Прикраси та техніка: що українці найчастіше несуть в ломбарди

Станом на третій квартал 2023 року в Україні працювало 158 ломбардів. За цей період вони отримали 2,56 млрд грн доходів.

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За останніми звітними даними НБУ, протягом 9 місяців 2023 року ломбарди загалом видали українцям кредити під заставу на понад 10,23 млрд грн. При цьому вартість прийнятої ломбардами застави склала 11,2 млрд грн. За цей період українці погасили перед ломбардами зобов'язань на 9,8 млрд грн, з яких 1,5 млрд грн (15,3%) – коштом застави.

Середньозважена річна процентна ставка ломбардів за кредитами за 9 місяців 2023 року становила 322% .

Ломбарди-лідери за доходами:

"Донкредит" (Ломбард "Благо") – 257 млн грн доходів за три квартали 2023 року (зобов'язання – 73,2 млн грн);

Ломбард "Капітал" – 230 млн грн (зобов’язання – 233,9 млн грн);

Ломбард "Перший" – 220 млн грн (зобов’язання – 570,1 млн грн);

Ломбард "Фінанс" – 164 млн грн (зобов’язання – 328 млн грн);

Ломбард " № 1" – 157,7 млн грн (зобов’язання – 291,9 млн грн).

У мережі ломбардів "Скарбниця" говорять, що ядро цільової аудиторії (40%) – 35-45 років, ще 27% – молодь віком 25-35 років . Вони розглядають ломбард насамперед як можливість розв'язати термінові фінансові питання.

"Про це свідчить високий відсоток зворотного викупу: 86 зі 100 клієнтів повертаються за своїм майном, це підтверджує статистика НБУ. Середня сума кредиту на договір у 2023 році складала 2152 грн", – кажуть у "Скарбниці"

За 9 місяці 2023-го українці несли в ломбарди таку заставу:

Ювелірні вироби – на 2,6 млрд грн;

Побутова техніка – 2 млрд грн;

Автомобілі – 339 млн грн ;

; Інше майно – 77 млн грн.

Фото: ua.depositphotos.com