Миллиардные доходы и переформатирование рынка: как работают ломбарды в Украине на третьем году войны

По итогам третьего квартала 2023 года в Украине работало 158 ломбардов. За этот период они получили 2,56 млрд. грн доходов. Впрочем, с началом полномасштабной войны многие ломбарды закрылись, а другим пришлось переформатировать свою работу.

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По данным НБУ, в течение 9 месяцев 2023 года ломбарды в целом выдали украинцам кредиты под залог более чем на 10,23 млрд грн. При этом стоимость принятого ломбардами залога составила 11,2 млрд. грн. За этот период украинцы погасили перед ломбардами обязательств на 9,8 млрд грн, из которых 1,5 млрд грн (15,3%) – на средства залога.

Средневзвешенная годовая процентная ставка ломбардов по кредитам за 9 месяцев 2023 года составила 322% .

Ломбарды-лидеры по доходам:

"Донкредит" (Ломбард "Благо") – 257 млн грн доходов за три квартала 2023 года (обязательство – 73,2 млн грн);

Ломбард "Капитал" – 230 млн грн (обязательство – 233,9 млн грн);

Ломбард "Первый" – 220 млн грн (обязательство – 570,1 млн грн);

Ломбард "Финанс" – 164 млн грн (обязательства – 328 млн грн);

Ломбард " №1" – 157,7 млн грн (обязательство – 291,9 млн грн).

Как война повлияла на работу ломбардов

До начала полномасштабной войны в Украине было больше ломбардов, так, по данным НБУ, за три квартала 2021 года их насчитывалось 283 (почти на 45% больше, чем за аналогичный период 2023 года) .

Тогда ломбарды выдали украинцам кредиты под залог более чем на 13,1 млрд грн, а стоимость принятого в залог имущества составила 15,3 млрд грн.

Во Всеукраинской ассоциации ломбардов говорят, что война оказала существенное влияние на деятельность ломбардов, особенно в течение 2022 года:

ликвидированы многие ломбардные отделения;

значительно сократилось количество клиентов, у некоторых ломбардов – почти вдвое;



значительно уменьшился объем кредитных портфелей;



есть ломбарды и обособленные подразделения, оставшиеся на оккупированных территориях, их судьба неизвестна.



"Поскольку многие клиенты выехали за пределы Украины, но стремились сохранить свой залог – фактически значительно увеличился срок ломбардных кредитов (что нетипично для ломбардного рынка), также возросло количество безналичных платежей по договорам. Ломбарды в свою очередь стремились сохранить клиентов, поэтому реструктурировали задолженности по кредитным договорам, уменьшая процентные ставки", – объяснили в ассоциации.

Еще одно изменение – это дистанционные сервисы и безналичные операции, доля которых значительно выросла. Клиенты все чаще стали выбирать кредиты на карту по преимуществу наличным расчетам.

Мы зафиксировали рост количества пользователей личного кабинета, вносящих средства или подбирающих их онлайн. Доля клиентов онлайн выросла с 40% до 50% за прошлый год Сеть ломбардов "Скарбниця"

Там добавляют, что третья и основная тенденция организации работы топовых ломбардных сетей – диджитализация. Информацию перевели в цифровую форму, ввели электронный документооборот, идентификацию через "Дію", электронные договоры, цифровые подписи.

В связи с вступлением в силу Закона Украины "О финансовых услугах и финансовых компаниях", расширяющего возможности ломбардов, – теперь ломбарды могут предоставлять услуги обмена валют и осуществлять перевод средств (без открытия счета) в пределах лицензии на ломбардную деятельность. Осуществление ломбардами валютных операций требует отдельной лицензии Национального банка. Этот закон является основным для ломбардов, на его основе НБУ уже принял ряд нормативных актов.

Какие преимущества и недостатки ломбардов

"Ломбарды являются одним из самых нерисковых сегментов небанковского финансового сектора для потребителей финансовых услуг (обязательства по ломбардному кредиту ограничиваются залогом). Ломбардный кредит прозрачный и понятный для заемщика. Наряду с этим, обязательным условием для получения ломбардного кредита является наличие залога", – говорят во Всеукраинской ассоциации ломбардов.

Артур Аветян, адвокат юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры", объясняет, что спрос на ломбарды растет с неблагополучной ситуацией в стране, в частности, во время экономических и финансовых кризисов. Именно в это время и растет количество ломбардных кредитов под залог собственного имущества, которое успело накопить население до кризисных времен. Казалось бы, такие обстоятельства должны положительно влиять на ломбардный бизнес в стране, но есть и обратная медаль такой ситуации, поскольку получая ссуду от ломбарда, население часто сталкивается с ситуацией, когда по объективным причинам просто не в состоянии вернуть полученные средства, оставляя ломбарды. с неликвидным залоговым имуществом. Однако такой риск нивелируется тем, что залоговое имущество всегда оценивается существенно ниже его рыночной стоимости.

Он добавляет, что у ломбардных кредитов есть как определенные преимущества, так и недостатки, перед теми же банковскими учреждениями.

"Среди преимуществ можно выделить скорость получения средств и оформление операций по получению кредита (как правило это занимает не более 5 минут), доступность для практически всех слоев населения (получить кредитные средства может любое лицо, предъявившее документ, удостоверяющий личность и предоставила в залог определенное имущество), возможность получить кредит под залог широкого спектра вещей и имущества (будь-то ювелирные изделия, украшения, техника, устройства и т.п.), возможность получить кредит и погашение процентов онлайн", - говорит Аветян.

К недостаткам адвокат относит высокую процентную ставку по кредиту (обычно процентная ставка составляет от 0,5% до 2% в день , что составляет от 182,5 до 730 годовых).

Кто пользуется ломбардами и что несут в залог

В сети ломбардов "Скарбниця" говорят, что ядро целевой аудитории (40%) – 35-45 лет, еще 27% – молодежь в возрасте 25-35 лет . Они рассматривают ломбард, прежде всего, как возможность решить срочные финансовые вопросы.

"Об этом свидетельствует высокий процент обратного выкупа: 86 из 100 клиентов возвращаются по своему имуществу, это подтверждает статистика НБУ. Средняя сумма кредита на договор в 2023 году составляла 2152 грн", – говорят в "Скарбнице"

За 9 месяца 2023-го украинцы несли в ломбарды такой залог: