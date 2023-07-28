Сергей Тронь: "Тренд молодых криптоспециалистов нужно укреплять на государственном уровне и содействовать им"

Биткойн – это для прогрессивных, развитых людей. Но он также и для тех, кто хочет развиваться, кто ищет себя в свободном и независимом обществе. Об этом в эксклюзивном интервью изданию "Вести" заявил украинский криптоинвестор, владелец компании White Rock Management Сергей Тронь.

"Образовательные программы – это основа прогрессивного, открытого, современного общества", - уверен Сергей Тронь.

На вопрос о том, согласен ли инвестор с тенденцией того, что биткойн – это для прогрессивных и глубоко развитых людей, он ответил, что "практика основывается на трендах, в которых живет современное общество. Стереотипы формируются от недостатка качественной информации".

"Да, соглашусь с вами, - сказал Сергей Тронь, - только отчасти, что биткойн – это для прогрессивных, развитых людей. Но он также и для тех, кто хочет развиваться, кто ищет себя в свободном и независимом обществе".

Он также акцентировал внимание на том, сколько времени понадобится на "криптообучение" и что для этого нужно.

"Желание и доступ к качественному образовательному и информационному контенту. А также доступ к лучшей мировой экспертизе. В принципе, все не так сложно, когда есть желание к обучению в целом", - считает Сергей Тронь.

По его мнению, "криптообучение" – это узкая, и не совсем легкая, специализация. Но когда молодые люди видят цель и знают, чего хотят, уточнил инвестор, "обучение становится в прямом смысле затягивающим и увлекательным".

"И что самое главное – быстро окупаемым и доходным. Поэтому здесь простой вопрос для каждого: хотите быть успешными и независимыми? Если да – гоу учиться!", - призвал Сергей Тронь.

На вопрос о том, чем грозит тенденция столь юных криптоспециалистов, инвестор ответил, что она связана с новым поколением, которые буквально впитывают в себя инновации и технологии.

"Этот тренд нужно укреплять на государственном уровне и содействовать ему, для будущего развития общества", - уверен он.

Эта тенденция, считает Сергей Тронь, грозит только ускоренным развитием и становлением личностей.

"Конечно, для каждого отдельно потом возникает вопрос, что делать в случае успеха? Кто-то развивается, а кто-то саморазрушается. Тут уже выбор каждого. Очень много зависит от воспитания, а также самодисциплины. Но это естественный отбор и правила рыночных отношений. Не могут все быть одинаковыми", - резюмировал инвестор.