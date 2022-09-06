НБУ оштрафував ComInBank на 7 млн грн за порушення закону про відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом

Національний банк України за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та поширенню зброї масового знищення, а також валютного законодавства виявлених у серпні 2022 року, застосував до двох банків - АТ "КІБ" та АТ "ОТП Банк", а також до тринадцяти небанківських фінансових установ відповідні санкції.

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Як повідомляє прес-служба НБУ , Акціонерне товариство "Комерційний Індустріальний Банк" (КІБ, ComInBank) було оштрафовано на 6,929 млн грн за порушення вимог частин і пунктів Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування тероризму". Порушення полягає у незабезпеченні банком належної організації внутрішньобанківської системи запобігання, протидії та проведення первинного фінансового моніторингу.

Також НБУ вбачає порушення АТ "КІБ" у неналежному виконанні банком боргу на постійній основі з урахуванням ризик-орієнтованих підходів здійснювати аналіз фінансових операцій клієнтів з метою виявлення фінансових операцій, які, зокрема, не відповідають їхньому фінансовому стану.

Прес-служба ComInBank поки що ніяк не прокоментувала цей штраф і рішення Нацбанку.

Нагадаємо, у лютому поточного року керуючий редактор бельгійського видання New Europe Ніколас Уоллер опублікував статтю зі звинуваченнями на адресу першого заступника голови правління НБУ Катерини Рожкової та Комерційного індустріального банку (КІБ, СomInBank) нібито у відмиванні коштів і, що банком володіє нібито підставний власник GML Capital LLP Стефан Пол Пінтер.

Журналіст висловив думку, що КІБ міг бути куплений за "брудні" гроші сумнівного походження, порушуючи українські та британські закони.

Тоді голова правління ComInBank Тетяна Путінцева спростувала цю інформацію , розміщену в зарубіжних та українських ЗМІ, повідомивши, що банк працює в рамках чинного українського законодавства і що Стефан Пол Пінтер є єдиним акціонером СomInBank та відомим британським інвестором.