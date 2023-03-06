Чем отличаются Apple Watch 8 от Apple Watch 7?

В конце 2022 года Apple представила новые Эпл Вотч. Внешне Apple Watch 8 очень похожи на Apple Watch 7, но технические характеристики превосходят предшественника. Чем отличается 8 поколение от 7 рассказывают специалисты интернет-магазина Stylus.

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Дизайн и ремешки

Оба устройства получили прямоугольный корпус, выполненный из алюминия. 7 и 8 поколения имеют защиту от пыли и повреждений, а также от воды: с часами можно погружаться под воду на глубину до 50 метров. В Apple Watch 8 более широкая цветовая палитра: черный, серебристый, белый, красный. Три глянцевых оттенка доступны для корпуса из стали: серебристый, золотой, графитовый. Apple Watch 7 были представлены в красном, синем, черном, белом и зеленом цветах.

В восьмом поколении появились стильные ремешки и циферблаты. Кожаный ремешок с мелкой перфорацией H Diagonal от Hermes и Gourmette Metal. С новым ремешком Hermes выгодно сочетается главный экран Lucky Horse.

Дисплей

Смарт-часы имеют одинаковый размер экрана, разрешение и яркость:

матрица OLEd;

яркость 1000 нит;

разрешение картинки 325х430 и 396х484 точек.

Восьмое поколение отличается небольшими дополнениями – поддержкой технологии Force Touch, которая распознает нажим с усилием.

Сравнение аппаратной платформы и процессоров

Часы Эпл Вотч 8 работают на процессоре S8, в то время как Эпл Вотч 7 получили чип S7. Новый чип S8 более производительной, обеспечивает лучшую работу датчиков и системы, а также улучшает энергоэффективность. Объем встроенной памяти в смарт-часах идентичный – 32 Гб.

Apple Watch 8 базируются на WatchOS 9, которая была представлена на летней конференции WWDC 2022 для разработчиков. Добавились привлекательные циферблаты с новыми шрифтами: Modular, Lunar, Metropolitan и Astronomy.

Время автономной работы

Благодаря новым опциям и энергоэффективному процессору время работы Apple Watch series 8 без подзарядки достигает 16 часов в режиме активного пользования. А при умеренном использовании часы способны работать до 36 часов.

Для сравнения с Apple Watch 8 – часы седьмого поколения работают до 18 часов на одном заряде. Оба гаджета заряжаются до 80% всего за 45 минут, а для отслеживания 8-часового ночного отдыха достаточно 8 минут подзарядки.

Главные отличия Apple Watch 8 от Apple Watch 7

В Эпл Вотч 8 разработчики сделали особый упор на здоровье пользователя и безопасность системы:

Часы получили двойной датчик измерения температуры тела, который может рассказать о разных состояниях организма. Часы помогают контролировать менструальные циклы и овуляцию, это поможет при планировании зачатия детей и для отслеживания гормонального фона. Опция Crash Detection определяет автомобильные аварии. С помощью различных сенсоров и усовершенствованных алгоритмов смарт-часы распознают столкновение с вашей машиной сбоку, сзади и спереди. Для большей безопасности Apple усовершенствовала сигнал SOS и функцию определения падения. При возникновении опасных ситуаций часы отправляют сигнал об экстренной помощи. В восьмом поколении пользователю доступно еще больше активностей в приложениях «Тренировки» и «Фитнес +». Обновленный беговой режим позволяет определять время контакта с землей и длину шага во время пробежки. Благодаря этим показателям ваши тренировки станут еще продуктивнее. Усовершенствовалась функция отслеживания сна. В приложении можно посмотреть фазы сна, время отдыха, время пробуждения и другие параметры.

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