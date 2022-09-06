Альфа-Банк Украина снизит клиентам размер ежемесячного платежа по кредиту

В результате войны многие украинцы оказались в тяжелом финансовом положении и потому не могут своевременно или в полном объеме выполнять обязательства по своим кредитным соглашениям. Поэтому Альфа-Банк Украина дает возможность клиентам реструктуризировать задолженность.

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Об этом сообщила пресс-служба банка.

Для уменьшения финансовой нагрузки на клиентов Альфа-Банк Украина (вскоре Sense Bank) предоставляет возможность реструктуризировать задолженность – адаптировать условия имеющегося кредита под возможности клиента в условиях военного времени, уменьшив ежемесячный платеж или продлевая его срок.

Воспользоваться предложением от Альфа-Банка Украина могут клиенты, если по кредиту появилась просрочка и задолженность по кредиту наличными или кредитной картой составляет от 10 000 гривен.

При этом срок до полного погашения задолженности должен быть более 3 месяцев. Кроме того, с сегодняшнего дня в рамках обновления цифрового банка Sense SuperApp, при оформлении онлайн программы реструктуризации по кредитной карте, клиенты могут уменьшить размер ежемесячного платежа и продлить срок его действия, не переоформляя кредитный договор, а оформив рассрочку в рамках существующего договора за несколько минут без всяких документов.

Для оформления программы реструктуризации онлайн в цифровом банке Sense SuperApp необходимо, получив уведомление в приложении Sense, ознакомиться с предложенными условиями и нажать кнопку "Реструктуризировать". После оформления реструктуризации по кредиту наличными все необходимые документы будут автоматически отправлены на электронный адрес клиента. Кроме того, подписать соглашение можно в любом отделении Альфа-Банка Украины.

Напомним, что НБУ оштрафовал ComInBank на 7 млн грн за нарушение закона об отмывании доходов, полученных преступным путем.