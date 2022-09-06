Альфа-Банк Україна зменшить клієнтам розмір щомісячного платежу за кредитом

Внаслідок війни багато українців опинились у скрутному фінансовому становищі і тому не можуть своєчасно або у повному обсязі виконувати зобов’язання по своїм кредитним угодам. Тому Альфа-Банк Україна надає можливість клієнтам реструктуризувати заборгованість.

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Про це повідомила прес-служба банку.

Для зменшення фінансового навантаження на клієнтів, Альфа-Банк Україна (незабаром Sense Bank) надає можливість реструктуризувати заборгованість – адаптувати умови наявного кредиту під можливості клієнта в умовах воєнного часу, зменшивши щомісячний платіж чи подовжуючи його термін.

Скористатись пропозицією від Альфа-Банку Україна можуть клієнти, якщо за кредитом з’явилась прострочка і заборгованість за кредитом готівкою чи кредитною карткою становить від 10 000 гривень.

При цьому термін до повного погашення заборгованості, має бути більше, ніж 3 місяці. Крім того, відсьогодні у рамках оновлення цифрового банку Sense SuperApp, при оформленні онлайн програми реструктуризації за кредитною карткою, клієнти можуть зменшити розмір щомісячного платежу та подовжити термін його дії, не переоформлюючи кредитний договір, а оформивши розстрочку у рамках існуючого договору за декілька хвилин без жодних документів.

Для оформлення програми реструктуризації онлайн в цифровому банку Sense SuperApp необхідно, отримавши сповіщення в додатку Sense, ознайомитись з запропонованими умовами та натиснути кнопку “Реструктуризувати”. Після оформлення реструктуризації по кредиту готівкою всі необхідні документи автоматично будуть надіслані на електрону адресу клієнта. Крім того, підписати угоду можна у будь-якому відділенні Альфа-Банку Україна.

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