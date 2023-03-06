Яка різниця між Apple Watch 8 та Apple Watch 7?

Наприкінці 2022 року Apple представила нові Епл Вотч. Зовні Apple Watch 8 дуже схожі на Apple Watch 7, але технічні характеристики перевершують попередника. Чим відрізняється 8 покоління від 7 розповідають фахівці інтернет-магазину Stylus.

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Дизайн та ремінці

Обидва пристрої отримали прямокутний корпус з алюмінію. 7 та 8 покоління мають захист від пилу та пошкоджень, а також від води: з годинником ви можете зануритися під водою на глибину 50 метрів. У Apple Watch 8 ширша кольорова палітра: чорний, сріблястий, білий, червоний. Для сталевого корпусу доступні три глянсові відтінки: срібло, золото, графіт. Apple Watch 7 був представлений у червоному, синьому, чорному, білому та зеленому кольорах.

У восьмому поколінні з’явилися стильні ремінці та циферблати. Шкіряний ремінь з дрібною перфорацією H Diagonal від Hermes та Gourmette Metal. З новим ремінцем Hermes вигідно поєднується головний екран Lucky Horse.

Дисплей

Смартгодинники мають однаковий розмір екрана, роздільну здатність та яскравість:

OLED-матриця;

яскравість 1000 нитки;

роздільна здатність картинки 325x430 та 396x484.

Восьме покоління характеризується невеликими доповненнями – підтримкою технології Force Touch, яка розпізнає тиск із зусиллями.

Порівняння апаратної платформи та процесорів

Годинники Епл Вотч 8 тут працюють на процесорі S8, тоді як Епл Вотч 7 отримав чіп S7. Новий чіп S8 є більш продуктивним, забезпечує кращу роботу датчиків та систем, а також підвищує енергоефективність. Обсяг вбудованої пам’яті у смартгодинниках однаковий – 32 Гб.

Apple Watch 8 базується на WatchOS 9, яка була представлена на літній конференції WWDC 2022 для розробників. Додано привабливі циферблати з новими шрифтами: Modular, Lunar, Metropolitan і Astronomy.

Час автономної роботи

Завдяки новим опціям та енергоефективному процесору час роботи Apple Watch series 8 без підзарядки досягає 16 годин у режимі активного використання. І при помірному використанні годинник може працювати до 36 годин.

Для порівняння з Apple Watch 8 – годинник сьомого покоління працює до 18 годин за однією зарядкою. Обидва гаджети заряджаються до 80% всього за 45 хвилин, а для відстеження 8-годинного нічного відпочинку достатньо 8 хвилин підзарядки.

Основні відмінності Apple Watch 8 з Apple Watch 7

В Епл Вотч 8 розробники зробили особливий акцент на здоров’ї користувача та безпеці системи:

Годинник отримав подвійний датчик вимірювання температури тіла, який може розповісти про різні стани організму. Годинник допомагає контролювати менструальні цикли та овуляцію, це допоможе при плануванні зачаття дітей та відстеження гормонального фону. Параметр Crash Detection визначає автомобільні аварії. За допомогою різних датчиків та вдосконалених алгоритмів смартгодинник розпізнає зіткнення з вашим автомобілем збоку, ззаду та спереду. Для більшої безпеки Apple покращила сигнал SOS та функцію визначення падіння. У випадку небезпечних ситуацій годинник надсилає аварійний сигнал. У восьмому поколінні користувач має ще більше активностей у програмах «Тренування» та «Фітнес +». Оновлена біговий режим дозволяє визначити час контакту з землею та довжиною кроку під час пробігу. Завдяки цим показникам ваші тренування стануть ще більш продуктивними. Функція відстеження сну була вдосконалена. У додатку ви можете побачити фази сну, час відпочинку, час пробудження та інші параметри.

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