картковими кредитними лімітами. Серед фінустанов, які у перші ж дні війни вдалися до цього кроку, були monobank, Альфа-Банк Україна, ПриватБанк, Таскомбанк, Ощадбанк, Кредобанк.

Але банки рано чи пізно мали скасувати цю практику, адже їм потрібно повертати вкладникам депозити. Тож натепер сфера кредитування повертається до звичайного режиму роботи.

Що таке реструктуризація?

Реструктуризація кредитів — це не винахід сьогодення, а класичний механізм врегулювання відносин між банком чи іншою фінустановою та позичальником. Фактично йдеться про зменшення фінансового навантаження та адаптацію умов кредиту згідно з можливостями клієнта.

“В умовах воєнного часу зменшення фінансового навантаження та адаптація умов наявного кредиту як ніколи раніше актуальні для багатьох українців, адже чимало людей втратили житло, роботу і не можуть сплачувати за кредитами”, — зазначає Роберт Дзялак, операційний директор, член правління Альфа-Банку Україна (незабаром Sense Bank).

Банк може досягти цього, регулюючи два основні параметри кредитного договору: термін погашення кредиту та розмір відсоткової ставки. Наприклад, розуміючи, що клієнт перебуває у фінансовій скруті, банк може збільшити термін дії кредиту, зменшити відсоткову ставку або комбінувати ці дії задля зменшення розміру щомісячного платежу.

Сьогодні банки пропонують розтягнути виплату залишку боргу на 3, 6, 12 місяців, а у деяких банках навіть на 84 місяців! Таким чином банк перетворює непідйомний для клієнта кредит на такий, який позичальник зможе обслуговувати.

Переваги реструктуризації для позичальника:

полегшення умов погашення заборгованості за кредитом; збереження позитивної кредитної історії.

Дехто думає, що можна просто ігнорувати регулярні платежі за кредитом, але це неправильний вибір.

Запам’ятайте: у будь-якому випадку кошти за кредитом доведеться сплатити. Сподіватися на те, що банк забуде про кредит, тому що позичальник не відповідає на телефонні дзвінки, або на те, що банк стане банкрутом, — це шлях до судових зборів. Так доведеться сплатити ще більше коштів. Крім того, зіпсується кредитна історія.

Сплата кредиту Ігнорування / несплата кредиту Реструктуризація кредитної заборгованості Переваги Недоліки Переваги Недоліки Переваги Недоліки Гарна кредитна історія Немає Немає Нарахування відсотків та подальше збільшення суми боргу за кредитним договором Полегшення умов виплати заборгованості за кредитом Немає Пільгові та акційні умови кредитування від банку у майбутньому Немає Немає Застосування банком юридичних механізмів стягнення боргу Можливість взяти кредит у майбутньому Немає Лояльність банку в ухваленні рішення під час наступного звернення Немає Немає Позбавлення можливості взяти кредит у майбутньому, адже буде зіпсована кредитна історія, доступ до якої матимуть усі представлені на ринку банки Лояльне ставлення банку надалі Немає

Реструктуризація зазвичай індивідуальне рішення

Аналіз ринку показує, що станом на кінець серпня більшість банків, які є активними гравцями у сфері кредитування фізосіб, вже пропонують своїм клієнтам реструктуризувати заборгованість за кредитом. Серед них такі фінустанови, як Альфа-Банк Україна, OTP, Ощадбанк, Райффайзен, monobank, ПУМБ та інші.

Варто наголосити, що переважна більшість банків формують умови реструктуризації окремо для кожного позичальника. Тобто ви майже не знайдете стандартних умов, за якими б, наприклад, усім охочим банк пропонував збільшення терміну кредитування на 12 місяців чи фіксоване зниження відсоткової ставки за кредитом. І це нормально, адже фінансова ситуація у клієнтів та й стан заборгованості у кожному випадку різні.

Частина банків починає розглядати можливість реструктуризації кредиту тільки після звернення клієнта, а деякі фінустанови самі попереджають клієнтів про таку необхідність через смс-банкінг чи мобільні застосунки. Подекуди реструктуризацію пропонують, якщо прострочення перевищило 60 днів.

Щодо способів подання заявок на реструктуризацію, то банкіри надають для цього усі можливі канали зв’язку. Можна зателефонувати до колцентру, заповнити форму на сайті чи у мобільному застосунку банку або ж звернутися безпосередньо у відділення.

Але це стосується лише процедури подання заявки. Треба визнати, що процес врегулювання кредитних відносин триває дистанційно далеко не у всіх фінустановах. Наприклад, якщо ви брали кредит у Таскомбанку, Universal Bank, УкрСиббанку та Ощадбанку, то для подання документів та оформлення нових умов треба буде відвідувати відділення.

На час підготовки статті оформити програму реструктуризації повністю онлайн у мобільному застосунку можна було лише в Альфа-Банку Україна, ПУМБ та monobank.

Чи важко отримати реструктуризацію кредиту

Варто бути готовим до того, що банк вимагатиме багато різноманітних документів та довідок. Окрім стандартного пакета документів — паспорта та ідентифікаційного коду, позичальнику можуть знадобитися: довідка про доходи, документи, що підтверджують складне фінансове становище, тощо. Фінустанова може запитати додаткову інформацію, щоб оцінити справжній фінансовий стан позичальника чи його родини.

Треба розуміти, що банк зацікавлений у реструктуризації й отриманні працюючого кредиту і абсолютно не зацікавлений у доведенні справи до безнадійної заборгованості та втрати клієнта.

Пройдемо шлях оформлення клієнтом програми реструктуризації на прикладі одного з банків.

Ми звернулися в Альфа-Банк Україна для отримання умов та покрокової інструкції з оформлення запропонованої клієнтам програми реструктуризації.

Так ми дізналися, що оформити реструктуризацію у банку можуть клієнти, у яких є заборгованість та прострочення за кредитом готівкою чи за кредитною карткою. Оформлення відбувається онлайн за декілька хвилин у мобільному застосунку Sense або ж, за потреби клієнта, у відділенні банку. Під час оформлення реструктуризації онлайн банк не вимагає жодних додаткових документів.

Кожному клієнту банк пропонує індивідуальну пропозицію реструктуризації на основі п’ятьох тарифів. Варто зазначити, що клієнти активно цікавляться можливістю реструктуризації кредитної заборгованості.

“Саме реструктуризація кредитної заборгованості натепер є одним із найпоширеніших запитів, які ми отримуємо. Для клієнтів ми пропонуємо індивідуальні пропозиції, наприклад, зменшуємо щомісячний платіж чи подовжуємо його термін — залежно від можливостей та потреб кожного. Враховуючи те, що більшість українців не може відвідати відділення, програма доступна онлайн з оформленням за декілька хвилин у мобільному застосунку Sense SuperApp", — додав Роберт Дзялак, операційний директор, член правління Альфа-Банку Україна (незабаром Sense Bank).

Клієнт може долучитися до програми реструктуризації Альфа-Банку Україна, якщо у нього:

заборгованість та прострочення за кредитом готівкою чи за кредитною карткою; сума кредиту перевищує 10 000 грн; термін до повного погашення заборгованості становить понад три місяці.

Так клієнти банку зможуть зменшити відсоткову ставку за кредитом чи заборгованість за кредитною карткою або зменшити розмір щомісячного платежу (можливо, навіть до 30% від початкового).

При цьому не обов’язково вносити платіж для оформлення програми. Також банк надає можливість безкоштовно достроково погасити заборгованість за своїм кредитом.

Тобто бачимо, що банки все-таки впроваджують певні обмеження щодо мінімальної суми заборгованості та залишкового строку погашення. Це робиться передусім для того, щоб не витрачати час та ресурси фінустанови на розгляд надто дрібних кейсів і тих, де клієнт об'єктивно в змозі погасити борг за 1-3 місяці.