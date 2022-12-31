Армия РФ 31 декабря выпустила по Украине более 20 крылатых ракет

Армия страны-агрессора РФ 31 декабря нанесла массированный ракетный удар по гражданским объектам Украины. Враг выпустил более 20 крылатых ракет.

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Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

"Предварительно, противник совершил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования", - отметил он.

По его словам, силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 12 крылатых ракет. В частности, 6 в пределах Киевской, 5 Житомирской и 1 Хмельницкой областей.

Напомним, днем 31 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога.