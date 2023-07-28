Сергій Тронь: "Тренд молодих криптофахівців потрібно зміцнювати на державному рівні та сприяти їм"

Біткойн – це для прогресивних, розвинених людей. Але він також і для тих, хто хоче розвиватися, хто шукає себе у вільному та незалежному суспільстві. Про це в ексклюзивному інтерв'ю "Вісті" заявив український криптоінвестор, власник компанії White Rock Management Сергій Тронь.

"Освітні програми – це основа прогресивного, відкритого, сучасного суспільства", – упевнений Сергій Тронь.

На питання про те, чи згоден інвестор з тенденцією того, що біткойн – це для прогресивних і глибоко розвинених людей, він відповів, що "практика ґрунтується на трендах, у яких живе сучасне суспільство. Стереотипи формуються від нестачі якісної інформації".

"Так, погоджуся з вами, - сказав Сергій Тронь, - лише частково, що біткойн - це для прогресивних, розвинених людей. Але він також і для тих, хто хоче розвиватися, хто шукає себе у вільному та незалежному суспільстві".

Він також наголосив на тому, скільки часу знадобиться на "криптонавчання" і що для цього потрібно.

"Бажання та доступ до якісного освітнього та інформаційного контенту. А також доступ до кращої світової експертизи. У принципі, все не так складно, коли є бажання до навчання загалом", - вважає Сергій Тронь.

На його думку, "криптонавчання" – це вузька, і не зовсім легка спеціалізація. Але коли молоді люди бачать мету і знають, чого хочуть, уточнив інвестор, "навчання стає в прямому розумінні затягуючим та захоплюючим".

"І що найголовніше – швидко окупним та прибутковим. Тому тут просте питання для кожного: хочете бути успішними та незалежними? Якщо так – гоу вчитися!", - закликав Сергій Тронь.

На питання про те, чим загрожує тенденція таких юних криптофахівців, інвестор відповів, що вона пов'язана з новим поколінням, які буквально вбирають у себе інновації та технології.

"Цей тренд потрібно зміцнювати на державному рівні та сприяти йому для майбутнього розвитку суспільства", - упевнений він.

Ця тенденція, вважає Сергій Тронь, загрожує лише прискореним розвитком та становленням особистостей.

"Звичайно, для кожного окремо потім виникає питання, що робити у разі успіху? Хтось розвивається, а хтось саморуйнується. Тут уже вибір кожного. Дуже багато залежить від виховання, а також самодисципліни. Але це природний відбір та правила ринкових відносин.. Не можуть всі бути однаковими", - резюмував інвестор.