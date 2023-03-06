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Яка різниця між Apple Watch 8 та Apple Watch 7?
Наприкінці 2022 року Apple представила нові Епл Вотч. Зовні Apple Watch 8 дуже схожі на Apple Watch 7, але технічні характеристики перевершують попередника. Чим відрізняється 8 покоління від 7 розповідають фахівці інтернет-магазину Stylus.
Дизайн та ремінці
Обидва пристрої отримали прямокутний корпус з алюмінію. 7 та 8 покоління мають захист від пилу та пошкоджень, а також від води: з годинником ви можете зануритися під водою на глибину 50 метрів. У Apple Watch 8 ширша кольорова палітра: чорний, сріблястий, білий, червоний. Для сталевого корпусу доступні три глянсові відтінки: срібло, золото, графіт. Apple Watch 7 був представлений у червоному, синьому, чорному, білому та зеленому кольорах.
У восьмому поколінні з’явилися стильні ремінці та циферблати. Шкіряний ремінь з дрібною перфорацією H Diagonal від Hermes та Gourmette Metal. З новим ремінцем Hermes вигідно поєднується головний екран Lucky Horse.
Дисплей
Смартгодинники мають однаковий розмір екрана, роздільну здатність та яскравість:Підписуйтеся на наш YouTube канал
- OLED-матриця;
- яскравість 1000 нитки;
- роздільна здатність картинки 325x430 та 396x484.
Восьме покоління характеризується невеликими доповненнями – підтримкою технології Force Touch, яка розпізнає тиск із зусиллями.
Порівняння апаратної платформи та процесорів
Годинники Епл Вотч 8 тут працюють на процесорі S8, тоді як Епл Вотч 7 отримав чіп S7. Новий чіп S8 є більш продуктивним, забезпечує кращу роботу датчиків та систем, а також підвищує енергоефективність. Обсяг вбудованої пам’яті у смартгодинниках однаковий – 32 Гб.
Apple Watch 8 базується на WatchOS 9, яка була представлена на літній конференції WWDC 2022 для розробників. Додано привабливі циферблати з новими шрифтами: Modular, Lunar, Metropolitan і Astronomy.
Час автономної роботи
Завдяки новим опціям та енергоефективному процесору час роботи Apple Watch series 8 без підзарядки досягає 16 годин у режимі активного використання. І при помірному використанні годинник може працювати до 36 годин.
Для порівняння з Apple Watch 8 – годинник сьомого покоління працює до 18 годин за однією зарядкою. Обидва гаджети заряджаються до 80% всього за 45 хвилин, а для відстеження 8-годинного нічного відпочинку достатньо 8 хвилин підзарядки.
Основні відмінності Apple Watch 8 з Apple Watch 7
В Епл Вотч 8 розробники зробили особливий акцент на здоров’ї користувача та безпеці системи:
- Годинник отримав подвійний датчик вимірювання температури тіла, який може розповісти про різні стани організму.
- Годинник допомагає контролювати менструальні цикли та овуляцію, це допоможе при плануванні зачаття дітей та відстеження гормонального фону.
- Параметр Crash Detection визначає автомобільні аварії. За допомогою різних датчиків та вдосконалених алгоритмів смартгодинник розпізнає зіткнення з вашим автомобілем збоку, ззаду та спереду.
- Для більшої безпеки Apple покращила сигнал SOS та функцію визначення падіння. У випадку небезпечних ситуацій годинник надсилає аварійний сигнал.
- У восьмому поколінні користувач має ще більше активностей у програмах «Тренування» та «Фітнес +».
- Оновлена біговий режим дозволяє визначити час контакту з землею та довжиною кроку під час пробігу. Завдяки цим показникам ваші тренування стануть ще більш продуктивними.
- Функція відстеження сну була вдосконалена. У додатку ви можете побачити фази сну, час відпочинку, час пробудження та інші параметри.
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