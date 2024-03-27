Мільярдні доходи та переформатування ринку: як працюють ломбарди в Україні на третьому році війни

Станом на третій квартал 2023 року в Україні працювало 158 ломбардів. За цей період вони отримали 2,56 млрд грн доходів. Втім, з початком повномасштабної війни багато ломбардів закрилося, а іншим довелося переформатовувати свою роботу.

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За останніми звітними даними НБУ, протягом 9 місяців 2023 року ломбарди загалом видали українцям кредити під заставу на понад 10,23 млрд грн. При цьому вартість прийнятої ломбардами застави склала 11,2 млрд грн. За цей період українці погасили перед ломбардами зобов'язань на 9,8 млрд грн, з яких 1,5 млрд грн (15,3%) – коштом застави.

Середньозважена річна процентна ставка ломбардів за кредитами за 9 місяців 2023 року становила 322% .

Ломбарди-лідери за доходами:

"Донкредит" (Ломбард "Благо") – 257 млн грн доходів за три квартали 2023 року (зобов'язання – 73,2 млн грн);

Ломбард "Капітал" – 230 млн грн (зобов’язання – 233,9 млн грн);

Ломбард "Перший" – 220 млн грн (зобов’язання – 570,1 млн грн);

Ломбард "Фінанс" – 164 млн грн (зобов’язання – 328 млн грн);

Ломбард " № 1" – 157,7 млн грн (зобов’язання – 291,9 млн грн).

Як війна вплинула на роботу ломбардів

До початку повномасштабної війни в Україні було більше ломбардів, так, за даними НБУ за три квартали 2021 року їх налічувалося 283 (майже на 45% більше, ніж за аналогічний період 2023 року) .

Тоді ломбарди видали українцям кредити під заставу на понад 13,1 млрд грн, а вартість прийнятого у заставу майна склала 15,3 млрд грн.

У Всеукраїнській асоціації ломбардів говорять, що війна суттєво вплинула на діяльність ломбардів, особливо протягом 2022 року:

ліквідовано багато ломбардних відділень;

значно скоротилась кількість клієнтів, у деяких ломбардів – майже вдвічі;



значно зменшився обсяг кредитних портфелів;



є ломбарди та відокремлені підрозділи, які залишились на окупованих територіях, їх доля невідома.



"Оскільки багато клієнтів виїхало за межі України, але прагнуло зберегти свою заставу – фактично значно збільшився строк ломбардних кредитів (що нетипово для ломбардного ринку), також зросла кількість безготівкових платежів за договорами. Ломбарди своєю чергою прагнули зберегти клієнтів, тому реструктурували заборгованості за кредитними договорами, зменшуючи відсоткові ставки", – пояснили в асоціації.

Ще одна зміна – це дистанційні сервіси та безготівкові операції, частка яких значно зросла. Клієнти все частіше почали обирати кредити на картку на перевагу готівковим розрахункам.

Ми зафіксували зростання кількості користувачів особистого кабінету, які вносять кошти або добирають їх онлайн. Доля клієнтів онлайн зросла з 40% до 50% за минулий рік Мережа ломбардів "Скарбниця"

Там додають, що третя й основна тенденція в організації роботи топових ломбардних мереж – диджиталізація. Інформацію перевели у цифрову форму, ввели електронний документообіг, ідентифікацію через "Дію", електронні договори, цифрові підписи тощо.

У зв’язку із набуттям чинності Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії", який розширює можливості ломбардів, – відтепер ломбарди можуть надавати послуги обміну валют і здійснювати переказ коштів (без відкриття рахунку) в межах ліцензії на ломбардну діяльність. Здійснення ломбардами валютних операцій потребує окремої ліцензії Національного банку України. Цей закон є основним для ломбардів, на його основі НБУ вже прийняв низку нормативних актів.

Які переваги та недоліки ломбардів

"Ломбарди є одним із самих неризикових сегментів небанківського фінансового сектору для споживачів фінансових послуг (зобов’язання за ломбардним кредитом обмежуються заставою). Ломбардний кредит є прозорим і зрозумілим для позичальника. Поряд з цим, обов’язковою умовою для отримання ломбардного кредиту – є наявність застави", – кажуть у Всеукраїнській асоціації ломбардів.

Артур Аветян, адвокат юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери", пояснює, що попит на ломбарди зростає із неблагополучною ситуацією в країні, зокрема під час економічних та фінансових криз. Саме в цей час і зростає кількість ломбардних кредитів під заставу власного майна, яке населення встигло накопичити до кризових часів. Здавалося б, такі обставини повинні позитивно впливати на ломбардний бізнес в країні, але є і зворотна медаль такої ситуації, оскільки отримуючи позику від ломбарду, населення часто стикається із ситуацією, коли з об’єктивних причин просто не в змозі повернути отримані кошти, залишаючи ломбарди із неліквідним заставним майном. Однак такий ризик нівелюється тим, що заставне майно завжди оцінюється суттєво нижче його ринкової вартості.

Він додає, що ломбардні кредити мають як певні переваги, так і недоліки, перед тими ж банківськими установами.

"Серед переваг можна виділити швидкість отримання коштів та оформлення операцій з отримання кредиту (як правило це займає не більше 5 хвилин), доступність для практично всіх верств населення (отримати кредитні кошти може будь-яка особа, яка пред’явила документ, що посвідчує особу та надала в заставу певне майно), можливість отримати кредит під заставу широкого спектра речей та майна (будь-то ювелірні вироби, прикраси, техніка, пристрої тощо), можливість отримати кредиту та здійснення погашення процентів онлайн", – каже Аветян.

До недоліків адвокат відносить високу процентну ставку за кредитом (зазвичай процентна ставка складає від 0,5% до 2% в день , що становить від 182,5 до 730 річних).

Хто користується ломбардами та що несуть у заставу

У мережі ломбардів "Скарбниця" говорять, що ядро цільової аудиторії (40%) – 35-45 років, ще 27% – молодь віком 25-35 років . Вони розглядають ломбард насамперед як можливість розв'язати термінові фінансові питання.

"Про це свідчить високий відсоток зворотного викупу: 86 зі 100 клієнтів повертаються за своїм майном, це підтверджує статистика НБУ. Середня сума кредиту на договір у 2023 році складала 2152 грн", – кажуть у "Скарбниці"

За 9 місяці 2023-го українці несли в ломбарди таку заставу: