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Армия РФ 31 декабря выпустила по Украине более 20 крылатых ракет
Армия страны-агрессора РФ 31 декабря нанесла массированный ракетный удар по гражданским объектам Украины. Враг выпустил более 20 крылатых ракет.
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Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
"Предварительно, противник совершил пуски более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования", - отметил он.
По его словам, силы и средства противовоздушной обороны уничтожили 12 крылатых ракет. В частности, 6 в пределах Киевской, 5 Житомирской и 1 Хмельницкой областей.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, днем 31 декабря по всей Украине была объявлена воздушная тревога.