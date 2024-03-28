Украшения и техника: что украинцы чаще всего несут в ломбарды

На третий квартал 2023 года в Украине работало 158 ломбардов. За этот период они получили 2,56 млрд. грн доходов.

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По последним отчетным данным НБУ, в течение 9 месяцев 2023 года ломбарды в целом выдали украинцам кредиты под залог более чем на 10,23 млрд грн. При этом стоимость принятого ломбардами залога составила 11,2 млрд. грн. За этот период украинцы погасили перед ломбардами обязательств на 9,8 млрд грн, из которых 1,5 млрд грн (15,3%) – на средства залога.

Средневзвешенная годовая процентная ставка ломбардов по кредитам за 9 месяцев 2023 года составила 322% .

Ломбарды-лидеры по доходам:

"Донкредит" (Ломбард "Благо") – 257 млн грн доходов за три квартала 2023 года (обязательство – 73,2 млн грн);

Ломбард "Капитал" – 230 млн грн (обязательство – 233,9 млн грн);

Ломбард "Первый" – 220 млн грн (обязательство – 570,1 млн грн);

Ломбард "Финанс" – 164 млн грн (обязательства – 328 млн грн);

Ломбард " №1" – 157,7 млн грн (обязательство – 291,9 млн грн).

В сети ломбардов "Скарбниця" говорят, что ядро целевой аудитории (40%) – 35-45 лет, еще 27% - молодежь в возрасте 25-35 лет . Они рассматривают ломбард, прежде всего, как возможность решить срочные финансовые вопросы.

"Об этом свидетельствует высокий процент обратного выкупа: 86 из 100 клиентов возвращаются по своему имуществу, это подтверждает статистика НБУ. Средняя сумма кредита на договор в 2023 году составляла 2152 грн", – говорят в "Скарбнице"

За 9 месяца 2023-го украинцы несли в ломбарды такой залог:

Ювелирные изделия – на 2,6 млрд грн;

Бытовая техника – 2 млрд грн;

Автомобили – 339 млн грн ;

; Другое имущество – 77 млн. грн.

Фото: ua.depositphotos.com